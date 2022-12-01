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Родительское тщеславие: Не надевайте надежду на своего ребёнка!

Источник: facebook.com 01 декабря 2022 5826
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Есть детские болезни, а есть родительские. Похоже, самая распространённая из них — родительское тщеславие. Дети у нас через одного гении и вундеркинды. Что прячется за этой детской «гениальностью», какая родительская боль? Собственная непризнанность. 

Родительское тщеславие: Не надевайте надежду на своего ребёнка!

Мы ведь все рождаемся уникальными. И именно эта уникальность содержит абсолютную ценность нашего появления в мире. Но, не получив поддержки, не реализовавшись, мы пытаемся передать её дальше. «Мне не удалось, пусть он за меня». (Не удалось: порадоваться своей непохожестью, погордиться своей успешностью, насладиться радостью быть собой особенным.) 

Присвойте себе свою уникальность

И родитель поворачивается с надеждой в будущее. И одевает в эту надежду своего ребёнка. А ребёнок в этой надежде-одежде начинает вдруг выглядеть для нас как уникум в квадрате. За себя и за маму (папу, бабушку).

И это чревато и тяжко. В первую очередь висящим над сыном или дочерью запросом: подтвердить, что мамочка была права. Во вторую — невозможностью ощутить радость общности. Тот недоступный отныне уровень — ощутить себя Частью человечества.

Мы мечемся от НОРМЫ как чёрт от ладана, в страхе, что она выступит (как когда-то в нашем детстве) как прокрустово ложе. И попадаем в иную крайность: в высокомерную позицию — Я (мой ребёнок) не такой как все. 

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Родительское тщеславие: Не надевайте надежду на своего ребёнка!

А он и так не такой! Любой ребёнок — не такой. Но в каждом много чего «такого». Человеческого, единого для всех. И самое опасное, чем может грозить ребёнку родительское тщеславие — это даже не потраченные на бесплодные доказательства годы, а выдернутая из под личности ребёнка основа, та внутренняя предрасположенность, канва, которая могла бы помочь ему в будущем объединяться с другими людьми. Не конкурируя, не отвоевывая своё место.

Топить за уникальность можно только соотносясь с бОльшим. Не создавать ранимого изгоя, сверхчувствительного и болеющего собственной нетаковостью — уникальность это сладко, невероятно сладко, но она не для того дана, чтобы ею противопоставиться — а для того чтобы познав её, вернее найти своё место в общем. 

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Присвойте себе свою уникальность. Отболейте, оплачьте, что её вам когда-то не позволили. Не перевешивайте на детские плечи свои недопрожитые фантомы. Детям нужно успеть прожить эту жизнь за себя. И желательно не в заточении собственной сверхуникальности. ВСЕ ЛЮДИ УНИКАЛЬНЫ & МЫ ВСЕ ЧАСТИ ЦЕЛОГО. Позвольте своему ребёнку познать это.опубликовано econet.ru.

Автор Елена Кузнецова

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Источник: https://econet.by/

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Елена Кузнецова дети родители уникальность признание личность воспитание свобода характер

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