Родитель и ребенок: поменяться местами

Что происходит с ребенком, если родитель не справляется со своими родительскими задачами? В этой теме много нюансов, они проявляются в мелочах, но уверенно ведут к определенному результату.

Детям, которых назначили на роль родителей своих родителей - очень нелегко. В этом случае сепарация будет проходить с огромным чувством вины, переживанием себя предателем, с абсолютным отсутствием поддержки со стороны взрослого, который не заинтересован в отделении и развитии своего ребенка. И хорошо если она произойдет вообще, потому что ценой этому, может быть полный разрыв отношений. И это очень болезненный процесс, для обеих сторон. Рассмотрим случай, когда родитель пытается усыновиться или удочериться к собственному ребенку.

Когда ребёнок выполняет родительские функции

В чем это можно заметить:

- когда родитель ожидает от ребенка похвалы, понимания, поддержки, признания и если не получает это, то обижается;

- когда ребенок должен своим поведением подтверждать хорошесть родителя: что он правильный и его методы воспитания успешны. Если ребенок ведет себя не так, как от него ожидают, то родитель, не справляясь с собственным стыдом и виной, начинает обесценивать и осуждать свое дитя, не замечая своей ответственности в происходящем;

- когда родитель боится осуждения и обвинения со стороны ребенка; спрашивает разрешение на осуществление каких-либо действий;

- когда ребенок имеет право ограничивать и ставить условия. Особенно, если это касается личной жизни взрослого;

- когда ребенок должен сдерживать и контейнировать свои эмоции, чтобы поберечь родителя, как более уязвимого;

- когда ребенку нельзя злиться, отвергать, высказывать недовольство, потому что родитель будет волноваться, расстраиваться, пугаться, обижаться, ему будет стыдно и так далее;

- ребенку нельзя быть безответственным, беспомощным, делать глупости и ошибаться, он должен всегда справляться, чтобы не создавать проблемы для папы с мамой, они не для этого его родили.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Чем чревато такое поведение взрослого?

Во всех этих случаях ребенок начинает занимать место старшего и выполнять родительские функции: создавать безопасное эмоциональное пространство, выдерживать чувства свои и другого, поддерживать, обеспечивая рост и развитие зависимого от него человека. Он меняется местами со взрослым и наделяется ответственностью за него.

Ребенок получает власть, не соответствующую его возрасту. Он обязывается давать, беречь и терпеть, как более сильный и наполненный. При этом он лишается права быть маленьким, слабым и незнающим, быть любимым в любых своих проявлениях и право естественно развиваться.



В определенный момент, у взрослеющего человека, возникает проблема с отделением и выходом в свою свободную самостоятельную жизнь. Как же оставить родителя, если он теперь твой "ребенок"? Пожизненно твой. "Детей" не бросают, о них заботятся и берегут. С другой стороны, только в этом статусе он может получать любовь своих родителей, быть хорошим и нужным. Формируется зависимость.опубликовано econet



Автор Виктория Довгаль

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet