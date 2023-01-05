Сам себе волшебник: инструкция по исполнению желаний

Почему далеко не все наши желания исполняются? Какие препятствия стоят на пути к мечте? Предлагаем практические советы, которые помогут разобраться в потребностях и стремлениях каждого человека и приблизиться к своей мечте.

«Мои детские мечты»

Все мы были детьми, и вот что из детей получается…

Л.Леонов. Нашествие

Сядьте поудобнее, закройте глаза и постарайтесь расслабиться. Вас окружает тишина и спокойствие. Из этого состояния позвольте себе «окунуться» в свои детские мечты. Вспомните, чего именно вам хотелось в детстве, о чем вы мечтали? Кем себя видели?…

Что вы видите? Какие чувства испытываете?

Руководство по исполнению желаний

Вернитесь в реальность, откройте глаза. А теперь ответьте: «Что сбылось из задуманного, а что нет?»

Мечты и желания

Все сбылось? Вы абсолютно счастливы и вам не о чем больше мечтать? Поздравляю, вы относитесь к тому уникальному числу людей, которым не нужен волшебник для осуществления своей мечты, Вы отлично справились сами и (видимо) живете так, как действительно хотели бы… Вот только, я бы на вашем месте,… проверила у себя наличие пульса, ведь на самом деле страшно представить человека, который осуществил ВСЕ свои мечты.

«Когда мы уже больше не можем мечтать, мы умираем». (Эмма Голдман).

Сбылось, но не все? «Некоторые мечты - да, некоторые – нет»…Это нормально. Меняемся мы, меняются мечты…

Ничего не сбылось? Или формально мечты сбылись, но оказались не вашими?

Давайте, подумаем, почему и, главное, что делать?

Что такое мечта?

«Мечта́ — заветное желание, исполнение которого сулит счастье» (Википедия).

Кстати, под "вывеской" одной и той же мечты могут скрываться различные желания. Часто все не так однозначно, как кажется на первый взгляд...Что лежит в основе мечты быть известным? Желание иметь высокий статус, власть? Желание быть богатым? Или желание добиться любви и уважения собственных родителей? Видимое может быть ложью. А ведь только исполнение истинных желаний приносит удовлетворение...

Итак, ключевое слово - желание.

Почему многие наши желания не исполняются?

Первое. Мы сами не знаем, чего мы хотим.

Мы привыкли, что за нас все решают другие.

Помните анекдот:

Мама звонит на сотовый:

- Сынок, иди домой.

- А что такое, мама? Мне холодно?

- Нет. Ты голодный.

У многих не хватает уверенности в себе, чтобы понять и принять свои истинные желания. “Моя мама хотела, чтобы я был летчиком, мой папа хотел, чтобы я был водолазом, и поэтому я - шизофреник”. “БЫТЬ ИЛЬ НЕ БЫТЬ - ВОТ В ЧЕМ НЕВРОЗ”.

Мы стараемся все делать правильно… Слушаемся родителей и учительницу, отлично учимся, поступаем в институт…может даже женимся (выходим замуж), рожаем детей (потому, что в вашем возрасте уже положено иметь жену (мужа) и детей)…Тогда откуда это щемящее чувство тоски, ведь мы не нарушали правила, во всем следовали букве Закона? Как же так? Где мы ошиблись?

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Ошиблись мы в тот момент, когда позволили другим решать за нас, разрешили предубеждениям и страхам сбить себя с пути.

«Многие из нас привыкли жить «правильно», как должно, привыкли подавлять свои желания. Мы буквально запрограммированы на то, чтобы принимать чужие желания за свои» (Бьюдженталь).

Ответьте на вопрос:

Чем вы руководствовались, когда принимали те или иные жизненные решения, прислушивались ли вы к своим желаниям или реагировали на ожидания близких? Следовали ли вы своей мечте или пытались осуществить чужую?

Честный ответ на этот вопрос помогает понять, какие из наших мечтаний обусловлены семейными мифами и предписаниями, а какие являются действительно нашими. «Детские мечты редко бывают спонтанными – они насыщены семейной историей» (М.Певзнер).

Почему так происходит?

Следование «родительским инструкциям» («чужой системе координат»), поначалу делает окружающий мир более определенным и безопасным: «Если я все делаю правильно (а правильно – это так, как сказали мама и папа), то и все вокруг должно быть правильным». Когда эта детская логика сохраняется у взрослого, она начинает вступать в противоречие с реальностью. Прежде всего, потому, что определенных «универсальных правил» (общих для всех), таких как в математике, нет в реальной жизни, и особенно в человеческих взаимоотношениях. В каждом конкретном случае решение приходится принимать исходя из почти бесконечного множества переменных… Общепринятых рецептов счастья нет. Вы хотели быть художником или рок-музыкантом, но мама считала, что правильно быть бухгалтером? Она – бухгалтер и счастлива… И вы выбираете профессию из желания угодить родителям…а затем выходите замуж в 23 за «хорошего парня» с квартирой, потому что так правильно и т.д.…Ничего, что нет любви, «стерпится, слюбится». Главное, чтобы все было, как у людей… Все вроде правильно, но, почему возникает ощущение, будто одновременно распахнули все холодильники мира?… Жизнь превращается в лагерь строго режима, но вы покорно «мотаете срок», надеясь на счастье в загробном мире…

Нельзя за возможность сохранить или получить любовь платить такую высокую цену! Можно быть успешным человеком, но жить в пустоте и отчаянии… Или в бесконечном ожидании…

А время идет… «Время – это материя, из которой соткана жизнь»…

- Увы, - сказала мышь, - каждый день мир становится все меньше и меньше. Сначала он был таким огромным, что я испугалась и все бежала и бежала, при этом была очень довольна, что вдалеке от себя справа и слева я вижу стены, но эти длинные стены так быстро сузились, что я уже очутилась в последней коморке, в углу которой стоит ловушка, в которую я должна влезть.

- Тебе надо было только изменить направление, - сказал кот и съел мышь.

Ф.Кафка. Маленькая ложь.

Что делать?

Понять, что реализация чужих желаний приводит к тому, что вы теряете себя, и, возможно, за всю жизнь так и не сможете понять, чего же вы хотели на самом деле. Бросая все силы на достижение совершенно ненужных вам вещей, вы «экономите» на своих истинных желаниях.

Истинное величие души, дающее человеку право уважать себя, больше всего заключается в его сознании того, что нет ничего другого, что ему принадлежало бы по большому праву, чем распоряжение своими собственными желаниями

Рене Декарт

Итак:

1. Составьте список своих желаний (зафиксированные на бумаге они приобретают особую силу), начните словами «Я хочу». Что вы чувствуете? Если действие вызывает сопротивление, то стоит пристальнее присмотреться, действительно ли вы хотите этого?

2. Записали? Отлично. Теперь рядом напишите ответ на вопрос: «Зачем мне это надо?» «Что принесет мне это желание?».

Например:

«Я хочу купить машину, чтобы сэкономить время и силы, которые я постоянно трачу на дорогу на работу» — это одно.

А вот: «Я хочу машину (дорогую машину!), потому что иметь такую машину престижно» — это совсем другое, не так ли?

3. Представьте, что желание сбылось. Что вы при этом чувствуете? Все в порядке, вы испытываете радость? Прекрасно. Идем дальше.

4. Теперь надо представить (и записать) все те вещи, которые повлечет за собой «сбыча мечт».

Хотите машину? Пишите: необходимость ограничить себя в повседневных расходах (хотя бы для того, чтобы ее купить), процесс получения прав, проблема с парковкой, страховка, заправки, пробки в городе в рабочие дни, ремонт и т.п. Вы ко всему этому готовы? Тогда вперед!

Вас что-то смущает или вы чего-то опасаетесь? Значит, самое время перейти к пункту 5.

5. Постарайтесь ответить (только честно) на вопрос: «Почему я этого хочу?».

Потому что это есть у подруги?

Потому что это престижно?

Потому что об этом мечтают ваши родители? И т.д.

Поступайте так каждый раз, когда в вашу голову приходит очередное желание. Без всякой жалости отбрасывайте те из них, которые при ближайшем рассмотрении окажутся чужими или просто ненужными.

Что делать тем из нас, кто обнаружил, что большинство его желаний чужие? Помнить, что:

Хорошие девочки (и не только девочки!))) попадают в рай,

а плохие - куда захотят…

Уте Эрхардт

М.Папуш («Психотехника экзистенциального выбора»), обращает внимание на то, что многие из нас разучились мечтать, потому что «сфера желаний у современного человека подвергается большому давлению. «Хорошие» мальчики и девочки не только не делают многих вещей (а некоторых из них действительно лучше не делать!), но и не должны «этого» хотеть, точно зная, о чем правильно мечтать, они делают вид, что этого-то они и хотят. Как часто приходится слышать от «хорошей девочки», что она хочет хорошо учиться! Начинаешь выяснять, зачем ей это нужно, и оказывается, что тогда мама ее будет любить, или подруги будут завидовать, или папа оставит в покое, или...

Такая цепочка — совершенно определенное свидетельство неподлинности рассматриваемого «псевдожелания». То, что нужно для чего-то другого, не есть желаемое само по себе. По такой цепочке нужно двигаться до конца, до того момента, когда нет уже возможности сказать «для чего», а остается только «потому что я этого хочу», — это и есть то, чего мы ищем. Один из контрольных вопросов здесь — как я буду это «потреблять». Предмет желаний хочется, как правило, для того или иного «употребления», и «употребление» это должно быть так или иначе приятным. Точность и полнота представления об этом «употреблении» поможет узнать подлинность, выявленность и оформленность желания".

Для того, чтобы вернуть себе способность мечтать, М.Папуш предлагает следующее метафорическое упражнение:

Техника "Сад желаний"

Под небом голубым есть город золотой,

С прозрачными воротами и яркою звездой,

А в городе том сад, все травы да цветы,

Гуляют там животные невиданной красы...

(БГ, автор слов - поэт Анри (Андрей) Волохонский).

Образ сада представлен в разных культурных традициях и часто является метафорой природных процессов, окультуривания человеком естественных форм. Зачастую сад является метафорой пространства, на которое удобно проецировать (переносить) свои представления о желаниях («диких» и «культурных»).

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Инструкция:

"Представим себе сад, огороженный огромной каменной стеной. Желания — «флора» и «фауна» этого сада. Там растут как заурядные лютики и ромашки, так и совершенно невероятные, экзотические цветы (в том числе такие, каких «не может быть»); там бегают «похотливые» кролики, трепетные лани, наряду со зверями, вполне «невиданными». Там есть хорошо утоптанные дороги (кое у кого, возможно, даже покрытые асфальтом общепринятости), а есть и «неведомые» кривые дорожки.

У сада есть калитка (может быть - не одна); через эту калитку желания могут быть выпущены «на другую сторону» - на сторону поведения (а может и нет, ведь желание – это еще не цель).

Создайте рисунок «сада желаний» или воссоздайте его в песочнице (если она есть).

Обсуждение

Предлагаемая психологическая работа может осуществляться в одиночку, вдвоем и втроем (а также, разумеется, и в группе). Основных «ролей» в работе две: расспрашивающий (терапевт) и рассказывающий (клиент). Третий может быть наблюдателем («супервизором»), «охранником сада», следящим за безопасностью происходящей «экскурсии».

Если вы работаете в одиночку, то есть попеременно выполняете обе роли, не забывайте «пересаживаться» с места на место (в гештальт-терапии – с одного стула на другой): неплодотворность так называемого «внутреннего диалога» и «самокопания» чаще всего объясняется именно неумением осуществлять и отмечать необходимую смену ролей.

Общая схема рассмотрения может приблизительно представлена четырьмя пунктами:

предмет желания (что это за желание);

контекст, необходимый для того, чтобы расспрашивающий мог понять рассказывающего (при работе в одиночку крайне важно явно обрисовать необходимый минимум контекста, хотя бы он и казался сам собой разумеющимся);

отношение рассказывающего к своему желанию - гонит ли он его или лелеет, гордится или стыдится, реализует или оставляет на потом и пр.,

и, наконец, его смысл и суть".

Вопросы для обсуждения:

Есть ли у этого сада садовник? Если да, то, кто он?

В каком состоянии находится этот сад? Достаточно ли о нем заботятся?

Что можно делать в этом саду? И что нельзя?

Какие идеалы отражает этот сад? Чьи это идеалы?

Хочешь ли ты оказаться в этом саду, быть его хозяином или садовником?

С кем ты хотел бы отправиться в этот сад?

Последующая работа с созданным образом может включать созерцание этого сада, во время которого клиент и терапевт обращают внимание на возникающие ассоциации, чувства и телесные ощущения.

Можно сочинить небольшой рассказ, в котором описывается история создания и жизни изображенного на рисунке сада, некоторые происходящие в нем события. Затем ответить на ряд вопросов. Помимо указанных выше, вопросы могут быть следующими:

Чем созданный сад похож на твою жизнь?

Какая часть сада тебе нравится больше всего, а какая – меньше всего?

Что бы ты хотел сделать для того, чтобы в этом саду тебе было хорошо?

Можно также совершить воображаемую прогулку по этому саду и затем рассказать о своих впечатлениях. Особое внимание нужно обратить на то, что вы чувствовали эмоционально и физически, мысленно совершая прогулку по саду, приближаясь к разным объектам в этом саду.

Какие вообще желания могут быть у человека?

Существует множество классификаций желаний

В целом "все желания человека можно условно отнести к 3 сферам: телесной, эмоциональной и интеллектуальной.

Фрейд занимался преимущественно телесными желаниями и пытался свести к ним все остальные. Адлер, К. Хорни и многие другие подчеркивали эмоциональные желания и связанные с ними проблемы. Интеллектуальные желания очень ярко описаны у В. Франкла («Человек в поисках смысла»); к ним относятся, например, эстетические желания.

Что касается телесных желаний, то здесь полезно различение «желаний» и «потребностей». Потребности тела просты и естественны; ярким образцом может служить жажда в жаркий летний день. Желания тела, напротив, часто запутанные, «закрученные», смешанные с эмоциональными и интеллектуальными желаниями" (М.Папуш).

Потребности - это то, в чем нуждается ваше тело. Желания - это то, чего хочет ваш ум (и душа, если вы верите в ее существование). Чтобы вы ярче осознали разницу между потребностями и желаниями, приведем пример. Когда у вас появляется жажда, тело сообщает, что хочет пить. И оно будет полностью удовлетворено и счастливо, если вы дадите ему стакан воды. Вода - потребность для тела. Но если вы решите утолить жажду лимонадом, пивом, кофе – вы исполните свои желания, обусловленные вашими вкусовыми предпочтениями.

По мнению Стива Райса, доктора философии, профессора психологии и психиатрии Университета Огайо, автора книги "Кто я?" наши желания (и потребности) имеют глубоко генетическую природу (т.е. нами (людьми), движут желания не абы какие, а те, которые сформировались при рождении). Вот эти желания:

1. Власть.

2. Независимость.

3. Любознательность.

4. Признание.

5. Порядок.

6. Бережливость.

7. Честь.

8. Идеализм.

9. Социальные контакты.

10. Семья.

11. Статус.

12. Месть.

13. Романтика.

14. Еда.

15. Физическая активность.

16. Спокойствие.

Порядок, в котором они представлены здесь, не имеет значения.

Власть - это желание оказывать влияние на других людей.

Удовлетворение этого желания создает радость от восхищения своим всемогуществом и компетентностью. Власть является, прежде всего, желанием управлять другими. Чуть менее она ассоциируется с достижениями и стремлением развивать определенные умения. Невозможность удовлетворить это желание приводит к ощущению беспомощности.

Независимость - это желание полагаться на свои собственные силы.

Удовлетворение этого желания приносит радость личной свободы. Независимость, прежде всего, связана с тем, чтобы делать что-то без помощи других людей. Зависимость или взаимозависимость являются противоположными желаниями, связанными с радостью от сознания того, что человек может рассчитывать на психологическую поддержку. Многие люди с сильно развитой взаимозависимостью любят работать в команде.

Любознательность - это желание знать.

Удовлетворение этого желания приводит к ощущению удивления, восхищения разгадкой тайн. Любопытство ассоциируется с интеллектуальным стилем жизни. Чуть менее оно соотносится с желанием путешествовать и исследовать новое. Люди с сильно развитой любознательностью обращают внимание на логику и истинность интеллектуальных аргументов. Невозможность удовлетворения данного желания вызывает к жизни неистовое стремление докопаться до истины.

Признание - это желание присоединиться, потребность быть принятым другими людьми, желание одобрения, необходимость принадлежать к чему-либо.

Удовлетворение этого желания дает ощущение достоинства, позитивного самовосприятия, тогда как неспособность его удовлетворить приносит чувство незащищенности.

Порядок - это желание все упорядочить, потребность в организации.

Удовлетворение этого желания дает ощущение стабильности, безопасности, неудовлетворение - чувство, что все неконтролируемо. Стремление к порядку мотивирует людей все планировать, организовывать, составлять расписания.

Бережливость - это желания собирать, копить, коллекционировать, сохранять.

Удовлетворение этого желания приносит ощущение готовности к жизненным трудностям, обратное дает чувство неподготовленности.

Честь - это желание быть преданным своему наследию (желание связи со своими корнями, родителями и т.д.).

Удовлетворение этого желания приносит ощущение лояльности, верности, невозможность его удовлетворить - вину и стыд. Честь более всего связана с принятием традиционного кодекса морали. Немного меньше - с патриотизмом, традициями, религией.

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Идеализм - это желание социальной справедливости.

Удовлетворение этого желания приносит ощущение равенства, обратное дает чувство несправедливости происходящего. Стремление к идеализму мотивирует людей принимать участие в общественной жизни, обращать внимание на происходящие события, заниматься благотворительностью.

Социальные контакты - это желание взаимодействия с другими людьми.

Удовлетворение его приносит удовольствие от причастности к кому-то(чему-то) большему, чем ты сам, неудовлетворение - чувство одиночества. Социальные контакты это, прежде всего, желание социальной активности. Также это качество ассоциируется с желанием иметь друзей.

Семья - это желание растить собственных детей.

Удовлетворение его приносит радость родительской любви, неудовлетворение - чувство беспокойства, ненужности. Стремление к созданию и сохранению семьи мотивирует человека проводить время с детьми и часто ставить их нужды превыше своих.

Статус - это желание занимать высокое положение в обществе, желание престижа.

Удовлетворение его приносит ощущение собственного превосходства, тогда как неудовлетворение дает ощущение незначительности. Общественное положение, прежде всего, касается места в обществе (обладания титулами, наградами и т.д.) и богатства. Немного меньше – репутации.

Месть (соревновательность) - потребность быть победителем, желание расплатиться за обиду, жажда реванша. Будучи удовлетворенным, это желание приносит радость отмщения, при невозможности его удовлетворить - чувство гнева (агрессии). На втором месте - радость от соревнования.

Романтика - это желание любви, секса и красоты.

Удовлетворение этого желания дает ощущение экстаза, неудовлетворение — ощущение непонимания, одиночества и похоти.

Еда - это желание потреблять пищу.

Удовлетворение этого желания приводит к ощущению сытости, обратное - к чувству голода.

Физическая активность - это желание мускульной активности.

Удовлетворение этого желания приносит радость ощущения течения жизни, неудовлетворение — чувство беспокойства и стремление постоянно двигаться. Это желание мотивирует людей заниматься спортом.

Спокойствие - это желание эмоционального покоя.

Удовлетворение этого желания дает чувство безопасности, релаксации, неудовлетворение - страха. Это стремление мотивирует людей избегать стрессовых ситуаций.

Именно набор тех или иных желаний делает нас личностями.

Определите, что именно движет вами и что для вас важно.

Если у вас есть партнер, определите, что движет им и что важно для него.

Гораздо проще в жизни "смотреть в одном направлении".

Помните, что это не абстрактное психологическое «философствование», а конкретное и реальное исследование самих себя.

Желания бывают очень разные у разных людей. Для вас важно, какие желания действительно живут в вашем личном Саду.

Если образ сада вызывает негативные чувства, попробуйте нарисовать другой рисунок (создать песочную композицию) отражающий ваше представления о желаемом положении дел. Выясните, что мешает в реальной жизни удовлетворять собственные желания и потребности. Как можно преодолеть препятствия, которые не позволяют вам жить так, как хотелось бы?

Чаще всего препятствия связаны с тем, что у большинства людей, в воротах калитки стоит Страж («Моральные Принципы», например). У одних людей он суров, у других — покладист; у одних честен и неподкупен, у других его легко соблазнить; у одних он умен и точен, у других туп и непробиваем, у третьих представления его туманны и запутаны. И так далее.

Главное – Страж не позволяет некоторым желаниям «выйти за калитку», осуществиться…

У Ф. Кафки есть притча о привратнике, охраняющем врата Закона, и поселянине, который просил его пропустить («Процесс»)

«У врат Закона стоял привратник. Пришёл к привратнику поселянин и попросил пропустить его к Закону. Но привратник сказал, что в настоящую минуту он пропустить его не может. И подумал посетитель и вновь спросил, может ли он войти туда впоследствии?

— Возможно, — ответил привратник, — но сейчас войти нельзя.

Однако врата Закона, как всегда, открыты, а привратник стоял в стороне, и проситель, наклонившись, постарался заглянуть в недра Закона. Увидев это, привратник засмеялся и сказал:

— Если тебе так не терпится, попытайся войти, не слушай моего запрета. Но знай: могущество моё велико. А ведь я только самый ничтожный из стражей. Там, от покоя к покою, стоят привратники, один могущественнее другого. Уже третий из них внушал мне невыносимый страх.

Не ожидал таких препон поселянин: «Ведь доступ к Закону должен быть открыт для всех в любой час», — подумал он. Но тут он пристальнее взглянул на привратника, на его тяжёлую шубу, на острый горбатый нос, на длинную жидкую чёрную монгольскую бороду и решил, что лучше подождать, пока не разрешат войти.

Привратник подал ему скамеечку и позволил присесть в стороне, у входа. И сидел он там день за днём и год за годом. Непрестанно добивался он, чтобы его впустили, и докучал привратнику этими просьбами. Иногда привратник допрашивал его, выпытывал, откуда он родом и многое другое, но вопросы задавал безучастно, как важный господин, и под конец непрестанно повторял, что пропустить его он ещё не может.

Много добра взял с собой в дорогу поселянин, и всё, даже самое ценное, он отдавал, чтобы подкупить привратника. А тот всё принимал, но при этом говорил:

— Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил.

Шли года, внимание просителя неотступно было приковано к привратнику. Он забыл, что есть ещё другие стражи, и ему казалось, что только этот, первый, преграждает ему доступ к Закону. В первые годы он громко проклинал эту свою неудачу, а потом пришла старость и он только ворчал про себя.

Наконец он впал в детство, и, оттого что он столько лет изучал привратника и знал каждую блоху в его меховом воротнике, он молил даже этих блох помочь ему уговорить привратника. Уже померк свет в его глазах, и он не понимал, потемнело ли всё вокруг, или его обманывало зрение. Но теперь, во тьме, он увидел, что неугасимый свет струится из врат Закона.

И вот жизнь его подошла к концу. Перед смертью всё, что он испытал за долгие годы, свелось в его мыслях к одному вопросу — этот вопрос он ещё ни разу не задавал привратнику. Он подозвал его кивком — окоченевшее тело уже не повиновалось ему, подняться он не мог. И привратнику пришлось низко наклониться — теперь по сравнению с ним проситель стал совсем ничтожного роста.

— Что тебе ещё нужно узнать? — спросил привратник. — Ненасытный ты человек!

— Ведь все люди стремятся к Закону, — сказал тот, — как же случилось, что за все эти долгие годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили?

И привратник, видя, что поселянин уже совсем отходит, закричал изо всех сил, чтобы тот ещё успел услыхать ответ:

— Никому сюда входа нет, эти врата были предназначены для тебя одного! Теперь пойду и запру их»...

Кто есть кто в притче «У врат Закона»?

Как любая притча, данная имеет множество значений, но, думаю, многие из нас могут узнать в этом персонаже, добровольно оставшемся в стороне от жизни, и себя. Притча рассказывает о недоступности Закона (Закон – это разрешение социума, и прежде всего – родителей), олицетворяющего начало нашей жизни. И в то же время о его доступности. Закон внутри нас. Но он недоступен именно потому, что мы его ищем не там. Мы ищем его где-то вовне. Пусть кто-то нам даст Закон (правила). Пусть кто-то нам что-то разрешит или запретит. Но, жизнь, как и привратник, никогда не отвечает нам: «Нет». Распахнуть двери нашей судьбы или и дальше ждать у ворот? Ответ за нами.

Закон есть завоеванное нами право. Закон – это наша собственная сила воли. (а у нас все, как обычно: либо сила, либо воля). Надо лишь выяснить, чего мы по-настоящему хотим и на что способны. Человек не рождается со знанием своего потенциала…

Кто же, на самом деле, привратник? Привратник – это олицетворение какой-то внешней силы? Нет, как правило, все гораздо глубже. Привратник – это наше второе «я». Мы сами не позволяем себе осуществить свои истинные желания. Человек сам постоянно откладывает начало жизни, оправдывая себя страхами перед еще более страшными привратниками. Чего мы боимся? Мы боимся неудачи – «Хватит ли мне сил?», «Туда ли я иду»? Не лучше ли сидеть и ждать, пока кто-то не даст разрешения на жизнь?».

Возьмите бумагу и карандаш (или несколько цветных карандашей, если хотите); прочитайте приведенную инструкцию, на несколько минут закройте глаза и сосредоточьтесь.

Освободите свое сознание от всех образов. Позвольте своим мыслям свободно плыть по течению. Впустите в ваши мысли образ закрытой двери, которая имела или имеет для вас большое значение. Когда вы видели эту дверь? Почему она была важна для вас? Эта дверь существует на самом деле, или она вам приснилась, явилась в мечтах?

Откройте глаза и запишите все, что пришло вам в голову. Нарисуйте эту дверь и себя, стоящим перед ней.

Примерные вопросы для обсуждения:

Какие ограничения (внутренние и внешние) вашей жизни символизирует эта дверь? Когда и где вы с ними сталкиваетесь? Как вы с ними поступаете? Уходите от них, чувствуя себя карликом? Решаете, что нужно громче стучать, чтобы вас услышали? Покорно ждете разрешения войти? Ищите другую дверь? Что прячется за дверью? Расскажите о данной двери (например, на время став ею). Назовите как-то эту дверь. Ее наличие вам мешает или помогает в жизни? и т.д.

Существует представление о терапии, что в процессе работы терапевт помогает клиенту «открыть определенные двери и найти волшебные ключи». «Система защиты человека может рассматриваться как стена или баррикада, а обнаружение двери или отыскание ключа – очевидные способы пройти через эту защиту»…(С.Дженнингс, А.Минде).

Двери – это символы входа, перехода и выхода из многих областей человеческих переживаний, но, терапевт не взломщик и только клиенту решать, какие двери исследовать, «задача терапевта не проникать сквозь дверь, а ждать на пороге… Не следует думать, что нужно открывать все двери, ведь одна из функций двери – запирать определенные переживания, чтобы они не стали осознанными» (С.Дженнингс, А.Минде). Но, некоторые двери определенно пора заметить и, как минимум, исследовать, иначе вы навсегда обречены жить «в себе как в тюрьме»…

Вторая причина, по которой наши мечты не исполняются: Мы не верим в свои возможности.

Ничто так сильно не мешает исполнению желаний, как ошибочные убеждения и буквально «вбитые» в нас с детства мысли о том «да куда уж мне, я не смогу, даже пробовать не стоит…».

Страх неудачи способен парализовать наши стремления…

Чтобы воплотить свою мечту, необходимо себе доверять. Только мы способны изменить свой мир, приняв ответственность за результат. Стать самим собой – значит не пытаться двигаться по накатанной колее, а прокладывать свой путь. Необходимо «вернуть себе врожденное право внутреннего голоса, которое было частично или полностью подавлено» (Бьюдженталь), осознать и переосмыслить свое отношение к тем стереотипам поведения, которые были нам навязаны, понять насколько они подходят лично нам, ведь часто именно они заставляют нас отказаться от мечты…

Как вы обходитесь со своими желаниями? Какую часть их вы реализуете? Как вы относитесь к тем желаниям, которые «нельзя» (не нужно, неэтично, невозможно) реализовать? Насколько вы позволяете «псевдоморальным» браконьерам действовать в вашем Саду, а «рационализаторам» подменять действительные желания «социально-пригодными»?

Представьте, что жить вам осталось несколько дней…

Что из несделанного вызывает наибольшее сожаление? Подобное размышление позволяет понять, насколько то, как мы живем, соответствует тому, как мы хотели бы жить. Это способ отделить главное от второстепенного. Как вам такое резюме: «Прожил жизнь, так и не приняв в ней участия»?

Третье. Мы не понимаем, что мечта должна превратиться в цель.

Мы продолжаем верить сказкам о том, что «Прилетит вдруг волшебник…» и всё само сбудется. Мы не решаемся действовать. Да-да, часто именно наше бездействие является тем, что стоит на пути к реализации наших целей. Можно бесконечно говорить себе: «Вот еще немного и наступит настоящая жизнь…», а затем: «Если бы не обстоятельства, я был бы богатым, успешным и счастливым, но теперь уже поздно, ах, не в этой жизни, если б молодость знала, если б старость могла…».

А ведь «завтра» начинается «сегодня». Мы много лет готовимся к тому, чтобы начать жить «настоящей» жизнью, тратя время на подготовку к ней. Нам кажется, что настоящая жизнь начнется, как только я выясню, как нужно жить… как только я заработаю достаточно денег… как только у меня будет больше времени… как только… и т.п. и т.д. «Кто хочет, тот делает (ищет возможности), кто не хочет, тот ищет причины…»

Вы не боитесь опоздать?

Создавая «черновик» своей жизни, человек может только испытывать ощущение тяжести настоящего момента и мечтать, чтобы время текло быстрее. Многие из нас живут в «безвременье», бесконечно откладывая исполнение своей мечты…

Так может перестать делать вид, что мы бессмертны? Подумать о том, чего нам не хватает, чтобы исполнить мечту? Выделить конкретные ступеньки для приближения к реализации цели? Например, если цель – выйти замуж, то чего не хватает? «Мужчины вашей мечты»? Что делать? Организовать пространство так, чтобы было из кого выбирать. Следовательно, расширить круг знакомств, т.е. чаще бывать в местах, где интересующие вас мужчины бывают…и т.п.

Четвертое. Мы хотим всего, много и сразу. Не умеем расставить приоритеты.

Посмотрите на свои желания в целом.

Есть ли в списке совсем уж нереальные желания (или, как минимум, очень трудно реализуемые?) Т.е. те, которые (с большой долей вероятности) не могут осуществиться. Например, желание полететь в космос или стать Мисс Мира при явно не модельных внешних данных? Что ж, и таким образом помечтать иногда не вредно, но проследите, чтобы подобные мечты не отнимали у вас все время и силы тогда, когда необходимо действовать.

Есть ли в списке противоречивые желания? Например: я хочу все время отдыхать и хочу достичь больших высот в карьере. Хочу иметь постоянного партнера, но при этом хочу быть свободным и, ни от кого не зависеть. При ближайшем рассмотрении оказывается, что желание номер 1 противоречит желанию 2, а желание 3 в чем-то противоречит желанию 4. Чем более у человека противоречивых желаний, тем меньше шансов, что он вообще когда-нибудь сдвинется с места. Помните басню «Лебедь, рак и щука»? Именно так, порой поступают с нами наши желания.

Так что, много желаний одновременно – это плохо? Жить подобным образом значит «распыляться», терять что-то важное в себе? Нет, конечно. Мы можем одновременно хотеть быть профессионалом, матерью, и еще, пожалуй, хорошей дочерью, и т.д. и т.п.… Просто, если вы пытаетесь сделать все одновременно, вы рискуете «за двумя зайцами погнаться и ни одного не поймать»…Важно выбрать главное (на данный момент) и сосредоточить усилия…

Решите, какие мечты вы готовы в первую очередь превратить в реальность, и начните действовать… Помните о своей цели, не позволяйте сбить себя с пути…

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Создайте образ будущего…

Сейчас «модно» создавать коллажи желаний, «карту своей мечты», что вам мешает попробовать?

Или хотя бы для начала, "увидеть" образ желаемого будущего в своем воображении:

«Представьте себе, что у вас получилось то, что вы задумали, то, к чему стремились. «Закройте глаза и сосредоточьтесь на картинах, которые появятся перед вами… Это может быть конкретный образ того, о чем вы мечтаете (загородный дом или любящий муж и дети – у каждого своя картинка), или символический образ, если вы стремитесь к свободе, независимости, покою, счастью. В любом случае вы можете отметить цвет, пространство. Спросите себя о том, что вы сейчас слышите (музыку, чьи-то разговоры, тишину…), ощущаете (тепло, легкость, покой…). Попробуйте почувствовать, сколько времени прошло до этого момента (неделя, месяц, годы…), увидеть, кто сейчас рядом с вами... Постарайтесь запомнить этот момент, и (даже если в это сложно поверить), он будет вести вас по жизни, пока… не наступит...»

Удовлетворение наших желаний мало зависит от окружающего мира. В нем есть все, что нам необходимо. Даже, если речь идет о потребности в любви. Даже если вы оленевод Крайнего Севера, где на 1000 километров олени-олени-олени…(шутка). Препятствия чаще всего не внешние, а внутренние. В большинстве случаев, мы сами не даем себе развиваться, не позволяем себе жить, так как хотелось и мечталось.

Резюме:

Не бойтесь мечтать, ведь мечты — основной резервуар нашей энергии. Если вы всю жизнь делаете то, что «нужно», считая необходимым ограничивать себя в своих реальных желаниях, вы рискуете утерять связь со своей жизненной энергией; нетрудно догадаться, что это может вести к потере интереса к жизни, даже к депрессии, когда кажется, что не хочется уже ничего. Наши желания очень важны, так как они приводят к действиям. Как сказал Людвиг Фейербах: “Там, где прекращается желание, прекращается и человек”.

Как вы думаете, возможно, ли чего-то достичь в жизни, если нет желания этого достичь? Будете ли мы успешны, счастливы, здоровы или любимы, если мы не будем хотеть всего этого? Сможете ли мы жить той жизнью, о которой мечтаем, если у нас не будет желания жить такой жизнью? Конечно же, нет. Если у нас нет желания что-то иметь или делать, то мы и стремиться не будем это получить. Зачем? Нам ведь это не нужно. Никакой необходимости мы во всем этом не увидим, поэтому не будем себе этим и голову забивать.

Желания – это своего рода кирпичики, из которых состоит вся наша жизнь. Более того, можно даже сказать, что своими желаниями мы создаем свою жизнь. Желая что-то, мы сознательно, а часто и не осознанно, творим свою судьбу…

Мы сами себе Волшебники! опубликовано econet

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