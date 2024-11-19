Самые правильные слова для дочери

Нет человека на свете, который бы любил нас так сильно, как мама. Мать чутко слышит биение нашего сердца, даже если мы далеко. Она молится за нас день и ночь, тревожится, когда у нас что-то не получается или когда мы болеем. Мама - самый близкий и дорогой человек.

Здравствуй, моя дорогая, моя любимая маленькая девочка. Я очень сильно тебя люблю. Я очень счастлива, что ты у меня есть. Ты очень красивая, милая и забавная. Мне очень приятно смотреть на тебя, видеть, как ты улыбаешься и радуешься. Смотреть в твои чистые, ясные, светящиеся глаза.

Послание от мамы

Я люблю тебя. Люблю тебя всю целиком, без остатка! Я люблю твои носик, ротик, бровки, щечки, ушки… Люблю твои прекрасные, мягкие, светлые волосы. Люблю расчесывать их с нежностью и заботой.

Люблю твои маленькие ручки. Мне так хочется зацеловать твои маленькие пальчики и ладошки, пухлые щечки! Потискать, «поняшкать» и пощекотать тебя всю-всю. Люблю тебя очень. Счастлива, что ты есть и что ты родилась у меня.

Я никогда и ни с кем тебя не сравниваю, ведь ты уникальна и неповторима. Ты удивительная, нежная, добрая, ласковая, радостная, творческая и светящаяся. Ты — лучик солнца! Я радую тебя лучшими вкусностями и лакомствами. Я дарю тебе лучшие игрушки.

Я надеваю на тебя самые красивые платьица и наряды. Я хочу, чтобы ты засыпала и просыпалась самой счастливой и любимой девочкой на земле. Я нежно глажу тебя по твоим волосам, целую, обнимаю и крепко-крепко прижимаю к себе. Чувствую биение твоего маленького сердца. Я люблю тебя такой, какая ты есть, и всегда буду рядом с тобой, всегда буду любить тебя.

Я люблю тебя, я очень сильно люблю тебя, моя маленькая девочка. Теперь, произнося эти слова, я чувствую себя особенно, они наполняют меня, питают. Я люблю тебя, когда ты плачешь, когда капризничаешь, когда ты упала и разбила коленку.

Я люблю тебя, когда ты не хочешь вставать утром, когда ты не хочешь расчесываться и заплетаться. Я люблю тебя, когда ты болеешь и у тебя температура, когда ты кашляешь, когда тебе плохо, когда ты не слушаешься. Даже если ты сломала куклу или игрушку, потеряла ее или разбила что-то, потеряла деньги, ещё какую-то вещь, неважно — я все равно очень сильно люблю тебя, несмотря ни на что.

Тебе больше не нужно стараться быть хорошей для меня: я люблю тебя такой, какая ты есть. Я люблю тебя без условий. Ты —великая ценность для меня, ты очень дорога мне.

Ты — моя любовь!

Ты — моя нежность!

Ты — моя душа!

Ты — мое счастье!

Ты — моя красавица!

Ты — моя радость!

Ты — мое солнышко!

Ты — моя птичка!

Ты — моя рыбка золотая!

Ты — моя голова умная!

Ты — мой цветочек аленький!

Ты — моя прелесть!

Ты — мой котеночек пушистый!

Ты — моя звездочка!

Ты — моя ласточка!

Ты — моя принцесса!

Ты — моя птичка!

Ты — моя сказка!

Ты — мое сердце!

Ты — мое золотце!

Ты — моя зайка!

Ты — мой малыш!

Ты — мое сокровище!

Ты — мой лучик света!

Ты — моя лапочка!

Ты — моя награда!

Пусть мои слова прорастут в твоей душе и останутся там навсегда.

С огромной нежностью, твоя мама! опубликовано econet

Автор Олеся Бабурина

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