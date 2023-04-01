Самый главный признак женственности

Искренность позволяет наслаждаться общением с женщиной и при знакомстве, и в серьезных отношениях. Ее честность, спонтанность, непосредственность привлекательны для мужчин. Напряженная, "зажатая", жесткая по характеру женщина, наоборот, оттолкнет своей суровостью и скрытностью.

Есть немало характеристик женственной женщины, но одна из них самая критически значимая. Если вы будете обращать внимание на то, есть ли эта черта у девушек, то вы сможете найти себе избранницу на долгие годы. А если вы уже женаты, и обнаружите эту черту у своей супруги, то значит, все у вас будет хорошо.

Самая "женственная" черта

Конечно же, это искренность.

Женщина, которая умеет быть спонтанной, искренней, эмоционально раскованной, легко произвести впечатление и при этом наладить доверительный контакт с человеком на долгий срок. Почему?

1. Честность

Первое, что подкупает в искренней женщине - это её честность. Во всем. В том, что её вдохновляет, радует и печалит. Она не стесняется говорить о том, что ей нравится костюм мужчины, что она скучала без него, что ей интересно послушать про его работу. Она так же честно может злиться или расстраиваться, если он не пишет ей.

Хороший пример - это подруга Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого". Хоть она далеко не ангел, но она честна во всем. Когда кричит и злится на него, бьет посуду. Или наоборот когда скучает по нему.

Честность девушки для мужчины означает, что он почти всегда знает, что у неё на уме, и может принимать верные решения. Ведь именно из-за нечестности и скрытности мужчины страдают, когда не понимают, нравятся они женщине или нет, куда она пропала, почему молчит, и что у неё в голове.

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2. Расслабленность

Искренность предполагает, что женщина должна быть расслаблена. А это значит - гибка, податлива как ручей, как вода. В том числе в близости. Твердая, напряженная женщина отталкивает, вызывает неприятные чувства. А также передает стресс детям.

Расслабленность в женщине выражается в том числе во внешности. Это приятные округлые черты лица, фигуры. Напряженная женщина выглядит угловато, агрессивно, как мужчина.

3. Образ простодушного легкого человека

Расслабленность и искренность в женщине вызывают к образу "простодушного". Это архетип по Юнгу, который говорит о невинности и чистоте человека, как будто он никогда не знал тяжелой напряженной жизни.

Простодушная женщина радуется котятам на улице, дождю и метели, солнцу и воде. С такоой женщиной всегда интересно, потому что её эмоции чисты, искренны и всегда отражают то, что происходит внутри неё.

А как же женщины-руководители?

Некоторые скажут: ну, тогда женщины-руководители вообще ни разу не женственные, ведь они такие жесткие, напряженные командирши. Не выражают эмоций, всегда говорят о делах. И это правда. Если действовать через стресс и сдержанность, то женщина превращается в мужчину, это неизбежно. Таков её выбор.

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С другой стороны, в современном мире меняется и образ руководителя. Сейчас можно быть добрым, искренним человеком, который строит свою работу не на наказаниях, а на дружелюбном подходе и честности с каждым. Это все равно оставляет некоторую долю напряженности, но что поделать.

Вывод

Искренность в женщине - ключевая черта, которая позволяет наслаждаться общением с ней как на этапе знакомства, флирта, так и в длительных отношениях. Она честна, спонтанна и ярка в своих проявлениях, вы знаете, что у неё на душе, и можете радоваться или грустить вместе с ней. Напряженная женщина, наоборот, оттолкнет своей тяжестью и скрытностью.

Поэтому я рекомендую присмотреться к своим спутницам и знакомым, вдруг у них это есть, а вы не цените? Или наоборот, этого нет, и вы зря тратите время.опубликовано econet

Автор Павел Домрачев

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