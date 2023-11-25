Родительские следы: Как же такие «следы» проявляются в нашей жизни

Психолог Геннадий Малейчук о роли значимых других и о том, какие следы в нашей душе они оставляют, и как с этим быть.

Спускаясь к великой реке

Мы все оставляем следы на песке…

Машина Времени

В терапии рано или поздно приходится встречаться с этими следами. Причем, как правило, что неудивительно, со следами не самыми «чистыми». Поскольку самыми значимыми для ребенка людьми являются его родители, то самый большой вклад здесь принадлежит именно им. И психотерапевту порой нужно немало времени, чтобы «подчистить эти следы». Считаю, что психотерапевтам всего мира нужно собраться и поставить памятник «Родителям клиента» в знак благодарности за то, что у них есть и всегда будет работа.

Какие следы в жизни человека оставляют значимые люди

Есть такое выражение в психотерапии: «Родители не умирают никогда». Здесь понятно речь идет не о реальной бесконечной жизни этих важных для нас людей, а об их виртуальной представленности в нашей психической реальности. А реальность психическая, как известно, живет по своим, отнюдь не материальным законам.

Больше всего в исследовании этой области преуспели представители психоанализа, точнее того его направления, которое называется «Теория объектных отношений». Суть его в двух словах состоит в том, что наша психика состоит из внутренних объектов, представляющих собой интернализированные (усвоенные) внешние объекты.

То есть значимые люди из прежнего опыта (в первую очередь из раннего детства) становятся со временем структурными компонентами нашего Я. Значит это буквально то, что любой важный человек из нашего детства оставляет свой след в нашей душе. И след этот может быть очень разный, часто далеко не самый приятный. Поговорим здесь о родительских следах. Будем далее по тексту называть эту интернализированную часть нашего Я внутренним Родителем.

Повезло поистине тем людям, у которых были любящие, принимающие, поддерживающие родители. В их субъективной реальности царит гармония и согласие. Они, став взрослыми, оказываются способными к позитивной оценке себя, самоподдержке, самоуважении, самопринятии. Им не нужно дополнительно тратить энергию жизни на работу со своими внутренними конфликтами. Их хороший внутренний Родитель, подобно волшебному талисману, поддерживает и оберегает их и после ухода из жизни родителей реальных.

Совсем по-другому обстоит дело у тех людей, чьи родители оказались не таким «хорошими»: обесценивающими, критикующими, отвергающими, унижающими, обвиняющими, стыдящими, упрекающими… И их след в жизни человека оказался из области «наследить». Тогда в душе ребенка формируется часть «плохой» внутренний Родитель.

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Как же такие «следы других» проявляются в жизни человека?

Чаще всего в виде внутренней рассогласованности, нецелостности Я. Результатом такой нецелостности могут быть внутренние противоречия (например, между Хочу и Надо), и даже внутренние конфликты.

Внутренний Родитель может проявляться также в различных вариантах негативного «само»:

Повышенной самокритичности;

Негативной самооценке;

Излишнем самоконтроле;

Неспособности к самоподдержке;

Отсутствии самоуважения;

Невозможности самолюбви (любви к себе).

Это может причиной повышенной мобилизации, неспособности расслабиться и в целом проявляться в форме самонасилия над собой.

Родительские следы можно обнаружить в тех случаях, когда вы себя пугаете, обесцениваете, вините, стыдите, контролируете, упрекаете.

Наиболее типичными причинами обращения к терапевту будут здесь следующие:

Неустойчивая самооценка;

Неудовлетворенность жизнью;

Отсутствие радости в жизни;

Неспособность расслабиться;

Ощущение «не своей жизни».

Пример. Клиент пришел на терапию с проблемой невозможности расслабиться. Он постоянно находится в режиме «Быстрее, выше, сильнее!». Отдых, расслабление воспринимаются им как страх застоя, отсутствия движения вперед. К примеру, он на протяжении многих лет, занимаясь физическим совершенствованием, встает каждое утро в 5 часов и делает комплекс упражнений в течение часа. Без каких-либо исключений из правил. В расчет не принимаются ни состояние здоровья, ни самочувствие, ни тем более выходные-праздники… В те редкие случаи, когда у него не получается это сделать, он занимается самообвинением. Внутренний Родитель этого клиента не позволяет ему расслабиться, контролируя, требуя от него новых достижений.

Родительские следы продолжают жить в нас всегда. Их голоса звучат то громко, императивно, то еле слышно. Влияние их на нашу жизнь может быть от незначительного, эпизодического до глобального. Но оно всегда есть! Вы можете знать об этом, можете догадываться, но чаще будете этого не знать.

Родителей себе не выбирают… Это аксиома. И далеко не всегда их следы в нашей жизни такие, какими бы мы хотели их видеть. И даже физически умерев, они продолжают вносить свои правки в наш сценарий жизни.

Но можно по-разному относиться к этому наследию.

Можно, встретившись с этим фактом расстроиться, обидеться и всю жизнь жаловаться на то, что с родителями не повезло. Что ничего уже тут не поделаешь!

Можно не просто расстраиваться и жаловаться, но продолжать ожидать, что родители должны измениться, стать другими – любящими, дающими, уважающими, принимающими. Не находя подтверждения этому (Родителей не переделать!) продолжать атаковать родителей, обижаться, злиться, ныть…

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Описанные выше отношения – суть позиция ребенка. Ребенка, который не смог разочароваться и согласиться с такой вот его печальной реальностью.

А можно, встретившись с такой вот правдой жизни, разочароваться и если уж не принять ее, то хотя бы согласиться с такой реальностью жизни. И если не поблагодарить своих родителей (а в некоторых случаях кроме как за сам факт возможности жизни и благодарить не за что), то хотя бы не тратить энергию и время своей жизни на бесперспективные ожидания. Согласиться и идти дальше. Это позиция взрослого.

Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того, что сделали из меня - писал когда-то Жан-Поль Сартр. И его слова по-прежнему актуальны для нашего случая. Можно пытаться делать это самостоятельно, а можно прибегнуть к помощи профессионального терапевта.опубликовано econet

Автор Геннадий Малейчук

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