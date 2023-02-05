Самоподдержка: Советы психолога, которые помогут вам себя не покалечить

Психолог Нина Рубштейн о том, почему почему нельзя прожить счастливо, упрекая себя, обвиняя, подавляя свои реакции, чтобы выглядеть «правильным» для других.
Центральная вещь, которой занимаются все психологи с большинством своих клиентов, – это обучение и развитие навыков самоподдержки, поскольку это умение является ключевым для формирования огромного количества самых разных навыков, необходимых для счастливой, здоровой и успешной жизни. В идеале это умение должно было бы перейти к каждому ребенку от его родителей в нежном возрасте, но у большинства из нас этого не было, так как наши родители сами не умели себя поддерживать.
Распространенная и упрощенная версия, под которой часто понимают самоподдержку – это «Кто молодец? Я молодец!». Это самый простой и легкий способ самоподдержки: почему бы не порадоваться себе, когда действительно молодец?
Однако, даже этот вариант многим людям не доступен, поскольку в культуру отношений с самим собой вложен родителями с детства постулат о том, что себя хвалить некрасиво, хвастаться некрасиво, надо быть скромным. И ради родительской любви дети, в чьих семьях были приняты такие правила, обучились игнорировать свои успехи, отказались присваивать свои достижения, радоваться им и встраивать их плоды в свою жизнь.
Возможно, вы сами или ваши знакомые имеете этот опыт, и прекрасно знаете, как он отражается на вашей жизни: вы чувствуете себя человеком, который всегда недостаточно хорош, чьи успехи не заслуживают уважения и ничего не значат для дальнейшей жизни.
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Но самоподдержка – это не столько похвала, сколько принятие себя и своих проявлений такими, каковы они есть, без осуждения или преувеличения, в самых разных ситуациях. В этом смысле, поддерживать себя – это принимать свое право действовать так, как удается действовать.
Почему психологи считают, что это – необходимый навык, и почему нельзя прожить счастливо, упрекая себя, обвиняя, подавляя свои реакции, чтобы выглядеть «правильным» для других, чтобы соответствовать социальным ожиданиям?
Если вы боретесь с собой, вы тратите очень много энергии не на преодоление внешних препятствий и решение внешних задач, а на попытку переделать нечто в себе, что является вашей естественной реакцией. Многие спрашивают, а как же тогда с самовоспитанием быть? Разве не нужно себя совершенствовать? Вопрос в том, что именно называть «самосовершенствованием». Вы не вырастите прекрасный цветок, если будете поливать его ядом.
Саморазвитие и самосовершенствование – это технология поддержки внутренних ресурсов и направления их в созидательное русло, а не попытка отрубить у себя самого то, что на взгляд социума некрасиво торчит.
Если вы просто признаете себя таковым, как вы есть, вы можете поставить перед собой задачи – я хочу научиться решать задачи, который пока не умею, я хочу научиться регулировать свои состояния, которые мне пока не удается регулировать, и так далее. Но до тех пор, пока вы боретесь с собой, у вас нет шанса развивать свои навыки, вы просто пытаетесь себя покалечить.
Понятно, что такой способ обращения с собой мы усвоили от наших родителей, которые именно так и «обучали»: перестань делать это, перестань быть таким, стань другим. Большинство из них не только не были в курсе, какова здоровая и грамотная технология развития, но и сами никогда не делали с собой ничего хорошего, точно так же дрессируя самих себя, как их когда-то дрессировали их родители.
Но просто взвалить ответственность за отсутствие у вас навыков самоподдержки на родителей – это такая же нерациональная растрата потенциала.
Самым поддерживающим, что вы можете сделать для себя, если с вами это приключилось – это доделать ту работу с собой, которую не доделали ваши родители: стать себе самим самым мудрым, любящим и внимательным родителем, подтягивающим те ваши черты, которые вам до сих пор не удалось развить.
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Для того, чтобы научиться самоподдержки, необходима технология, которую вы будете применять всякий раз, получая любой результат в любых действиях.
В первую очередь, начните наблюдать за своими внутренними оценками, которые вы даете своим результатам.
Второй шаг – это научиться распознавать то чувство, в связи с которым вы себя ругаете, из которого эти слова исходят. Обычно, это разочарование, страх, сожаление, досада и другие негативные чувства. Потренируйтесь называть их: «я чувствую.. гнев» или «я боюсь». Важно, чтобы вы не пробовали вместо чувства назвать мыслительную конструкцию, вроде «я чувствую, что я идиотка». Потому что это не чувство, это – мысль. Важно поймать именно чувство.
И после того, как вы его назвали, следующий шаг – это обозначить, к чему оно относится. Например, «я сожалею, что у меня не получилось» или «я боюсь осуждения», или «я злюсь, что эта задача оказалась не такой легкой, как мне казалось». Попробуйте найти наиболее точное и краткое описание. Само это описание, называние того, что с вами происходит, будет являться признанием, присвоением того, что есть, и это откроет вам дальнейшую дорогу по изменению ситуации.
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После того, как вы признали свои чувства и позволили себя их прожить, то есть, пропустили их через себя, как вдох и выдох, следующая задача – это решить, что вы хотите с этим делать. Вот с этого момента и становится доступной и эффективной конструктивная деятельность, призванная совершенствовать вас и ваши способы действовать.
Здесь я привела эту технологию по отношению к негативным чувствам и событиям, но это так же важно и при позитивных событиях. Если вы выиграли какой-либо жизненный приз, возьмите за привычку отметить те усилия, которые вы приложили для того, чтобы это сделать, а также – то, в чем вам помогли и поддержали другие люди. Признание вклада своего и других является хорошей привычкой, позволяющей вам точно понимать, как и из чего складывается ваш успех и познавать его стратегию.опубликовано econet
Автор Нина Рубштейн
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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