Секреты психотерапевта: 12 способов быстро успокоиться

Умение руководить своим внутренним состоянием - ценный психологический навык. Мы не можем удалить из жизни все раздражающие факторы. Поэтому стоит взять на вооружение гениально простые стратегии успокоения. Как можно быстро вернуть душевное равновесие? 12 доступных методов.
Человека привлекает всё недостижимое. И нам кажется, что сложные пути улучшения качества жизни – наиболее эффективные. Мы с удовольствием планируем: "Вот запишусь на латинские танцы, приведу нервную систему в порядок, еще и постройнею". Но дальше планов наши намерения не распространяются. Мы находим себе оправдание: не танцы неудобно добираться через весь город и проч.
А как насчет гениальных в своей простоте средств скорой помощи, которые прекрасно работают, если вы находитесь в стрессе, фрустрации, раздражены, «накручиваете» себя?
Их рекомендовали в прошлом специалисты разного медицинского профиля. Они знали, что можно просто взять пациента за руку, и его состояние улучшалось уже от этого. Рекомендации по самопомощи дают физиотерапевты, массажисты, спорт. инструкторы.
Итак, что советовали в старые добрые времена в целях самопомощи.
Как снять эмоциональное напряжение, если вы (конечно, в переносном смысле) пойманы в капкан, загнаны в угол? Например, томитесь на нудном совещании и уже сорок минут слушаете шефа, изнывая от тоски. Отвлечение в данной ситуации на созерцание чего-либо постороннего – оптимальный вариант не накручивать себя зря.
Вот пример: "Красивое у Ирины Анатольевны, однако, платье… Интересно, дорогое ли оно?"
Это прекрасно срабатывает, если вы осознаете выгоду подобной стратегии – не пропускать через себя плохое.
Вас что-то огорчило на банкете? Вы разочаровались в группе или странице в социальных сетях? Хотите удалить из «друзей» человека, который нехорошо с вами поступал?
Ваши действия: выходите из группы, баните провокатора и тролля. Вызываете такси и покидаете по-английски банкет, прочь из эмоциогенной зоны.
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Почему в старом кино всегда дают попить воды, чтобы успокоиться?
Если медленно выпить стакан воды, это купирует все известные науке приступы. Вода, поступившая в организм, запускает процесс самореабилитации. Обычно людям становится плохо вот из-за чего:
Мы ведь не прислушиваемся к своему организму, пьём весь день напролет чай, кофе и кока-колу (можете выбрать другую воду) – обезвоживание можно обнаружить у каждого из нас.
Стратегия работает в ситуации, когда вас не "отпускает" что-то. В этом случае полезно перебить такое «залипание» на пережёвывании "А он мне сказал… А я ему ответил… " чем-то эмоционально ярким, позитивным. Чтением увлекательной книжки. Компьютерной игрой. Походом по магазинам или в развлекательный центр.
Главное - вовлечься в эмоции, интригу стремительное развитие событий.
Вы сами должны знать, что вас заводит. Поэтому вперед, дерзайте!
Ну почему мы забываем о физических нагрузках? Стремительная физическая разрядка «стирает» негатив из вашей головы. Подойдет:
Дайте нагрузку мускулатуре, снимите стресс и фрустрацию.
Да-да! И снова вода. Мытьё посуды – вот вам сеанс гипно-психо-терапии. Журчание проточной водички снимает утомление и уносит с собой "грязь" в прямом и переносном смысле. Не хотите мыть посуду? Примите душ, посетите сауну, искупайтесь в водоеме (море, речке, озере).
Незнакомы с этим методом? Вот пример:
"Как хорошо, что у меня отпуск зимой! Вдоволь поваляюсь с книжкой на диване, буду печь любимые пирожные! А будет снежок – покатаюсь на лыжах!»
Как бы нам ни было тяжко в определенной ситуации, полезно помнить, что есть кто-то, кому еще хуже. Неужели у вас совсем нет того, что можно ценить и радоваться? Так не бывает. Если вы освоите данную технику, то вам не потребуется никакая психотерапия.
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Высмеивание, сатира, опошление чего-то напыщенного и важного – старый и испытанный рецепт культуры с давних времен.
Включите серию про Губку Боба Квадратные Штаны. Когда он боялся выступить с докладом в автошколе, белка Сэнди подарила ему необыкновенные очки. Надев их, Губка Боб видел всех... в одних трусах. Вот смеху-то было! Правда, от смеха, он так и не выступил. Но это уже не важно.
Медленно считаем до десяти. Контролируем дыхание. Прекрасный способ вернуть душевное равновесие.
Плач снижает стресс. Слезная жидкость выводит из организма токсины, которые формируются под действием гормонов стресса.
Проговаривание (вербализация) – это облекание смутного "чего-то" в словесную форму. А более эффективно это работает, если выписать свои переживания на бумагу, приготовить письмо. Отправлять его, естественно, не надо.
Применяйте эти методики, чтобы справиться с переживаниями и волнениями и берегите себя.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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