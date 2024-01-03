Реверсивная психология: манипуляции, которые работают

Реверсивной называют психологию «от обратного» - феномен, при котором процессы воспитания, какую-либо пропаганду или подталкивание к желаемому действию, делают для того, чтобы получить противоположную реакцию. То есть, чтобы получить нужный результат, человек использует манипуляцию, чтобы убедить другого поступить ему «назло», и добивается желаемого. В каких случаях и с кем работает такая тактика?

Этот термин ввели еще в семидесятых годах прошлого столетия ученые психологи Аптер и Смит, которые применяли ее для лечения детей с шизофренией. Реверсивная психология основывается на том факте, что люди не способны желать одновременно противоположных вещей, им приходится делать выбор в пользу одной.

Основные принципы психологии от обратного

1. Чтобы получить желаемый результат, для этой тактики необходимо создать самые удобные предпосылки и продумать четкий план, чтобы добиться принятия важного для манипулятора решения. Эффективность манипуляции вызывается тем, что подсознание реагирует на визуальный образ, а не словесную информацию. Если четко приказать «не думать о бочонке с медом», то в голове возникнет именно образ бочонка, а как о нем не думать, если он уже в голове?

2. Кроме этого, манипулятор объективно «складывает оружие», перестает заставлять что-либо делать, предоставляет объекту видимость полной свободы выбора и действий. Манипулятор создает иллюзию, что объект сам принимает осознанное решение, не догадываясь, что оно ему навязано. Абсолютная победа – результат налицо, манипулятор не причем, а ответственность лежит на объекте – он сам принял такое решение.

3. Конечно, самое главное, это то, с какой целью применяются подобные практики. Чаще они используются, чтобы просто подтолкнуть упрямого человека в необходимое, для его же добра, направление. Обычно, этот метод широко применяют в психотерапии, он называется парадоксальное вмешательство и служит для избавления от различных комплексов, связанных с заниженной самооценкой.

Когда эффективно применять методы реверсивной психологии?

Эта тактика имеет свои особенности, поэтому применять ее нужно далеко не во всех случаях. Необходимо, чтобы был подходящий объект, которого вы хорошо изучили, удобная ситуация и разработанный план действий.

Парадоксальные методы чаще всего срабатывают:

на людях, которым нравится бунтовать;

на подростках;

на тех, кто стремится сохранить достоинство в любых ситуациях;

на людях с заниженной самооценкой;

на тех, кто стремится скрыть свои слабости;

на тех, кто принципиально не слушает мнения других;

на очень эмоциональных людях.

Эти методы давно применяются при обучении продавцов. Они стараются взять покупателя «на слабо». Например, могут сказать, что это последняя вещь, и ее уже хотят купить. Либо стараются задеть самолюбие покупателя и намекают, что ему стоит присмотреть более доступный экземпляр. Но тут важно понять психологический тип покупателя. Если он уверен в себе и ему безразлично всеобщее восхищение, то просто уйдет без покупки. И даже более того, он воспримет подобные намеки как бестактность и невоспитанность персонала и больше там не появится.

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В общем, это достаточно рискованный способ добиться желаемого, и воздействует не на всех.

Люди, на которых реверсивная психология не работает:

те, кто не подвергает сомнениям ваше мнение;

те, кого устраивает быть ведомым;

консерваторы и люди с критическим мышлением;

те, кто равнодушен к мнению окружающих.

Их психологические особенности заставят принять ваше высказывание как побуждение к действию, и они будут его критически оценивать. Поэтому, прежде, чем предпринять подобный метод, продумайте его эффективность в данном конкретном случае. Используйте моменты, когда оппонент наиболее эмоционален, руководствуется реакциями, тогда он не сможет быть объективным, и лучше поддастся манипуляциям.

Использование приемов психологии от обратного

Эти способы вполне допустимы в различных жизненных сферах, только применять их следует очень аккуратно.

Например:

С маленьким ребенком или строптивым подростком

Поможет тактика констатации факта. Если ребенок упирается изо всех сил, чтобы только не убирать игрушки или разбросанные вещи, то можно сказать, что он видимо не такой большой, как соседский мальчик, поэтому такой малыш просто не справится с уборкой. А на подростка подействует, если вы скажете, чтобы он ни в коем случае не убирал вещи сам, так как вы намерены сделать это собственноручно. Если малыш будет стремиться доказать свою «взрослость» и то, что он такой же большой, как соседский мальчик, то подросток станет защищать личные границы и собственную территорию. Результат будет одинаковый в обоих случаях.

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С партнером или мужем, которого уже устали просить сделать конкретную мужскую работу

Здесь пойдет тактика, когда вы твердо скажете, что намерены вызвать специалиста, который сможет быстро починить кран или прибить полку. Если самолюбие не заставит его сразу взяться за молоток, то выждите день и звоните специалисту. Чувство досады, вины и оплата работы, вызовет чувство стыда и подрыв репутации, которую мужчина захочет поднять и доказать жене и самому себе собственную компетентность.

В профессиональной деятельности

Здесь нужно тонко ущемить самолюбие, показать сомнение, что сотрудник дотягивает до этого уровня. Ни в коем случае не следует унижать человека. Необходимо вынудить его принять вызов и доказать свою профессиональную пригодность, а возможно, даже добиться большего результата.

Как не поддаться манипулятору?

держите эмоции под контролем – они помешают отличить, где ваши потребности, а где навязанные;

не поддавайтесь «на слабо» - это во всех случаях явное манипулирование;

сделайте паузу – подумайте, почему вы хотите принять это решение и какими будут его последствия;

«анализируйте это» - любой дискомфорт заставляет думать о принуждении;

не сопротивляйтесь – «назло бабушке отморожу уши», ведь это не о вас?

Но не торопитесь подозревать собеседника в манипулировании. Возможно, он просто интуитивно почувствовал, на что вы можете поддаться или раньше такой метод уже срабатывал. И сами старайтесь не применять ее постоянно. Лучше всего методы манипуляции работают, когда вы применяете их редко и без злого умысла. опубликовано econet

Фото ©Chema Madoz

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