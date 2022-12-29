Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дети
  4. Сила родительской поддержки + упражнение

Сила родительской поддержки + упражнение

Источник: b17.ru 29 декабря 2022 4844
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Поддержка родителей позволяет ребенку расти счастливым, уверенным и спокойным. Она формирует внутренний стержень ребенка, закладывает основы его характера. Благодаря поддержке в трудную минуту человек может поддержать сам себя, сделать правильный выбор, отыскать решение.

Сила родительской поддержки + упражнение

Родительская поддержка очень важна для формирования личности ребенка. "Я в тебя верю", - говорит родитель. "Я тебе доверяю, я верю, что ты можешь".

Фундамент родительской поддержки

Родительская поддержка создает прочный фундамент, для того, чтобы ребенок рос счастливым, уверенным и успешным. Она формирует внутреннюю опору у ребенка. Благодаря которой в трудных ситуациях человек может  поддержать сам себя, сделать выбор, найти решение.

Следует отличать поддержку от похвалы

Похвала - это слова одобрения за какие-то успехи.

Поддержка - это вера в ребенка, как в моменты успеха, так и не успеха. Т.е., это процесс постоянный, который дает ребенку ощущение значимости, нужности и ценности.

Поддержка также подразумевает зрелое, адекватное отношение к ошибкам ребенка.

При обсуждении ошибок важно выделить:

  • конкретные действия, поступки, которые привели к ошибке;
  • провести анализ ситуации и вариантов решения или действий, которые будут способствовать неповторению ошибок.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Сила родительской поддержки + упражнение

Предлагаю полезное упражнение

Каждый вечер, когда маленький ребенок укладывается спать, расскажите ему перед сном историю сегодняшнего дня. В этой истории обратите внимание, что хорошего произошло, как интересно прошел день, с чем успешно справился Ваш ребенок. 

В момент рассказа истории задействуйте несколько органов чувств: опишите звуки, запахи, цвета и другое. Обратите внимание на то, с чем успешно ребенок справился за день, опишите две - три конкретные ситуации. 

Например: Сегодня ты самостоятельно кушал кашу. Красная овсяная кашка вкусно пахла клубникой.

Каждый вечер можно выбирать разные ситуации: прогулка, общение с детьми на детской площадке, наведение порядка (уборка игрушек, комнаты), как ребенок самостоятельно собрался на прогулку и другие ситуации. 

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Детям дошкольного и школьного возраста можно предложить самим рассказать историю сегодняшнего дня.

Мои клиенты, как мамы, так и папы с умилением рассказывают как маленькие детки перед сном   внимательно и с интересом слушают их истории.

Ребенок получивший в детстве поддержку вырастает самостоятельным, независимым от чужого мнения, умеющим простраивать свои границы.

Уважаемые читатели, желаю счастья Вам и Вашим детям.опубликовано econet.ru

Автор Ирина Мальцева 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

родительство Мальцева Ирина воспитание ребенок поддержка похвала ошибка

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Зеркало — это мой лучший друг, потому что когда я плачу, оно никогда не смеется. Чарли Чаплин
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.