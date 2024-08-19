Родительская тревога: Почему вам страшно доверить своего ребенка родственникам?

✅Как устранить чувство страха за ребёнка, когда оставляешь его с близким родственником? Всё время тревожность, что человек что-то может сделать не так или даже дать поесть не то, что надо.

Это очень двоякий вопрос. С одной стороны - родственник родственнику рознь. Может, он будет не с ребенком, а со своими представлениями о том, каким должен быть ребенок. Чувствуете разницу?

Тревога родителей за своего ребенка

Если он с ребенком, он постарается его услышать и узнать - какой ребенок. Что ему нравится, а что - нет. И не будет его осуждать, что он ребенок, и что-то не знает, не умеет, не справляется.

Но если ваш родственник не с ребенком, а со своими представлениями о том, каким должен быть ребенок.... Тогда вашему ребенку не позавидуешь. Его будут аккуратно подравнивать и переделывать под желаемый образец. И это травматично для ребенка, да.

Одновременно может быть, что вы просто не доверяете. Не доверяете тому, что ребенок испугается, не защитит себя, что они будут заодно, и будут есть вредную еду... Будут смотреть телевизор, не пойдут гулять....

Вы можете не доверять тому, что они справятся, договорятся. И это уже ваша проблема, что вы не можете отпустить. Почему? Придется разобраться в том, почему вы не доверяете вашему родственнику. Есть основания? И ребенку. А ему почему не доверяете?

Возможно, вы хотите, чтобы все было идеально, и ребенок получил бы максимум пользы в ваше отсутствие. Но насколько это реалистично? Тем человеком, который осуществит все ваши планы, можете быть только вы сами. А в ваше отсутствие важнее всего, чтобы за ним присмотрели, и обеспечили ему безопасность.

Я вас уверяю, ребёнок, если он не подавлен, вполне в состоянии и потребовать то, что ему нужно, и пожаловаться потом, если ему что-то не понравилось. Даже разозлиться и топнуть ногой. Всё это происходит, если он не подавлен. Если ребёнок подавлен, то он может всё замалчивать.

Почему мы были подавлены? Не потому что нас активно били или пытали. А потому, что у нас не было идеи, что можно с родителями разговаривать, если что-то не так. Они никогда нам не показывали такого примера.

Никогда не инициировали такие разговоры. Не спрашивали: "Как ты? Как дела? Как ребята? Как учительница? Почему ты грустный?". Не было вовлеченности, не было инициативы поговорить, не было внимательности. Поэтому мы и были убеждены, что личные дела не обсуждаются, и проблемы не обсуждаются...

Я, кстати, помню такой момент, когда моим детям было 6, 8 и 10 лет. Уже были достаточно большие. А я прихожу как-то с работы, и думаю: "А почему я с детьми не разговариваю? Ничем не делюсь. С подругами делюсь, ещё там где-то делюсь, а с детьми не делюсь". И мы точно так же к этому привыкли, что в семье мы молчим, что друг с другом не разговариваем на темы: "Что волнует, что беспокоит, чем поделиться?".

И я стала говорить, как прошёл мой день, что я делала. И они начали говорить, какой был день, и что было. Потом, когда я замечала, я спрашивала: что не так, что случилось. И поодиночке стали приходить и делиться. И так появилась новая привычка, и стало больше доверия.

Соответственно, если мы детям показываем другой пример, что мы всё обсуждаем, и между собой обсуждаем, и мама с папой обсуждают, и с детьми обсуждают, дети перестают замалчивать свои трудности, и мы можем им помочь, если они этого попросят. А когда есть определенность, что ребенок обязательно поделится, и мы будем достаточно внимательны к нему, то и тревоги меньше.

И меньше тревоги, если удастся принять решение - кто может находиться с вашим ребенком, а кому не нужно, и почему.

И еще полезно все-таки помнить, что другие люди - не вы сами, не родители, и это совершенно нормально. Когда дети снова будут с вами, вы возместите упущенное и недополученное. И ваши дети совершенно не пострадают.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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