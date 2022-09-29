Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. САМООЦЕНКА: Как узнать, у вас высокая или низкая?

САМООЦЕНКА: Как узнать, у вас высокая или низкая?

Источник: vk.com 29 сентября 2022 6514
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Самооценка – это то, как человек воспринимает свою собственную ценность. Эта ценность может включать как внешние успехи, такие как карьера, уровень образования или финансы, так и внутренние установки, например, эмоциональное состояние и личностные ценности. 

САМООЦЕНКА: Как узнать, у вас высокая или низкая?

Понятие «самооценки» часто возникает при обсуждении темы психического здоровья.  В 70-е годы программы в государственных школах вдохновляли детей думать о себе как можно лучше. Ученые надеялись, что высокая самооценка приведет к укреплению уверенности в себе и избавлению от депрессии, если будет воспитываться с раннего возраста. Чем меньше негатива будет вокруг, тем более будет способен ребенок добиться успеха, не только в образовании, но и в жизни. 

Какой у вас уровень самооценки?

Современно определение самооценки достаточно размыто. Некоторые приравнивают самооценку к нарциссизму и способности проложить себе путь к вершине. Но подлинное самоуважение, в отличие от нарциссизма, включает здоровое количество эмпатии – умения сочувствовать и сопереживать. 

В простейших терминах, самооценка – это то, как человек воспринимает свою собственную ценность. Эта ценность может включать как внешние успехи, такие как карьера, уровень образования или финансы, так и внутренние установки, например, эмоциональное состояние и личностные ценности. 

Вы считаете себя добрым или тревожным? Вам часто бывает стыдно? Это только некоторые из сложных чувств, которые люди могут испытывать применительно к собственной личности и самооценке. 

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Тщеславие не имеет ничего общего с подлинным самоуважением. 

Тщеславие – это выдуманный образ себя, который формируется, когда родители заполняют пустыми похвалами и фальшивой поддержкой пространство для реальной любви и признания, которые они не могут предоставить своим детям. 

Когда родители хвалят своих детей, постоянно твердя им, что они самые лучшие, тогда как ребенок понимает, что это не так, его личностная значимость и приложенные им усилия обесцениваются. 

Нарциссизм – это пустой комплимент, который порождает лишь зависть, ревность и высокомерие. 

Подлинное самоуважение отражает внутреннее смирение и способность принимать все виды обратной связи. 

Нет ни одной психологической проблемы – от тревожности, депрессии, страха близости или боязни успеха, до семейных ссор и растления детей – которые не имели бы своим источником низкую самооценку. 

Измерение самооценки в значительной степени индивидуальный процесс. Шкала самооценки Розенберга является наиболее часто используемым для этой цели инструментом. 

Каждый участник, отвечающий на вопросы теста, должен согласиться или не согласиться с утверждениями, сопровождающимися скользящей шкалой ответов. Тест включает 50 вопросов, которые охватывают различные темы. 

САМООЦЕНКА: Как узнать, у вас высокая или низкая?

Нет такого понятия, как биологическое наследование самооценки. Уровень самоуважения не является врожденным или генетически запрограммированным. Каждый человек формирует его в течение жизни. В детстве, даже если ребенок столкнулся с внешними негативными переживаниями, его родители могут помочь ему укрепить самоуважение, выражая эмоциональную поддержку. 

И напротив, жесткая критика, физическое насилие, эмоциональное пренебрежение и травля – все это потенциально ведет к нарушению самооценки. 

Если у вас высокая самооценка, вы более вероятно: 

  • доверяете своим суждениям 
  • ощущаете уверенность в себе без чувства вины 
  • меньше беспокоитесь 
  • верите в свою способность добиться успеха 
  • считаете себя равным другим 
  • находите себя интересным человеком 
  • решаете проблемы, не прибегая к манипуляциям 
  • наслаждаетесь новым опытом, не испытывая чрезмерной тревоги 
  • способны отстаивать свои убеждения. 

Если у вас низкая самооценка, вы более вероятно: 

  • боитесь остаться в одиночестве 
  • сомневаетесь в своей способности добиться успеха 
  • выбираете неправильных и неподходящих, токсичных партнеров 
  • критикуете других 
  • становитесь жестким и нетерпимым 
  • чувствуете стыд 
  • испытываете депрессию 
  • ставите потребности других людей выше своих собственных 
  • часто испытываете тревожность. 

Если ваше самоуважение ниже, чем следовало бы, единственный способ бросить вызов собственному «негативному Я» - это решиться на новый опыт. Быть способным зависеть от себя самого –первый шаг к исследованию собственной ценности.опубликовано econet.ru.

By Rebecca Lee

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

жизнь человек самооценка личность качества уверенность тщеславие нарциссизм самоуважение

Еще от vk.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Поделитесь!
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.