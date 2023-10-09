Счастливые долгосрочные отношения: 5 СЕКРЕТОВ

Путь к отношениям моей мечты был долгим и тернистым. На этом пути я проделала огромное количество внутренней работы. Теперь у меня есть модель построения таких отношений, которой я обучаю других женщин.

Отношения. Что происходит внутри вас, когда произносите это слово? Вы испытываете боль от неcложившихся и сложных отношений, которые ни к чему не привели? Или… расплываетесь в улыбке, думая о своих счастливых отношениях и любимом мужчине, как о главном источнике радости, вдохновения и силы? Какую оценку стоит поставить вашим отношениям? Давайте сделаем небольшую самодиагностику, прежде, чем вы решите будет ли эта статья полезной для вас.

Ваши отношения: какие они?

Определите, где вы находитесь на шкале отношений. 0 — это либо отсутствие любимого человека, либо опустошающие и даже разрушающие вас (пусть даже и долгосрочные) отношения, а 10 — это счастливые отношения (ставьте 10 только в том случае, если это действительно отношения вашей мечты)? Теперь запишите цифру, которая отражает ваши отношения на данный момент.

Нравится ли вам эта оценка?

Если вы поставили 2 или 3 вы точно знаете, и знаете довольно давно, что пора что-то менять. Но даже если вы оцениваете свои отношения на 6, 7, 8 или даже 9 — это означает, что в ваших долгосрочных отношениях есть потенциал для улучшения.

Если сегодня ваши отношения:

не питают ваше сердце и душу любовью,

не являются для вас сильной точкой опоры и мощным тылом (в том числе, финансовым),

не развивают вас как личность,

не дают чувственного наслаждения, -

то эта статья поможет вам начать движение в сторону отношений на 10 из 10 возможных баллов.

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Мой опыт

В моей жизни опора отношений до недавнего времени занимала второстепенное место. Возможно, потому что в 4 года мои родители расстались, и с детства у меня сформировалось ложное убеждение, что мужчина не может гарантировать тебе защиту. Личностные качества, профессиональное мастерство, родственники и настоящие друзья в нашей с мамой жизни являлись намного более значимой поддержкой, нежели чем мой папа. Счастливые отношения между мужчиной и женщиной вообще слабо представлялись в моем сознании.

К тому же, в моем роду очень сильное женское начало — в большинстве семей женщины занимают лидирующую позицию.

Приехав в США, у меня не было цели удачно выйти замуж, как у многих девушек, уезжающих за границу. Я целенаправленно получала образование, чтобы твердо встать на свои собственные ноги и не искала секреты и законы счастливых отношений. На протяжении 10 лет я сначала укрепляла опоры личностной и профессиональной реализации, окружения, а затем духовную опору.

Это не значит, что у меня не было отношений. Они были, но чаще всего они сопровождали мой рост, а не являлись его источником. Скажу даже больше: до прошлого года отношения не были для меня топ приоритетом.

Но однажды я осознала, что отношения мне все-таки нужны. Это произошло в тот момент, когда я уже реализовалась как личность и профессионал. За плечами было несколько духовных школ и опыт достаточно сложных отношений с мужчинами, которые не закончились успехом. Я уже умела отличать истинные желания от ложных, сформированных опытом моего окружения. И именно благодаря этому я осознала, какие именно отношения мне нужны. И что стало для меня открытием — я решила сдать лидерские позиции и наполниться женской энергией. После этого решения началась глубокая трансформация. И я задумалась о том, как построить счастливые долгосрочные отношения.

Либо счастливые, либо никакие

Со временем я поняла, что такая женщина, как я, может быть либо в счастливых отношениях, либо не быть в них вообще.

Многие годы я наблюдала, что женщинам в несчастливых отношениях живется гораздо хуже, чем незамужним женщинам, реализующимся в других сферах и имеющих прекрасное окружение. Выстраивание долгосрочных отношений дается им очень тяжело, и забирает у них энергию, которую они могли бы потратить на реализацию в других сферах жизни. Поэтому я шла путем вторых — выбирала осознанное одиночество вместо неполноценных в моем понимании отношений.

Но также я видела и других женщин. Реализовавшихся в семье, наполненных женской энергией, более сбалансированных. Их жизнь казалась мне более полноценной. А отношения не мешали, а наоборот, помогали им успешно выстраивать карьеру или вести собственный бизнес. Их успех счастливых отношений вдохновлял меня.

Путь к отношениям моей мечты был долгим и тернистым. На этом пути я проделала огромное количество внутренней работы. Теперь у меня есть модель построения таких отношений, которой я обучаю других женщин.

Я систематизировала знания, полученные от моих учителей в сфере отношений, мой собственный отрицательный и положительный опыт и увидела закономерности, которые легли в основу моей модели — 5 столпов долгосрочного счастья в отношениях.

Эта модель предусматривает не просто создание семьи ради продолжения рода. А объединение мужчины и женщины для их развития как единого целого. Я не претендую на то, что эта модель будет работать у каждой женщины. Но если вы разделяете мои убеждения и ценности, скорее всего, она подойдет вам.

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Закон Парето на страже любви и понимания

Скорее всего, вы уже слышали об этом законе или, как его еще называют, правиле.

20 % усилий дают 80 % результата,

а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата.

Примеры закона Парето в жизни:

20% упражнений отвечают за формирование идеальной фигуры.

Мы носим 20% одежды в нашем шкафу 80% времени.

20% клиентов приносят 80% прибыли.

20% читателей оставляют 80% комментариев к статьям.

Сам по себе этот закон многое объясняет, но какое отношение он имеет к сфере отношений? Ответ прост.

Секреты гармоничных длительных отношений: 5 столпов

Существует множество полезных рекомендаций на тему того, как построить счастливые отношения, но я выделяю следующие 5 столпов как заветные 20%, которые обеспечивают 80% счастья и радости в отношениях.

Столп 1. Общие ценности и цели

Секреты счастливых отношений начинаются с общих ценностей и целей. Если женщина хочет расти духовно, а мужчина — играть в компьютерные игры, такие отношения продержатся недолго. Скорее всего, силой притяжения у такой пары будет физическое влечение, которое быстро угаснет без интеллектуального и духовного единения.

Есть ли у вас с вашим любимым человеком совместные цели и ценности?

Думали ли вы об этом, записывали их на бумаге, обсуждали видение друг друга?

Если нет, то посмотрите на ваши личные ценности и на ценности партнера. Совпадают ли они?

Цель — это ответ на вопрос «куда мы идем?» (как пара/семья). Ценность — это ответ на вопрос «ради чего мы идем?»

К примеру, представьте отношения, в которых один партнер хочет жить налегке и путешествовать по всему миру. А другой мечтает о стабильности, большом уютном доме, домашних животных, и глубоких взаимоотношениях с соседями. Видите ли вы уже потенциальные проблемы в этом союзе?

Если мужчина и женщина не договорятся о компромиссе, об успехе счастливых отношений разговаривать не придется. Они будут постоянно сталкиваться с конфликтом интересов. Компромиссом может быть решение 6 месяцев путешествовать и 6 месяцев жить в одном месте и интегрироваться в местное общество. А иначе каждый из них постоянно будет ощущать дискомфорт от того, что его желания не реализуются.

Нереализованные желания даже одного партнера – гарантия ухудшения отношений.

Я также определяю 7 уровней общности в ценностях и целях, которые гарантируют успех и счастливые отношений. Их может быть больше, но это основные:

1 уровень: материальное выживание

Пример: вместе копим на жилье, расплачиваемся с кредитом. Секреты счастливых отношений на этом уровне – согласие партнеров в материальном. Если женщина хочет находиться под материальной защитой, а мужчина не сможет это гарантировать, им обеспечен провал.

2 уровень: физическое наслаждение

Гарантия постоянной близости — одно из самых сильных преимуществ долгосрочных отношений с т.з. физиологии. Однако это гарантия не является секретом счастливых отношений, она всего лишь преимущество.

3 уровень: дети

Малыши часто скрепляют пару на какое-то время, но само по себе наличие детей не является гарантией долгосрочного семейного счастья.

4 уровень: интересы/увлечения

Пример: вместе катаемся на сноуборде/посещаем тренинги личностного роста. Когда у пары общие ценности на уровне личных интересов, они объединяются на более высоком уровне. Усилий на выстраивание долгосрочных отношений нужно будет меньше.

5 уровень: интеллектуальное наполнение

Часто у таких пар — похожая или общая сфера деятельности, но не обязательно. Главное здесь — взаимное интеллектуальное обогащение и развитие. Когда пара вместе развивается интеллектуально, это еще больше сближает и наполняет их. Счастливые отношения в таких парах куда более вероятны.

6 уровень: сильный эмоциональный контакт, душевная связь

На этом уровне мы чувствуем глубокое доверие, понимание и принятие. Мы не боимся обнажать свои эмоциональные состояния.

Если есть объединение на 5 и 6 уровнях, то партнер — лучший друг. С ним/ней вам не только интересно, но и эмоционально безопасно. Каждый из нас в какой-то степени подвержен внешнему влиянию. Если наш партнер создает для нас надежное эмоциональное пространство, которое становится главным источником поддержки и вдохновения, то отношения становятся очень крепкими.

На вопрос “Как сделать отношения счастливыми” всегда есть однозначный ответ – создайте со своим партнером такую эмоциональную связь, при которой вы оба будете вдохновением друг для друга.

7 уровень: общая духовная практика

Мой личный опыт и опыт счастливых пар доказывает, что самые глубокие отношения строятся благодаря общей духовной практике. В моем случае, только такие отношения могут стать для меня главным источником и счастья, и роста.

Чем больше уровней общности, тем крепче союз. Но только единение на высших уровнях создает благоприятные условия для совместного развития.

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Столп 2. Равноценный энергетический обмен

Ко мне часто обращаются женщины, которые не знают, как «помочь» их мужчинам чаще дарить дорогие подарки или полностью обеспечивать их.

Чтобы побудить мужчину отдавать вам все, что у него есть, вам необходимо дать ему что-то, чего у него нет. Возможно, это ваша духовная сила. Возможно, это ваша женская энергия и здоровье. Возможно, это семейный очаг. Эмоциональная поддержка и тыл. Счастливые отношения возможны только при равноценном обмене.

Если вы хотите, чтобы мужчина отдавал вам много, ему также нужно много отдавать. Но это не торговый обмен подарков на подарки, а это взаимообмен мужской и женской энергии.

Я наблюдаю, как распадаются некоторые пары, когда энергетический обмен не равноценен. Это непросто объяснить, но думаю, интуитивно вы хорошо чувствуете — с какими людьми вы в плюсе, а с какими — в минусе. И также вы чувствуете — кому можете дать что-то ценное, а кому — нет.

Когда у одного партнера энергетический ресурс (а сюда входит и здоровье, и личность, и духовность, и окружение) развит на 100 баллов, а у другого – на 50, каждый из них будет чувствовать себя дискомфортно. Причем тот, у которого ресурс на 50, будет чувствовать, что отдает всю/всего себя, но тот, у которого ресурс на 100, будет недополучать. Ведь его резервуар не будет наполнен.

В начале отношений, на фоне гормонального всплеска, это чувствуется не так остро. Но со временем разница энергетического потенциала проявляется и начинает тяготить.

Я думаю, что причина и смысл кастовых браков именно в этом – чтобы обмен был равным, партнеров подбирают из похожей среды/с похожим уровнем образования и т.д. В истории много примеров, когда браки “по принуждению” превращались в по-настоящему счастливые отношения за счет равноценного обмена энергией между партнерами.

Что делать, если вы оказались в «неравных отношениях»?

Для того, чтобы увеличить энергетический ресурс, я рекомендую прокачивать интеллект, личностные навыки и заниматься духовными практиками. А для женщин – дополнительно направить внимание на развитие женской энергии.

Есть пары, где 1+1 = 2. Это самый распространенный вариант отношений.

Это самый распространенный вариант отношений. Есть, где 1+1 = 1. Когда партнер практически ничего не привносит в отношения. Есть в вашем окружении такие пары?

Когда партнер практически ничего не привносит в отношения. Есть в вашем окружении такие пары? И самый лучший вариант, когда 1+1 = 3. Когда партнеры настолько усиливают друг друга, что их союз рождает что-то гораздо большее чем просто сумма их энергий.

А какой вариант у вас?

Столп 3. Полярность

Отношения «мужчина-женщина» строятся на натяжении и противоположности двух энергий – мужской и женской.

Если женщина находится в мужской энергии (везде занимает лидерскую позицию), она привлечет в свою жизнь мужчину в женской энергии (он будет всегда ждать инициативы от нее и будет ведомым).

(везде занимает лидерскую позицию), она привлечет в свою жизнь мужчину в женской энергии (он будет всегда ждать инициативы от нее и будет ведомым). Если в женщине преобладает женская энергия, у нее есть шанс встретить мужчину с сильным мужским началом.

В каждой из нас есть обе энергии и мы можем по разному их проявлять в зависимости от стадии развития отношений.

В начальном периоде отношений полярность у большинства проявлена очень ярко, именно поэтому первые шесть месяцев физическое и эмоциональное притяжение зашкаливает, а отношения кажутся счастливыми. Но у большинства пар сильное влечение со временем угасает.

Особенно это случается у многодетных пар, которые перестают ощущать себя мужчиной и женщиной, а становятся мамой и папой, практически бесполыми существами друг для друга. Естественно, про счастливые отношения здесь часто уже говорить не приходится.

Хорошие новости в том, что это один из самых легко решаемых вопросов. Полярность, вместе с сексуальным возбуждением, вернуть гораздо легче, чем исправить отсутствие интеллектуальной или духовной близости.

Кстати, есть распространенное мнение, что женщина хочет быть ведомой. Но это относится только к несамостоятельным женщинам, которые без присутствия в их жизни мужчины часто становятся потерянными. Я отношусь к другой категории женщин (и знаю, что большинство участниц моих тренингов – весьма цельные женщины, прекрасно реализующиеся в этом мире). Так вот, для таких женщин как мы, я дополнила это утверждение.

Умная женщина хочет (да, да, мы искренне хотим этого!) быть ведомой. Но только если она согласна с тем, куда ее ведут.

А это возвращает нас к 1 столпу. Объединиться на уровне ценностей и целей – один из самых глубоких, трансформирующих, наполняющих процессов, которые пара может пройти вместе. И вот после того, как цели скоординированы и путь обозначен, мы можем сдать все свои лидерские позиции и с удовольствием пойти за своим мужчиной.

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Столп 4. Психологическая/эмоциональная комплиментарность

Этот столп содержит в себе большой набор качеств, отражающих наше мышление, характер и физиологию.

Есть противоположные, но комплиментарные психотипы. Например, она любит говорить, а он любит и умеет слушать. Здесь счастливые и долгосрочные отношения построить будет несложно. А есть противоположные психотипы: она любит говорить, а он любит тишину и уединение. Он кинестетик, а она не любит, когда к ней часто прикасаются. В этом случае он будет постоянно недополучать, а она чувствовать переизбыток телесного контакта.

Так же с эмоциональной комплиментарностью. Это большая тема, которая не входит в задачу этой статьи. Проблема комплиментарности тоже решаема, но здесь идет работа на очень глубоком и тонком уровне.

К примеру, у меня иногда возникает потребность подурачиться. Как в детстве. В основном я занимаюсь серьезной деятельностью — помогаю людям со сложными вопросами, часто поддерживаю их в процессе выхода из трагедий. Включение внутреннего ребенка для меня — один из мощных способов расслабления и перезагрузки.

Через смех и нелепые (безвредные) выходки выходит эмоциональное напряжение. Отдаться детской грани моей личности без боязни быть непринятой или непонятой - большая ценность для меня в сфере отношений. Если бы мой любимый человек не имел этого качества, мне приходилось бы искать подобный способ самовыражения в другом месте, но не в наших отношениях. Возможно, в актерском кружке. А значит, «дома» я постоянно бы что-то недополучала, и недосамовыражала.

Получаете ли вы радость и удовольствие от совместного времяпрепровождения? Если вам веселее, приятнее, счастливее с другими людьми, чем с любимым человеком, то на это стоит обратить внимание. Ведь из моментов, которые вы проводите вместе, и состоит ваша жизнь. Секреты счастливых отношений в комплиментарности.

Столп 5. Способность поставить интересы любимого человека наравне со своими

А иногда и выше своих.

Когда в паре у обоих есть сильное желание и способность к отдаче, они развиваются очень быстро и создают условия для настоящего счастья и долгосрочных отношений.

Если вы — главный фанат своего любимого человека, а ваш любимый — ваш фанат №1, образуется потрясающая команда. Каждый получает ощущение сильной опоры и уверенности, что ваши отношения — главный источник силы, вдохновения и поддержки.

Если в отношениях присутствуют высшие уровни, то появляется ощущение «команды». Когда два человека чувствуют, что они играют за одну команду, они имеют огромную вероятность успеха счастливых отношений.

И это ощущение одинаково ценно и важно как для женщины, так и для мужчины.опубликовано econet

Автор Елизавета Бабанова

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