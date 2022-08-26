Сигнал, что от вас скоро уйдут

Это простой признак: человек становится все более сдержанным. Ну так это же хорошо! Наконец-то он перестал орать, спорить, отвечать на колкости, ругаться. Ссоры кончились, можно сказать. То есть, ссориться теперь можно "в одно лицо": вы один ругаетесь и обзываетесь, спорите и нападаете.

Возмущаетесь и высказываете все, что накопилось. А второй человек сдержанно отвечает или молчит. Хотя раньше кричал, спорил, доказывал что-то. А сейчас перевоспитался. Только почему-то тревожно на душе, да?

Вежливая сдержанность - по-настоящему грозный сигнал

Одна женщина шла вечером по улице курортного городка со своим мужчиной. Они раньше часто ссорились, а в последнее время почти перестали. Женщина не встречала отпора и не слышала возражений, как раньше. И давила все сильнее, не замечая этого. Вот они шли, она что-то выговаривала своему мужчине, а потом споткнулась и больно упала. Повредила ногу и почти не могла идти. И закричала на мужчину: "урод, это из-за тебя я упала, это из-за тебя мы поперлись по этой уродской улице! Вечер ты заведёшь меня в тупик!". Она слова похлеще кричала, но смысл именно такой.

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Мужчина взял ее на руки, как положено мужчине. Донёс до отеля. Позвал врача. Ничего серьезного не нашли, просто небольшое растяжение. И на следующий день они улетели домой. Там мужчина распрощался с дамой сердца и больше не звонил и не писал. А ее звонки и письма игнорировал. Вот какой жестокий человек оказался! Так неожиданно бросил любимую женщину!

Ничего неожиданного. Он сначала ссорился и ругался, было такое. Потом много раз серьезно и внятно просил не называть себя "идиотом", "уродом", "кретином" и другими словами. Просил не распускать руки. И пару раз уходил после того, как женщина его оскорбляла. На время устанавливались нормальные отношения, а потом все повторялось.

Больше всего женщину задело то, что он же нёс ее на руках! Он же вызвал врача! Они же вместе летели домой и спокойно разговаривали! То есть, она спокойно разговаривала, он вежливо отвечал. Никакой ссоры не было. Их давно не было; обоюдных ссор. Она давно ссорилась одна, но думала, что ссора обоюдна. Ей казалось, что мужчина немного перевоспитался и улучшил своё поведение. Потому и скандалы прекратились. Он не отвечает, потому что знает - он виноват!

Вот это и есть последний признак того, что человек скоро уйдёт. Первый признак - постоянные, непрерывные ссоры. А последний - прекращение ссор и отсутствие попыток себя защитить или что-то доказать. Урод так урод. Тупица так тупица. Бесполезно просить и требовать прекратить. Надо донести ношу до места назначения, проводить, попрощаться, и больше никогда не возвращаться в эти отношения. Они закончены.

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Но почему же он не сказал?.. Да сто раз говорил, вот почему. Сто раз можно сказать: "не ори на меня", "не приходи пьяным", "не называй меня нецензурными словами". Если это не понимают, бесполезно повторять, скандалить, требовать. Человек ведёт себя вежливо и сдержанно, на оскорбления и истерики не реагирует, выполняет свои обязанности и пакует чемодан. И в один прекрасный день выходит из отношений. Это касается и любви, и дружбы, и партнёрства, и работы. Вот эта вежливая сдержанность - по-настоящему грозный сигнал.

Но именно этот сигнал и не замечают…опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

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