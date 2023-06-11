Редкостный экземпляр мужчин

Какими качествами обладает настоящий мужчина и как правильно с ним себя вести женщине.

Есть такой экземпляр мужчин, который сейчас считается редкостью, но он все же существует. Это когда мужчина умный, или скорее даже мудрый и зрелый, умеющий принимать решения и брать за них ответственность. А также когда он достаточно ухоженный и аккуратный, сексуальный, но в то же время, так скажем, "в меру испорченный".

Редкий мужчина

Да, я уверена, что вот именно такой мужчина способен вскружить голову, наверное, практически, любой женщине, даже независимо от её возраста и отношения к мужчинам в целом. Но, скорее всего, многие женщины, прочитав это, начнут сразу говорить, что такого мужчину днем ​​с огнем трудно встретить, но поверьте такие мужчины все же существуют.

Только проблема в том, что даже встретив такого мужчину далеко не каждая женщина будет знать как себя с ним вести. Некоторые начнут сами его "завоевывать", ведь уведут же такого принца! А другие наоборот - упадут в состояние беспомощности и захотят чтобы такой мужчина все за них делал, тем самым, думая, что так проявляют свое женское начало и, как будто, тем самим дают этому мужчине возможность проявить уже свое - мужское начало.

Но на самом деле не сработает ни одна из этих моделей поведения. Ведь такому мужчине не хочется быть "трофеем", он привык самому проявлять инициативу к женщине, которая действительно ему понравилась. Но в то же время он и не хочет видеть рядом с собой беспомощное дитя, которое не может прожить без него и дня. Он хочет видеть в первую очередь женщину, которая не боится быть самой собой, а не просто играет какие-то роли.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Такой мужчина хочет видеть и чувствовать рядом с собой такую же интересную личность, как и он сам. Женщину с большой буквы - мудрую, но в тоже время такую, что всегда верет и доверяет ему. Сильную духом, но одновременно нежную и хрупкую. Ухоженную и уверенную в себе. А главное с "чертиками в глазах" и желанием экспериментировать, как в жизни, так и в постели. Одним словом, чувственную и наполненную вкусом к жизни женщину, которую он действительно будет готов носить на руках и сделать своей королевой.

А теперь, прочитав это, честно ответьте себе - можете ли вы назвать себя именно такой женщиной? Если да, тогда это прекрасно и значит вы обязательно встретите своего мужчину и все у вас с ним будет хорошо. Или, возможно, вы даже уже его встретили. Ведь вы уже открыли в себе собственный источник счастья, которое не зависит от окружающих обстоятельств и поняли в чем ваша ценность, как женщины. Поэтому теперь вы уже сами превратились в довольно редкостный экземпляр для мужчин, а точнее в магнит для них.

Ну, а если ваш ответ скорее «нет», чем «да», тогда продолжайте работать над собой, пока не почувствуете себя в состоянии полной гармони с собой и этим миром. Работайте пока не почувствуете себя именно такой женщиной - наполненной и счастливой. И вот только тогда вы наконец встретите, уже не такого для вас редкостного, но все такого же желанного мужчину, который уже так же, как и вы, не может дождаться встречи с вами. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet