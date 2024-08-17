Роль СПАСАТЕЛЯ в отношениях

✅"Я не могу уйти от него. Без меня он погибнет". Эта фраза очень хорошо характеризует человека - СПАСАТЕЛЯ. Определенная группа людей берет на себя роль спасателей в отношениях с супругами или друзьями. ✅ по принципу "Все для него, ничего для себя".

Спасатели – это люди, которые готовы оставаться в отношениях с пьющим партнёром, лишь бы "спасать": прятать алкоголь, вызывать нарколога в период запоя и помогать, помогать. Жены мужчин с алкогольной или наркотической зависимостью именно в позиции "спасателей".

Созависимые отношения: спасатель в отношениях

Также спасателем можно быть в отношениях с друзьями, если тем постоянно нужна помощь. Друг - спасатель всегда готов ее оказать. Но при этом некоторые друзья могут начать пользоваться добротой и помощью спасателя, а тот не сможет отказать в виду особенностей своей личности.

Роль спасателя имеет свои минусы как для спасаемого, так и для самого спасателя. Тот, кого спасают, лишён возможности взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Он как бы переложил ответственность на того, кто спасает. А сам спасатель своей ролью - спасением другого решает свои внутренние задачи.

Например:

заполнение внутренней пустоты своей жизни смыслом - спасением другого или других;

желание быть нужным (человеком,в котором всегда нуждаются);

желание манипулировать парнером "Я для тебя столько всего делаю, а ты неблагодарный";

ощущение власти в отношениях (он без меня ничего сделать не сможет).

Спасатель отдает очень много своей энергии тому, кого он спасает. При этом он бессознательно ждёт благодарности. Спасаемый воспринимает всё как должное и не видит смысла благодарить:"Я не просил тебя меня спасать".

В итоге ни один, ни второй в этих отношениях не выигрывают.

Почему человек становится спасателем?

Как правило, роль спасателя берут на себя те люди, которые в связи с особенностью своего жизненного опыта нуждаются в ощущении себя значимыми; очень нужными; либо им необходимо самоутверждаться за счёт того, кого они спасают.

Например, женщины могут вступать в отношения с проблемным мужчиной, чтобы тем самым ощущать, что он от нее никуда не денется.

Помогая ему выплачивать кредиты, спасая его от зависимости, вытаскивая его из разных проблем, женщина тем самым, наполняет пустоту своей жизни "решением чужих проблем".

Роль спасателя не даёт возможности жить полноценной жизнью и строить здоровые отношения с людьми. Обращение к психологу поможет Вам найти опору в себе и выйти из этой разрушающей вас роли. Удачи в работе над собой!опубликовано econet

Автор Юлия Таланцева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet