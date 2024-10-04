Самая главная женская глупость — это давать мужчине второй шанс. Шанс на что? Повторить все игры только в более жесткой форме и быстром режиме? Конечно, каждая хочет, чтобы он все понял, изменился, стал другим, но возможно ли это? Как это сделать по-настоящему?

История №1. "Он постоянно издевался, приходил с работы постоянно ворчал, цеплялся за каждую мелочь. Иногда поднимал на меня руку, пил редко, но когда был пьяный, доставалось и детям. Не выдержала, собрала детей и ушла к родителям. Прошло две недели и он стал приходить. Умолял вернуться, говорил: «Все будет по-другому», «Я все сознал». Я сначала отказывалась. Он на коленях умолял, плакал, говорил с родителями. Однажды всю ночь под окнами сидел в машине. Пожалела, поверила. Его хватило на 1 месяц. Стал еще хуже. Что делать?"

Почему не стоит давать мужчине второй шанс

История № 2. "Женаты три года. Он потерял работу. Я ему сказала отдохни немного, потом найдешь. У меня работая хорошая и зарплата тоже. Он уже отдыхает 1,5 месяца. Сидит за компьютером, когда я скандалю, он берет газету и ищет работу (для вида). Собралась от него уходить, он умолял остаться, дать ему второй шанс. Я не верила. Он сказал, что покончит с собой. Приготовил веревку и показал мне. Я очень испугалась. Вот не знаю, что делать. Понимаю, что он не измениться, но боюсь уходить."

Почему мужчина не меняется?

У каждого мужчины существует стиль жизни, и этот стиль ему помогает создать женщина. Сначала это мама, затем жена. Сначала мужчина ведет себя как хочет женщина («медовый месяц»), затем как заслуживает по его мнению женщина. Если она позволила поднять на себя руку и не ушла сразу, мужское подсознание диктует «Можно ее бить безнаказанно», «Если я не работаю, а она меня кормит, значит так будет всегда . Зачем напрягаться?»

Почему не работает «второй шанс»?

Здесь великий обман. Дело в том, что практически все мужчины знают, как надо себя вести с женой. И период, когда она ушла или уходит, такой мужчина становиться «шелковым». Он играет в «хорошего мужа» и «хорошего папу». Демо-версия будущей жизни, мол я изменился, возвращайся. Не следует питать иллюзий, что человек может измениться за 2 недели. Самые простые изменяя в личности и при тренировке происходят минимум через 66 дней, а привычка формируется 21 день. Он просто не мог измениться за такое короткое время, а вот «маску» одеть мог. В таких случаях, если вы хотите изменений, это только психотерапия семьи, в которой участвуют и мужчина и женщина. Или дать мужчине срок показать, что он другой, а это минимум полгода. Вот только тогда можно поверить и заключить контракт о том, как будете жить.

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Чем заканчивается «игра во второй шанс»?

Всегда заканчивается мужской местью или шантажом. Если он увидел в глазах женщины страх от своей угрозы повеситься, он будет его эксплуатировать до бесконечности. А жёсткий мужчина, который умолял на коленях, после возвращения всегда ответит такой грубостью и ненавистью, которой раньше не было, ведь его эта ситуация унизила.

КАК правильно давать второй шанс?

1. Всегда требовать компенсацию за причинённый моральный ущерба. Причем финансовую и существенную

2. Всегда заключить юридический договор, о том какую ответственность и какие компенсации мужчина несет если он применит агрессию

3. Потребовать доказать, что «Все понял и осознал». К примеру, устроиться на работу и даже удалить компьютер из дома (не игры). Только после первой его зарплаты возвращаться.

4. Дать минимум полгода на доказательства изменения стиля жизни.

Конечно все сложнее и кроме явных требований есть еще и подсознательные желания. Секс. Желание играть в садо-мазо, детям нужен отец, жить не на что. И если это подсознательные причины становиться причиной возвращения все повториться заново. Однако есть хорошая новость. В момент, когда женщина ушла, мужчина уязвим, он хочет, чтобы она вернулась и вот тут грамотное психологическое и юридическое поведение может изменить стиль его поведения в семье.опубликовано econet

Автор Алексей Фофанов

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