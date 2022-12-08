Самоуверенный тип личности: Основные признаки

Из этой статьи вы узнаете основные признаки самоуверенного типа личности, а также как с ним лучше взаимодействовать на работе и в жизни.

Самоуверенный тип личности – самый целеустремленный из всех. Такие люди знают, чего они хотят, и добиваются этого, многие из них имеют талант привлекать других к выполнению поставленной задачи. Это экстраверты и активные политики, которые прекрасно знают, как работать с массами, и куда их вести.

Признаки самоуверенного типа личности

Самомнение. Самоуверенные личности уверены в своих способностях, они не имеют сомнений относительно того, что они уникальны, гениальны и имеют особое предназначение в этом мире.

Самоуверенные личности уверены в своих способностях, они не имеют сомнений относительно того, что они уникальны, гениальны и имеют особое предназначение в этом мире. Самоуважение. Они ожидают от других только хорошего отношения к себе, всегда

Они ожидают от других только хорошего отношения к себе, всегда Амбиции. Они открыты своим стремлениям и возможностям

Они открыты своим стремлениям и возможностям Политика. Они пользуются способностями других для достижения своих целей и проницательны в деловых отношениях

Они пользуются способностями других для достижения своих целей и проницательны в деловых отношениях Конкуренция. Они способные конкуренты, очень любят достигать вершины и наслаждаются пребыванием там

Они способные конкуренты, очень любят достигать вершины и наслаждаются пребыванием там Положение. Обычно они достигают высокого положения в обществе и состояния

Обычно они достигают высокого положения в обществе и состояния Мечты. Любят представлять себя героями, звездами, самыми лучшими и удачливыми в своем деле

Любят представлять себя героями, звездами, самыми лучшими и удачливыми в своем деле Равновесие. Они принимают комплименты, похвалы и восторженные отклики изящно и с самообладанием.

Слабое место. Самоуверенные личности не могут спокойно принимать критику, даже самую конструктивную.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

На работе. Самоуверенные личности часто оказываются превосходными лидерами. Они поручают своим сотрудникам выполнять не только черновую работу, но и ответственные дела. Еще одна приятная их черта - как только работа подходит к завершению, они позволяют своим подчиненным расслабиться. Порой они не настаивают на строгой иерархической структуре, главное, чтобы все эффективно функционировало. Но при любой возможности демонстрируют, кто на самом деле является боссом.

Начните конкурировать с самоуверенным боссом или покритикуйте его методы и цели - и вы полетите вниз прежде, чем поймете, что же такое натворили, чтобы заслужить столь жестокое отношение.

Как взаимодействовать с самоуверенным менеджером.

Они бегут быстрее, когда кто-то пытается их обогнать. Они преуспевают в конкуренции, любят быть всегда на один шаг впереди соперника и уважают подобную инициативу в других.

Не ждите от этого начальника, что он конкретно определит для вас что и как делать, но не бойтесь спрашивать, чтобы определиться относительно целей, прежде чем выполнять задачу.

Вы можете быть одним из наиболее важных членов команды своего босса, но не ожидайте, что он будет внимателен к вам как к человеку. Не принимайте это близко к сердцу.

Они ожидают интереса к своей персоне и весьма восприимчивы к лести.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Если вы сами самоуверенный тип личности, эти упражнения позволят вам разобраться в себе и улучшить свои отношения с другими людьми:

составьте список ответов на вопрос: «Что не устраивает меня в себе»

попытайтесь сконцентрироваться на своих слабых чертах. Спросите себя: «Что бы могли сказать обо мне мои родители (мой муж / жена, коллеги, лучший друг и т.п.) такого, о чем они предпочитают умалчивать?»

наблюдайте за своими реакциями на критику: чувствуете ли вы, что причинили вред или нанесли оскорбление или какой-либо другой ущерб людям, которые обратили внимание на ваши недостатки? какие чувства у вас остаются после критики? пытаетесь ли вы наказать, оградить себя или начинаете ненавидеть человека, решившегося покритиковать вас?

во время любой беседы спрашивайте себя : «Кто этот человек?». Собирайте данные, замечайте детали во время каждого разговора: устойчивые выражения, которые употребляет данный человек, какая поза для него характерна, какие нотки присутствуют у него в голосе, какие у него манеры, как он проявляет свои эмоции, какой у него тип внешности, одежды и т.п., все больше и больше внимания уделяя персоне, с которой хотите контактировать

задавайте друзьям или близким вопросы о себе и о них, попытайтесь выяснить их мнение о себе («Что ты думаешь о моей сегодняшней речи?») или о том, чем они увлечены («Что ты думаешь об этой книге?»). Хотя бы раз в неделю спрашивайте близких, что вы можете для них сделать.

Патологическое развитие самоуверенного типа приводит к такому расстройству личности как нарциссизм.

Характерные черты нарциссического расстройства личности (DSM-IV):

преувеличенное самомнение, преувеличение своих достижений и способностей, ожидание всеобщего восхищения и превознесения своих достижений

подверженность фантазиям о неограниченном успехе, власти, великолепии, красоте или идеальной любви

полагает, что он уникален и может общаться лишь с себе подобными людьми, занимающими высокое положение

требование всеобщего поклонения и восторгов

полагает, что все его ожидания должны оправдываться и требует автоматического согласия

является эксплуататором, то есть использует преимущества других для достижения собственных целей

не желает замечать своих недостатков и считаться с чувствами и потребностями других

часто бывает завистливым и полагает, что другие завидуют ему

высокомерен и надменно обращается с другими.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

О возможности нарциссического расстройства свидетельствует наличие хотя бы 5 признаков из вышеперечисленных (John M.Oldman, Lois B.Morris, The New Personaloty Self-Portrait, 1995).опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet