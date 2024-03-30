Самый простой способ исцелить свое тело

Тело человека - это уникальное творение природы. И, чтобы исцелиться от недугов, не обязательно прибегать к помощи врачей и лекарств. Предлагаем полезную технику исцеления, которая состоит из трех шагов. Для начала важно сфокусировать сознание на том месте, которое вы хотите исцелить.

Самый легкий способ исцелить свое тело от Павла Лоскутова. Чтобы что-то сделать с какой-то вещью, необходимо сначала взять ее в руки и только затем что-то делать. В данном случае нам нужно исцелить какую-то часть тела. (Обычно мы знаем, какую: либо ту, что уже болит, либо ту, с которой собрались работать по плану). Чтобы «взять ее в руки», мы должны сфокусировать свое сознание на нужной части тела. Пока мы этого не сделаем, какое бы удовольствие мы не транслировали, с частью тела ничего не произойдет.

Как исцелиться от болезней

Первый пункт — Фокусируемся

1. Фокусируем сознание на том месте, которое мы собрались исцелить

Как это сделать?

Давайте прямо сейчас попробуем.

Попросите кого-нибудь из ваших друзей или близких, медленно прочитать для вас вслух нижеследующий текст, давая вам время на ощущения.

Сядьте поудобнее. Закройте глаза. Расслабьтесь. Сосредоточьте ваше внимание на своем теле.

Вот нос. И ваше дыхание. При вдохе воздух проникает внутрь. Вдохните — и прочувствуйте, как струйки воздуха двигаются вдоль носовых пазух, касаются слизистой, проходят дальше и можно немного проследить, куда они уходят дальше — в легкие и дальше — в живот.

И сделайте выдох. И посмотрите, как струйки воздуха движутся вдоль носовых пазух обратно, касаясь слизистых носа.

Проделайте так несколько раз. Вдох и выдох.

Ощутите движение воздуха, почувствуйте, свободно ли движется воздух — или ощущаются какие-то препятствия.

Вдох и выдох.

Сконцентрируйтесь на левой ноздре, продолжая дышать. Внутренним взором вы смотрите на левую пазуху изнутри. Вдох и выдох. Отмечаете, что возникает как бы больше подробностей в ощущениях в сравнении с правой пазухой и другими частями тела.

Переводим внимание на горло.

Вдох и выдох.

Ощущаем, как дыхание воздуха проходит через горло.

Сохраняем свое внимание на горле, продолжая дышать.

Вдох и выдох.

Опускаем свое внимание ниже — на солнечное сплетение. Смотрим на него изнутри, из тела.

Продолжаем дышать. Ощущаем, как дыхание проходит сквозь солнечное сплетение.

Просто присутствуем.

Просто ощущаем солнечное сплетение изнутри.

Просто дышим. И ощущаем. И присутствуем.

Спокойно открываем глаза.

Это и есть фокусировка.

В ней ничего не нужно делать. Просто присутствовать в нужной части тела. Просто ощущать ее изнутри.

Чем дольше мы присутствуем своим сознанием в какой-то части тела, тем больше она как-бы «оживает», тем больше ощущений мы начинаем чувствовать. Тем большее воздействие мы можем оказать на эту часть тела своим сознанием.

Итак, мы сфокусировались на какой-то части тела, как бы «взяли ее в руки» и теперь можем с ней что-то делать.

Первая часть задачи выполнена.

Второй пункт — Ощущаем удовольствие

Переходим ко второму пункту нашей техники:

2. Создаем ощущение удовольствия, сохраняя при этом фокусировку

Ощущение удовольствия у каждого свое. Давайте посмотрим на ваше.

Попросите кого-нибудь из ваших друзей или близких, медленно прочитать для вас вслух нижеследующий текст, давая вам время на ощущения.

Снова прикройте глаза. Вспомните какой-то момент из прошлого, когда вы переживали удовольствие.

Вспомнили? Погрузитесь мысленно в это воспоминание.

Сама картинка — так, как она видится.

Посмотрите, какие у вас там эмоции. Ощутите их.

Посмотрите, какие у вас там ощущения тела. Ощутите их.

Сконцентрируйтесь на том ощущении удовольствия, которое было у вас тогда. Почувствуйте его.

А сейчас, сохраняя ощущение удовольствия, позвольте картинке из прошлого уйти. А ощущение удовольствия сохраняется.

Чувствуйте его, ощущайте. Прошлое ушло, а удовольствие сохраняется.

Сохраняя ощущение удовольствия, вновь погрузитесь сознанием в солнечное сплетение.

Ощутите, что вы находитесь там. Ощутите удовольствие, которое вы принесли из воспоминания.

Продолжайте находиться в солнечном сплетении, ощущать свое присутствие там, ощущать удовольствие.

Просто присутствуем. Просто ощущаем.

Спокойное удовольствие.

Сохраняя внимание и удовольствие в солнечном сплетении, позвольте себе слегка улыбнуться.

Улыбка Будды. Кончики ваших губ слегка раздвигаются в приятной спокойной умиротворенной улыбке.

Сами. Легко. Свободно. Приятно.

Ваша внутренняя улыбка. Улыбка, идущая из самой души.

Ваша внутренняя улыбка. Приятно. Легко. Свободно.

Обратите внимание на умиротворенное чувство спокойного доброго удовольствия, которое содержится в этой улыбке.

Сохраняя эту улыбку, вновь сфокусируйтесь в солнечном сплетении.

Ощутите свою внутреннюю улыбку. Ощутите солнечное сплетение.

Ваше присутствие. Ваша внутренняя улыбка. Удовольствие. Присутствие в солнечном сплетении.

Дыхание. Удовольствие. Присутствие.

Дыхание. Удовольствие. Присутствие.

Можно открыть глаза.

Обратите внимание, что довольно легко присутствовать в какой-то части тела, одновременно удерживая состояние удовольствия.

Для исцеления не требуется какое-то невероятно сильное чувство.

Тело великолепно исцеляется даже на минимальном ощущении удовольствия.

На совершенно слабеньком. Спокойном. Умиротворенном.

Таком, как дает улыбка Будды. Вам не нужно создавать удовольствие специально.

Вам достаточно просто позволить себе расслабленно улыбаться.

Этого абсолютно достаточно.

Если у вас получается более яркое удовольствие — отлично, процесс исцеления пойдет быстрее.

Но и совершенно небольшого удовольствия абсолютно достаточно для довольно быстрого исцеления.

По мере того, как вы будете заниматься, состояние удовольствия у вас будет возникать легко и естественно, с каждым разом становясь более четким и сильным.

Не нужно тратить силы и сознание на то, чтобы как-то его усиливать — самое главное — просто присутствовать в нужной части тела, удерживая минимальное ощущение удовольствия. Если будет нужно — оно само будет нарастать или ослабевать.

Позвольте работать телу. Оно — мастер исцеления.Ваша задача — лишь сфокусироваться и поддерживать удовольствие.

Возможно, вы заметили в момент, когда работали с солнечным сплетением или дыханием, что внутри тела есть боль или дискомфорт или какие-то ощущения. По мере того, как присутствуешь в теле с удовольствием, тело начинает подсказывать и показывать, какой части тела, какому органу прежде всего требуется энергия удовольствия, энергия исцеления.

Боль это уникальный механизм нашего тела. Он создан для того, чтобы помочь нам максимально быстро и точно доставить энергию исцеления — удовольствия — прямо тем клеткам, которые в первую очередь нуждаются в восстановительном материале.

Как только болезненная часть напиталась энергией удовольствия, боль или дискомфорт в ней исчезают на глазах.

Но тут же появляются в другом месте — другое место просит своей подпитки и внимания. Исцеляем и его.

Так продолжается некоторое время, пока все части, с которыми мы работаем не получат достаточной для обработки энергии.

Тогда в этом месте тела наступает тишина и покой. Мы возвращаемся к своим делам, а тело ускоренно исцеляется

Третий пункт — Погружаемся в боль

Итак, третий пункт нашего навыка:

3. Присутствуем сознанием в точке (или следуем за болью) до полного исчезновения боли или дискомфорта

Давайте попробуем.

Попросите кого-нибудь из ваших друзей или близких медленно прочитать для вас вслух нижеследующий текст, давая вам время на ощущения.

Прикройте глаза.

Выберите какой-то орган или часть тела, в котором вы ощущаете боль или дискомфорт.

Фокусируйтесь сознанием на нем, спокойно дыша.

Присутствуйте в этой части тела.

Позвольте себе улыбнуться спокойной доброй безмятежной улыбкой, ощущая возникновение в сознании чувства удовольствия.

С этим чувством продолжайте присутствовать в том органе, в котором ощущается боль или дискомфорт.

Присутствуйте.

Задайте себе вопрос: «А есть ли здесь точка, в которой я ощущаю самую большую боль или дискомфорт?».

Вы ее тут же обнаружите. Сфокусируйтесь сознанием прямо туда.

В самый центр боли.

И, оказавшись там, вновь посмотрите — «А внутри этой боли есть ли еще более четкая сердцевина боли и дискомфорта, где самая сильная боль, где самая сильная потребность в моей энергии удовольствия».

И погрузитесь туда — еще глубже. Продолжайте смотреть, где есть самая сильная боль или дискомфорт.

И сразу перемещайтесь туда.

Оказавшись внутри боли, просто присутствуйте, удерживая ощущение удовольствия.

Присутствуйте столько, сколько нужно — до тех пор пока боль и дискомфорт либо полностью исчезнут, либо в другом месте появится боль или дискомфорт, более яркие, чем эти.

В этом случае вы перемещаетесь в новую точку. Там также находите сердцевину боли и проникаете туда.

Присутствуете с удовольствием столько, сколько нужно — пока боль и дискомфорт либо полностью исчезнут, либо ваше внимание привлечет боль и дискомфорт в другом месте, более яркие, чем в этом.

Все это делаем абсолютно расслабленно и легко.

Каждый раз ищем, где тело показывает нам ту точку или место, которые именно сейчас требуют исцеления, именно сейчас требуют удовольствия.

Фокусируемся на этом месте, присутствуем в нем с удовольствием.

По мере того, как вы освоите этот навык — а это произойдет довольно быстро — обычно исцеление точек боли и дискомфорта занимают считанные секунды или минуты.

Но поначалу это может занять более долгое время.

Не считайте его. Оно не играет роли.

Вы просто присутствуете в данной точке и она сигнализирует вам болью и дискомфортом ровно до тех пор, пока ей не хватает энергии удовольствия.

По мере насыщения боль и дискомфорт в этой точке исчезает или уменьшается.

(Продолжаем работу столько, сколько нужно по ощущению. Если устали, прекращаем, пообещав клеточкам, которые все еще просят поддержки, что вы обязательно к ним вернетесь).

По мере того, как вы обходите разные точки и разные части, требующие вашего внимания, вы обнаруживаете в какой-то момент, что боль исчезла и нигде в органе, с которым вы работали, больше не появляется.

На этом заканчиваем сессию и позволяем телу усвоить энергию удовольствия и произвести физическое восстановление исцеляемого органа.

Можно открыть глаза.

Итак, мы посмотрели, как работает базовая техника процессинга удовольствия.

Повторим базовый алгоритм:

Находим боль или дискомфорт (или выбираем орган, с которым будем работать)

Фокусируемся сознанием в этой точке

Создаем удовольствие, сохраняя при этом фокусировку на этой точке

Находим в этой точке самое болезненное или дискомфортное место (можно несколько раз – все глубже и глубже)

Находимся в точке до полного исчезновения боли или дискомфорта (или появления усталости)

При возникновении чувства боли или дискомфорта более яркой (на фоне затихающей первой точки) переходим на нее

После того, как вся запланированная часть тела проработана, завершаем сессию.опубликовано econet

Автор Любовь Скубко

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