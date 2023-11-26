Сергей Лазарев: Как стать здоровым и богатым

Каким нужно быть, чтобы стать «здоровым и богатым»? На эту тему в статье размышляет Сергей Лазарев.
Задумаемся: что такое здоровье и благополучие? Каким нужно быть, чтобы стать «здоровым и богатым»? Изменим вопрос: что нужно, для того чтобы дерево выросло высоким и имело раскидистую крону?
Должны быть гены, в которых заложена определенная высота дерева, а также — хорошая почва и влага для успешного роста. Хорошая почва и влага — это энергия, которая есть у человека. А гены — это воспитание, полученное от родителей, и мировоззрение, которое имеет человек. С огромной энергией без интуиции и опыта можно наломать дров и получить множество проблем. Для того чтобы хорошо и быстро ездить на машине, у нее должен быть мощный мотор и нужно быть хорошим водителем.
Энергия, которую человек получает, происходит из любви. Интуиция и правильное мировоззрение происходят из веры, любви и соблюдения заповедей.
Человек просит денег, для того чтобы купить продукты в магазине, и получает их всякий раз, когда ему нужно сделать покупку. Вопрос: захочет ли этот человек работать, чтобы получить деньги на покупки? Ответ простой: конечно, нет.
Точно так же обстоит дело со здоровьем и благополучием. Если вы в молитве просите удачи в бизнесе, снятия грехов, исчезновения болезней, захотите ли вы иметь правильное мировоззрение и любовь в душе? Вряд ли, — они вам просто не нужны. Тот факт, что такие молитвы не работают, — это огромное благо для души человека. Конечно, легче молиться и выпрашивать что-то у Бога, чем соблюдать заповеди, воздерживаться, прощать и жертвовать.
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Молитва нужна нам, для того чтобы ощутить единство с Творцом. Молитва — это возможность благодарить Бога за то, что мы существуем, за то, что получаем от Него любовь.
Чем усерднее человек служит своим инстинктам, тем более значимыми становятся для него тело, здоровье и благополучие. И тем активнее он будет в своей молитве выпрашивать разные блага, вместо того чтобы отдавать Богу свою любовь и благодарность.
Главное — держать правильное направление. Знать, что любовь к Богу выходит за пределы таких понятий, как высшее счастье и наслаждение, высшая боль и потеря. Для этого нужно преодолеть хотя бы первый этап — перестать быть рабом своих инстинктов.опубликовано econet
Сергей Лазарев "Опыт выживания"
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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