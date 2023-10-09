Шаги навстречу. Как построить гармоничные отношения с мамой во взрослом возрасте

Не все могут похвастаться гармоничными и теплыми отношениями с мамой. Взаимные обиды, непонимание, раздражение не способствуют мирным контактам. Как пересмотреть свой взгляд на общение с немолодой уже мамой? Взять на себя роль родителя или позволить ей воспитывать вас и контролировать?

С годами разногласия с матерями происходят всё чаще. Отношения усложняются, обиды, непонимание портят жизнь. Как избежать конфликтов, непонимания и наладить контакт?

Как выбрать нужную линию поведения с матерью, если вы – уже взрослый человек

Психологи определяют 3 основные роли в отношениях - Родитель, Ребенок, Взрослый

Родитель транслирует посыл - «ты должен»,

Ребенок транслирует - «я хочу»,

Взрослый транслирует - «мы можем».

В ходе контакта с кем-то мы можем менять роли. «Взрослый-Взрослый» - оптимальная модель коммуникации. Она позволяет разумно подходить к различным вопросам и эффективно решать проблемы. При этом никто не ищет виноватых.

В коммуникации с матерью модель «Взрослый-Взрослый» желательна, но с некоторыми «но». Ей необходимо позволять иногда (в мелочах) брать на себя роль Родителя. Это полезно вот почему: если у человека есть ощущение, что он держит ситуацию под контролем, у него снижается интенсивность беспокойства. И имеет смысл более терпимо, мягко относиться к фактам давления с материнской стороны.

Но если оно теряет чувство меры и начинает безудержно вторгаться в вашу жизнь, командовать, нужно плавно вернуться в позицию Взрослого и установить более четкие личные границы.

Если мама пожилая, стоит, наоборот, иногда самому брать на себя роль Родителя – то есть позволить ей побыть в роли Ребенка и обрести чувство защищенности, покоя.

Если вы мечтаете о независимости и ровных отношениях с матерью - не стоит рассказывать ей в подробностях о своих делах и проблемах, не отчитывайтесь. Излишняя откровенность в этом случае может только осложнить ваше взаимодействие. Пусть ключевыми правилами теплых взаимоотношений с матерью будут терпимость и доброжелательность.

О чем важно помнить в общении с мамой

1. Мама - пожилой человек, она имеет право на собственные заблуждения, установки и беспокойство. И было бы опрометчивым ожидать, что она будет приветствовать все ваши действия.

2. Мать имеет право на собственную жизнь. Пусть ваши взгляды на некоторые вопросы и расходятся кардинально. Она может не желать воспитывать ваших детей (своих внуков) или продать свою квартиру, чтобы помочь вам решить материальные проблемы.

3. Не стоит вмешиваться в отношения матери и отца, даже если они привлекают вас к этому. Если родители живут вместе не одно десятилетие, значит, им хорошо. А вы уделяйте внимание собственным взаимоотношениям. И если мама и папа вас назначают арбитром в своих недоразумениях, скажите им: «Я вас очень люблю, но свои личные отношения улаживайте сами, без моей помощи».

4. Важно уважать родительский возраст и не принимать старость за немощь разума и тела. Заботиться о пожилых родителях нам велит наша совесть. Мы все когда-то станем пожилыми людьми, и наш долг - проявить внимание, понимание и заботу по отношению к престарелым маме и папе.опубликовано econet

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