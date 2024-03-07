СЕКРЕТНАЯ ФОРМУЛА: Чего хочет женщина… от мужчины?

Не секрет, что прекрасная половина человечества нуждается в знаках внимания, комплиментах, обниманиях и других поглаживаниях. Но насколько сильно? И как это соотносится с представлениями сильной половины? Обо всем этом в статье психолога Дмитрия Вострухова
Помните притчу про десять коров? Она и по сей день ходит по просторам интернета. Там два моряка приехали на остров и выбирали себе жен. Один из них сделал странный выбор, взяв в жены не хорошенькую, а ту, которая таковой не являлась. Да еще и заплатил за нее цену как за красавицу – десять коров вместо трех. Потом эта женщина «магически» превратилась в красавицу, осознав, что действительно стоит десяти коров.
В статье пойдет речь о том, как мужчина делает свою женщину счастливой (или не делает). Потому что ответ на вопрос «что делать» в принципе вполне очевиден: оказывать знаки внимания, говорить комплименты и слова о любви, делать подарки, обнимать и целовать.
Здесь очень удобно вспомнить теорию Э.Берна о поглаживаниях. Последние как раз представляют собой те самые знаки внимания, подтверждающие значимость другого. И тактильное название «поглаживания» выбрано не случайно, так как берет свои корни из детства. В этот период большое значение имеет то, насколько часто родители прикасаются к ребенку.
Итак рецепт того, как мужчине сделать, чтобы его женщина осознала, что «стоит десяти коров», весьма прост – давать ей поглаживания.
В чем же здесь проблема, особенно если это любимая женщина?
Тем не менее, многие женщины ощущают себя обделенными мужским вниманием. От клиенток и не только приходится слышать, что им не хватает тех самых поглаживаний. Они хотят, чтобы мужчины восхищались ими, причем постоянно.
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Ведь не может быть, чтобы сильный пол сознательно допускал подобный дефицит поглаживаний в отношении к своим половинкам. Ниже я постарался выделить основные причины такого «несправедливого» поведения со стороны мужчин.
Мужчины склонны оценивать все больше логически, видеть структуру и логику во всем, в том числе и в отношениях. Подобная рационализация приводит к тому, что у представителей сильного пола появляется некий внутренний регламент того, как и когда нужно давать поглаживания своим избранницам. И если возникнет нештатная ситуация, то прежде, чем все бросать и оказывать знаки внимания, нужно вначале внести изменения во «внутренний регламент».
Еще одна причина дефицита внимания в том, что мужчины сами нуждаются в поглаживаниях, причем не меньше, чем женщины. Первые никогда не признаются в том, что тоже хотят, чтобы ими восхищались. При этом внутри них (это касается не только мужчин, но и женщин тоже) волей-неволей образуется какой-то счетчик поглаживаний, который следит за балансом. И если мужчина чувствует, что не получил где-то должного внимания и признания, то он может осознанно или неосознанно ввести некий лимит на поглаживания.
Известно, что женщины более интуитивны, более эмоциональны и более чувствительны к невербальным сигналам. Такова их природа. Мужчины же, придают невербальным сигналам гораздо меньшее значение. Даже замечая их, они часто не сдвинутся с места. И не проявят нужный знак внимания.
Причина нередко в том, что у них нет четкого понимания того, что же означает этот сигнал. Женщины в свою очередь негодуют «Почему он меня не обнимет хотя бы? Разве он не видит, как мне это нужно?» В том-то и дело, что не видит, и мужчине порой нужны четкие инструкции, что делать и как себя вести со своей половинкой.
Это завершающий пункт, который мы рассмотрим в данной статье. В то же время он включает в себя в какой-то степени все предыдущие. Суть в том, что мужчины считают, что знают, сколько поглаживаний нужно их любимой женщине. В то же время даже не удосужившись спросить ее об этом. И часто эти представления или догадки весьма далеки от истины.
Существует так называемое негласное правило при оценке стоимости или времени, необходимого для реализации любых проектов. Называется оно – правило числа пи.
Какое это отношение имеет к нашей теме поглаживаний? Как ни странно, самое непосредственное. Дело в том, что согласно «правилу числа пи», кажущееся время или стоимость нужно умножить на число пи (3,1415926). Тогда получится объем времени и денег, которые необходимо будет потратить на самом деле.
То же самое нужно сделать и с поглаживаниями, которые нужны женщине: взять мужские догадки об их количестве и умножить на число пи.
С мужской точки зрения это может показаться странным и в некотором роде даже иррациональным. А по мнению женщин и этого порой может не хватить.
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Женщины нуждаются в большом количестве поглаживаний далеко не потому, что не уверены в себе или недополучили их в детском возрасте. Если таковое и имело место, то это не главные причины.
Дело в их потребности нравиться и быть единственной для своих сильных половинок. Чтобы почувствовать себя «стоящей десяти коров», женщинам постоянно нужна подпитка в виде знаков внимания, комплиментов, объятий и поцелуев…
Уверенность в том, что она лучшая для своего мужчины, дорогого стоит. Представители сильного пола склонны рационализировать, придумывать и создавать нормы, стандарты, системы, шаблоны. Это касается и отношений, в том числе и вопроса поглаживаний. Отсюда и странная, на первый взгляд, формула с числом Пи.
Кстати, число Пи в математике считается иррациональным, так как представляет бесконечную непериодическую дробь.
К чему это я? Наверное, к тому, что в мужских представлениях зачастую не хватает элемента иррациональности, которую и символизирует умножение их на число пи.опубликовано econet
Автор Дмитрий Вострухов
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
такое чувство, что женщина писала... 1. Вы будете поглаживать того, кто вам не нравится в какой0то ситуации? 2. Вы будете кого-то гладить, если изначально считаете, что это - ни к чему?.. 3 . Статья не будет иметь эффекта. Никакого. Разве что везде (на телевизоре, холодосе и компе) вывесить таблички "иДИ и Погладь!"Ответить
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