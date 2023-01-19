Рецепт преодоления страхов от Иисуса Христа

Страх - древнее чувство, которое помогало человеку выжить в любой период нашей истории. Но страх портит жизнь, от него хочется освободиться. Вот чему учил Иисус, чтобы избавиться от всех страхов. Но для начала важно научиться менять свой характер к лучшему.

Подсознательная агрессия человека вызывает различные болезни. В связи с этим возникает вопрос «Как убрать ее?». Человеку под силу сделать это самому. Важно пересмотреть свои взгляды на прошлое и покаяться. Тогда агрессия уйдет, а душа очистится. Религия владеет мощным инструментом духовного исцеления, который зовется покаянием. Покаяние – важный шаг к улучшению характера.

Рецепт против всех страхов

Если только покаяться, пройдут недуги, очищается душа. А характер человека остается неизменным, не увеличивается в душе любовь и стремление к богу. Выходит, что данный процесс может быть как положительным, так и негативным.

Характер человека и очищение души

Агрессия – продукт характера и искаженного мировосприятия. Если человек поборол свою агрессию, не улучшая характер, последний будет только портиться.

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Очищение души – это панацея.

Вначале важно осознать, что «я неправильно себя вел».

Потом ему полезно покаяться в содеянном (приложить усилия и изменить свои чувства к произошедшему).

Далее важно начать менять свой характер. И тогда произойдут благоприятные изменения.

Легко ли изменить характер

Для начала важно определить его составляющие. Это наследственная предрасположенность, привычки, образ жизни, стиль общения. Если поменять привычки, поменяется ли характер? Ответ: нет. Как же быть?

Разберите те черты характера, которые вас не устраивают и которые вы хотели бы преодолеть (спешка, гордыня, раздражительность, лень, осуждение других и проч.). Названные черты имеют единый корень.

По какой причине Каин убил Авеля? Потому что он тому завидовал. А страх – это ни что иное как инстинкт самосохранения. Он необходим человеку так же, как и прочие инстинкты. Но когда инстинкт самосохранения выступает на втором плане, личность может полноценно развиваться. Если данный инстинкт затмевает прочие, то человек неуклонно меняется к худшему. Иначе говоря, если инстинкт самосохранения превалирует, то для спасения собственной жизни, укрепления благополучия человек без колебаний пойдет на такой шаг как предательство, убийство, кража.

И чем более он склоняется к этому инстинкту самосохранения, чем более поклоняется радостям жизни, тем более патологичными будут черты его характера. И когда религия нам говорит, что есть бог, что надо служить богу, а не своей жизни, она тем самым позволяет каждому подняться над материальными ценностями, ослабить привязанность к ним и таким путем спасти душу и усовершенствовать характер. Поклоняющийся лишь своим инстинктам, постоянно будет грешить и его характер будет все более ухудшаться.

Как усовершенствовать характер

Чтоб изменить к лучшему свой характер (только он кроется в основе наших преимуществ и изъянов, это и то, что с нами происходит), важно ослаблять привязанность к миру и взращивать в своем сердце любовь к богу.

Тот, кто не воздержан в своих плотских желаниях, увлекающийся пищей, всевозможными удовольствиями, деньгами, эротикой, - любыми формами человеческого счастья, - потакает всем своим желаниям, тогда возрастает его привязанность к радостям жизни, чувство любви к богу слабеет, а характер портится.

Возможностью исчезновения страха является перелом сознания. Важно осознать, что ваше истинное «Я» вечно, и душа вечна. И тогда страх не будет уже одолевать вас с такой силой. Когда вначале рождается страх, тогда возникает человеческое разобщение, агрессия.

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Как можно победить любой страх

Секрет победы над страхом есть на страницах библии. Христос сказал: «Бог ваш отец. Вы едины с богом». И молитва «Отче наш» говорит всем нам, что бог – наш отец. Что это значит? Всевышний – создатель человеческих душ, и все души в единстве с ним. И выходит, что наше истинное «Я» имеет божественную природ. Оно не разрушимо. А так как человек склонен в любой ситуации себя спасать, то в любой опасной ситуации он подумает о том, чтоб его «Я» сохранилось. Когда это «Я» человеческое, преобладающей эмоцией выступит страх. Если «Я» божественное (когда вы – часть Всевышнего), то основная эмоция – устремление к богу как вашему защитнику, к любви, к спасению своего реального «Я».

Из этого следует, что в каждой сложной или неприятной ситуации первым чувством будет появляться любовь, после нее – осознание того, что это закономерно, и только в конце включается инстинкт самосохранения.опубликовано econet

По лекции Сергея Лазарева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet