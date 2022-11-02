Рядом с нами всегда находится именно тот человек, которого мы достойны.

Люди воспринимают отношения, как рулетку, — делают ставку на случай, на правильный выбор партнера. И если не везет с первым, просто ищут следующего, с которым, быть может, теперь повезет.

Как мы действуем, попадая в новую для себя ситуацию? Можем ли мы воспринимать вновь возникающие обстоятельства с чистого листа? Можем ли отнестись к новым условиям игры со всей осторожностью и открытостью ребенка, у которого пока еще нет никакого опыта? Можем ли мы каждый раз входить в новую реку? Обычно — нет.

Отношения мужчины и женщины — это сотрудничество

Чем старше мы становимся, тем более зашорен наш взгляд на происходящее вокруг. Все новое мы воспринимаем через призму старого, лишая себя ощущения свежести и новизны.

Так начинается старость — в тот самый миг, когда жизнь перестает приносить сюрпризы.

Что чувствует студент-первокурсник в первые месяцы учебы? У него нет никаких идей о том, что такое «быть студентом», и как построен учебный процесс в ВУЗе. Поэтому он, совершенно того не осознавая, повторяет хорошо известную ему модель поведения — школьника и учителя.

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Он не понимает, что на студента всем наплевать, что больше никто не будет за ним бегать и всучивать знания. Ему невдомек, что преподаватель в институте — это уже не тот строгий учитель, который может пристыдить и вызвать родителей в школу.

Поэтому первый курс становится самым сложным — нужно привыкать к новым условиям жизни и обучения. Нужно научиться самому нести ответственность за свою подготовку и перестать надеяться на чуткое руководство.

Нужно перестать бояться преподавателя и научиться воспринимать его, как равного себе человека, в чьи прямые обязанности входит содействие подготовке. Теперь уже сам преподаватель находится в некотором долженствовании по отношению к ученику. Все это нужно осознать и вовремя перестроиться.

Но студентам проще — всегда есть, кому подсказать и научить. Преподаватели, студенты старших курсов, родители — всегда рядом находятся те, кто уже прошел студенческую школу и понял, в чем ошибается всякий первокурсник. Поэтому уже после первой сессии первокурсники начинают потихоньку расправлять крылья и посмеиваться над своими прежними представлениями.

А что происходит, когда молодые мужчина и женщина вступают в первые для себя отношения? Перед ними широчайшее поле для выбора и творчества — открыты все пути и дозволено все.

Но что они выбирают?

Как они себя ведут?

Осознают ли они ответственность каждого сделанного выбора?

Осознают ли они хотя бы суть и смысл совершаемых выборов или не ведают они, что творят?

Ничего они не осознают и не ведают… В самом лучшем случае, молодые пары воспринимают свой союз, как поле для экспериментов и пытаются найти равновесие вслепую, на ощупь. Но даже тогда, сформированные и закрепленные воспитательным процессом представления делают им подножку — оба на полном автомате пытаются воплотить в жизнь свой набор фантазий об отношениях.

Они пока не понимают, что отношения с человеком противоположного пола — это игра, в которую им нужно учиться играть с нуля.

И подсказать им, обычно, тоже некому. Родители и сами не больно-то понимают, что происходит с их отношениями. Сверстники — тем более, ничего не знают. В институте вопросы отношений не изучают и не преподают.

Психологи кое-что знают, но они находятся не в той позиции, чтобы проповедовать направо и налево. Поэтому, в отличие от студентов, молодые пары так и остаются на долгие годы несмышлеными наивными первокурсниками.

Небольшое техническое отступление. Обобщение — полезный инструмент, которым, однако, следует пользоваться осторожно. Ниже по тексту речь пойдет о типичных мужчине и женщине из типичной семьи, где мать принимает в воспитании активное участие.

К сожалению, в нашем обществе типичной стала семья, построенная на невротической зависимости между супругами. Дети в таких семьях неизбежно перенимают родительские модели поведения и в полной безотчетности продолжают в своей самостоятельной жизни ту же линию невротической «типичности». Поэтому, сделанное в рамках статьи обобщение вполне уместно.

Но если вам больше повезло с семьей, и ваши родители смогли обрести полное душевное равновесие в своих отношениях, эта статья не про вас и не для вас — ваш случай относится к разряду исключений, и это не повод для спора.

Сегодня молодые люди воспринимают отношения, как рулетку, — делают ставку на случай, на правильный выбор партнера. И если не везет с первым, просто ищут следующего, с которым, быть может, теперь повезет.

Так можно ли пустить все на самотек и позволить отношениям развиваться, как Бог на душу положит, или все-таки здоровые долговечные отношения требуют сознательных усилий?

Мужской взгляд на женщину

Какими бы ни были отношения в семье, первый опыт общения с женщиной для будущего мужчины — это его отношения с матерью.

Часто говорят, что мужчина выбирает женщину похожую на мать, и так оно и есть. Но к этому наблюдению нужно добавить одну очень важную деталь, которая обычно остается без внимания.

Основное сходство с матерью, которое мужчина ищет в своих женщинах, касается не внешности, характера и привычек, а того чувства безопасности и умиротворения, которые он испытывал, находясь под материнской опекой.

Дело в том, что молодой мужчина даже не догадывается о том, что к женщине можно относиться как-то иначе. В своих избранницах он ищет лишь улучшенную версию своей матери, которая будет его холить, лелеять и оберегать, и с которой, ко всему прочему, можно предаваться сексуальным утехам. Все, как говорится, 33 удовольствия. Между матерью и женщиной для него стоит знак равенства.

Эту ситуацию может сгладить, например, наличие сестры или личный пример родителей, которые смогли установить между собой настоящие взрослые отношения. Тогда молодой мужчина может получить другой базовый опыт и научиться видеть в женщине не только материнский образ. Но такое везение бывает не часто.

Результатом таких изначальных условий оказывается то, что отношения с женщиной развиваются по одному общему шаблону, который легко пронаблюдать в кругу своих знакомых. Самые характерные признаки — это подчиненность мужчины своей женщине, зависимость от нее и страх перед ее недовольством.

Это проявляется уже вскоре после знакомства. А чуть позже, когда отношения уже вошли в стабильную колею, всплывает другая характерная проблема — утрата или значительное ослабление сексуального интереса со стороны мужчины к своей подруге.

Мужчина, не зная других моделей поведения с женщиной, неосознанно выстраивает отношения таким образом, чтобы возложить на нее материнские функции. Для того, чтобы женщина могла обеспечить мужчине искомое чувство покоя и безопасности, она должна находиться для него в позиции старшинства.

И мужчина ее к этому сам и подталкивает — делегирует ей полномочия, перекладывает на нее ответственность, передает ей право принимать решения и ставить оценки.

В итоге, мужчина получает именно то, чего и хотел. Женщина принимает на себя роль старшей и берет в свои руки дальнейшее руководство мужчиной.

Для нее все это происходит так же неосознанно. Поначалу ей нравится то, что мужчина подчиняется ее желаниям, и кажется, что отношения развиваются наилучшим образом. Но позже женщина начинает замечать, что роль матери, которую она теперь играет, лишает ее возможности быть женщиной и требует от нее значительной ответственности. А мужчина, рано или поздно, понимает, что лишился свободы и вместо «любви» к своей подруге теперь испытывает только страх и недовольство.

После этого отношения просто рушатся. Притом оба — и мужчина, и женщина — не могут понять, что вообще произошло. Отношения, которые начинались, как сказка, прогнили и рухнули прямо на глазах.

И поскольку оба совершенно не осознают происходящего с ними, то им кажется, что они просто выбрали не того человека. Тогда они прощаются и ищут себе новую пару, в которой, однако, повторятся ровно та же самая история.

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Большинство наших мужчин до самой старости так и продолжают искать в женщине любящую мать. За этим скрывается отсутствие внутренней самостоятельности мужчины.

Вместо того, чтобы научиться самому справляться с со своими душевными тяготами, он идет привычным путем и ищет женщину, на которую их можно будет повесить. При этом мужчина может руководить банком или командовать армией, но, возвращаясь домой, он все так же ищет умиротворения в объятиях своей женщины-матери.

Такие мужчины всю жизнь надеются встретить женщину, которая согласится быть для них одновременно матерью и любовницей. И по-настоящему они влюбляются тогда, когда видят в женщине ее готовность совместить эти роли.

Но у таких отношений нет будущего — либо они, вскоре рушатся, либо делают мужчину и женщину совершенно несчастными, привязанными друг к другу, существами.

Ни одна женщина не смирится с тем, чтобы быть матерью для своего мужчины. Ни один мужчина никогда не смирится с утратой своей свободы в обмен на материнское утешение.

Они могут лишь укрыться в самообмане, убеждая себя и друг друга в том, что отношения такими и должны быть, что настоящая любовь такова и есть, что безопасность и взаимное утешение важнее счастья. И этим самообманом пропитано большинство современных семей.

Пуская эти вопросы на самотек, мужчина неизбежно обрекает свои отношения с женщинами на горькую неудачу. Продолжая искать нежную понимающую мать в каждой женщине, мужчина отказывается взрослеть и собственноручно лишает себя самого ценного — свободы.

Женский взгляд на мужчину

Всякая женщина хочет быть слабой и в то же время стремится подчинить себе мужчину.

Становление женских взглядов на отношения с противоположным полом происходит иначе, нежели мужских. Женщина в меньшей степени перенимает модель своих отношений с отцом — куда больше она подчинена мировоззрению окружающих ее женщин.

Если мать научилась относиться к мужу со всем уважением и нашла свое счастье в спокойном принятии мужской воли, то и ее дочь в своих будущих отношениях будет достаточно мудра, чтобы не садиться своему мужчине на шею.

Но это то редкое исключение, которых, быть может, один-два на тысячу. В большинстве же случаев, можно наблюдать совершенно иную ситуацию, когда мать и другие находящиеся рядом с девочкой женщины следуют рабовладельческой установке «Мужчина создан для женщины» и прививают ее ребенку.

По какой-то непонятной причине повелось считать, что мужчина должен заботиться о женщине. Именно вот так абстрактно — всякий мужчина о всякой женщине.

А к этому еще добавляется то, что о жене и матери он должен заботиться особенно усердно. Этот принцип даже не обсуждается — он уже давно впечатался в генетический код нашего социума.

Мужчина женщине должен — вот фундамент женского взгляда на отношения с противоположным полом.

В ход идут все средства. Женщинам очень удобно разыгрывать из себя слабый пол, позволяя более сильным мужчинам взять на себя решение всех проблем. Но при этом, каждая женщина хочет, чтобы сильный мужчина исполнял ЕЕ желания и следовал ЕЕ решениям, а ответственность за все последствия брал на себя.

Женщины воспитывают своих мужчин так, чтобы они безропотно исполняли их желания, и увлеченно делятся друг с другом хитростями манипулирования. А потом, приходя к психологу, они еще и жалуются на мужское непослушание и на то, что мужики ( — козлы) не догадываются сами о том, что женщины хотят, и что им почему-то все приходится объяснять. Женская гордыня в этой плоскости бывает воистину безграничной.

Женщины хотят владеть мужчиной от и до — его волей, его телом, его желаниями и его душой. Владеть единолично и на всю жизнь, пока смерть не разлучит их. Такой утилитарный подход к мужчине не афишируется, но и не скрывается, поскольку он давно превратился в общую норму и больше уже не режет глаза своей абсурдностью.

Полистайте женские журналы, посмотрите телевизионные шоу — везде одно и то же. Считается, что женщина имеет право получать блага от мужчин уже за одни свои красивые глаза. Даже не за секс, что было бы капельку более справедливо, а просто так — потому что мужчина должен быть рыцарем, а рыцарь должен служить женщине.

На этой почве и происходит воспитание девочек. И если в семье она не находит опровержения всеобщему социальному безумию, то ей не остается ничего иного, как ему подчиниться. И первому же своему ухажеру она предъявляет длинный список того, что он ей должен за одно право находиться где-то рядом.

Надо сказать, что и мужчина вступает в отношения со своим набором представлений о том, что женщина ему должна, но большая проблема для мужчин все-таки в поиске материнских черт. К тому же, общество изначально готовит мужчин к служению женщинам, поощряя в них псевдо-рыцарские черты.

Так что, молодые женщины получают мужчин в свои руки уже в полуготовом состоянии — остается только разогреть.

Не понимая абсурдности сложившейся ситуации, девушка слепо и безо всякой задней мысли перенимает взгляд на мужчину, как на исполнителя своих желаний. Поэтому, когда приходит пора первых влюбленностей, она уже глубоко застревает в общей колее женских заблуждений — она ждет от своих поклонников служения и поклонения.

На практике это выглядит просто. Не обязательно все сводится к банальному исполнению желаний.

Женщины действуют тоньше — они стремятся переделать мужчину под себя так, чтобы дальше он уже сам понимал, что и когда нужно делать, чтобы уже безо всякого дальнейшего руководства мужчина сам делал то, чего хочет женщин

И это воспитание производится под знаменем любви — «Если любишь, изменись ради меня».

А когда нерадивый мужчина никак не хочет поддаваться дрессировке, женщины обижаются, устраивают истерики, жалуются мамам, давят на жалость и используют без разбора все доступные рычаги давления и манипулирования.

И это тоже безо всякой задней мысли, потому как они искренне убеждены, что так и следует действовать, потому что непослушный мужчина — это всего лишь какая-то аномалия, которую нужно исправить.

Таким вот образом получается, что в большинстве молодых пар женщина очень скоро начинает верховодить. Мужчина ищет в женщине мать и сам отдает власть в ее руки, а женщина с удовольствием и энтузиазмом берет на себя воспитание и руководство мужчиной в реализации своих фантазий о счастливой семейной жизни.

Куда приводит такое взаимное сумасшествие, рассказывать не нужно — просто оглянитесь вокруг. А если среди ваших знакомых есть пары, в которых мужчина действительно (а не номинально) занимает роль старшего и не вешает на женщину свой инфантилизм, а она, в свою очередь, не пытается бежать впереди паровоза, вам повезло — учитесь у них.

Отношения, как сотрудничество

Возвращаемся к началу повествования. Отношения — одна из самых важных областей человеческой жизни, но мало кто задумывается над тем, что отношениям нужно учиться.

Считается, что обучение в этом вопросе происходит само собой в общении со сверстниками и на живом примере окружающих людей. Но результат такого самообразования никуда не годится.

Ладно, если бы первой же неудачи в отношениях с противоположным полом хватало для того, чтобы осознать свои ошибки и скорректировать свои модели поведения, но этого не происходит — обычно, мужчины и женщины до самой старости так и ходят по кругу.

Вместо того, чтобы разобраться в себе, они просто ищут другого человека, который им подойдет, и в отношениях с которым не нужно будет прилагать никаких усилий.

Все хотят, чтобы сказка сама пришла к ним в дом.

Женщины в своих будуарах мечтают о рыцаре-избавителе, не отдавая себе отчета в том, что нормальному мужику их капризы и требования быстро встанут поперек горла.

А мужчины устраивают рыцарские турниры и ищут женщину, которая оценит их мужицкую удаль, примет, полюбит и утешит.

Женщины не знают и не понимают мужчин — но они хотят, чтобы мужчина их понял, и считают, что этого будет достаточно для нормальных отношений.

Женщин не интересует, чего хочет мужчина, или же они удовлетворяются простыми ответами, вроде того, что мужику нужен только секс.

И точно так же женщины не задумываются о том, что в них самих есть такого хорошего, чтобы мужчина их мечты посвятил им свою жизнь. Вот уж где эгоизм высшей пробы.

И мужчины ничем не лучше — они точно так же ничего не понимают в женщинах, а потому легко ведутся на все манипуляции, лишь бы удовлетворить поверхностные женские капризы и урвать кусочек того душевного тепла, которое раньше могла дать только мать.

Не задумываясь о том, что на самом деле руководит женщиной и чего она на самом деле хочет, мужчина, во всей своей простоте, следует ее высказанным желаниям. Он не понимает, что женщина сама же его и возненавидит за его подчинение.

Позволяя собой манипулировать (как бы из любви), мужчина делает женщину несчастной и заводит отношения в тупик. Он действует, как ребенок, которому нужно хорошо себя вести, чтобы мама его любила.

И до тех пор, пока отношения заводятся ради удовольствия, для совместного развлечения, ничего не изменится. Развлечение должно развлекать — в нем нет места сознательным усилиям. А между тем, отношения требуют большой внутренней работы — счастья на халяву просто не бывает.

Мужчине нужно целенаправленно учиться видеть в женщине женщину — существо противоположного пола, отражение собственной души, а не очередное воплощение материнского образа.

Женщина может быть для мужчины лучшим другом, помощником и вдохновителем, если позволить ей раскрыться именно в этом направлении. Всего-то и делов — нужно перестать вешать свои сопли на женщину и найти в себе достаточно твердости, чтобы отстоять свою мужскую свободу и самостоятельность.

Но ведь так хочется расслабиться и получать удовольствие, да? — Вот как раз через это и нужно перешагнуть. Во взрослых отношениях удовольствий намного больше, нужно лишь отказаться от своих детских привычек.

А женщине, в свою очередь, нужно учиться умерять свою гордыню и видеть в мужчине не исполнителя своих желаний, не защитника от всех бед и невзгод, а самостоятельного человека, рядом с которым будет интересно прожить свою жизнь.

Если дать мужчине свободу и уважать его право на самоопределение, он сам из благодарности и ответного уважения исполнит все желания женщины.

Мужчины, в общем-то, не сволочи — относитесь к ним по-человечески, и они ответят тем же. Но мужчина ничего не должен женщине, а женщина ничуть не слабее мужчины, чтобы претендовать на какие-то привилегии. Мы разные, но мы равны.

Если женщина будет достаточно мудра, чтобы помочь своему мужчине повзрослеть, она получит те отношения, о которых и не мечтала. Но для этого ей самой нужно учиться быть именно женщиной — не матерью, не владычицей морскою, а женщиной — спутницей мужчины. В противном случае, можно всю жизнь прождать своего принца.

Рядом с нами всегда находится именно тот человек, которого мы достойны.

И если почему-то кажется, что мы достойны большего, то, вероятно, мы окончательно себе заврались. Отношения могут быть почвой для взращивания друг друга или превратиться в компостную яму, где обе души только чахнут и разлагаются. Выбирать вам.опубликовано econet.ru. Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь

Автор Олег Сатов

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