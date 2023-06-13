Сейчас нельзя позволять красть своё время

Одни люди убивают время других. Фактически крадут жизнь. И крадут то, что мы должны давать нашим близким. Обязаны даже. Они воруют нерабочее время и присваивают энергию. Они бесплатно решают за ваш счёт свои проблемы, развлекаются и забирают внимание.

Мне пятьдесят лет. И я больше не отниму и часа у себя и своих близких для того, чтобы впустую болтать с другими людьми, обслуживать их и угождать.

Время не бесконечно

Я не скажу своему мужу: "подожди! Я должна ответить на сообщение незнакомой женщине, которая хочет узнать, какую книгу ей прочитать". Или "потерпи, к нам пришла дальняя родственница, она пьёт чай на кухне, поэтому ужин я не приготовила! Посиди пока в уголке, да смотри, будь вежлив!".

Я не скажу своим детям: "давайте отложим поездку на дачу, мне надо ответить незнакомым людям и подбодрить их. Им удобно подбодриться в воскресенье, так что езжайте без меня!".

Я не скажу своей собачке: "извини, мне некогда сейчас погулять с тобой! Мне надо уделить внимание неизвестному или малознакомому человеку, на него начальник косо посмотрел вчера. И он ждёт моего совета, написал письмо, надо ответить!".

И на улице я не буду стоять, переминаясь с ноги на ногу, вежливо отвечая на расспросы чужих и малознакомых людей.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Времени нет. Вернее, его очень мало. И расходовать время надо на работу и на самых близких людей. Как Фрейд сказал, любить и работать, - вот на это осталось ещё время.

И вам я советую последовать моему примеру. Если вы не имеете в запасе вечность, а близких у вас - просто завались. Тогда, конечно, можно по-прежнему убивать своё бесконечное время. И другим давать его убивать.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet