Ребенок не слушается: почему и что делать?

Мечта многих родителей – послушные дети, но малыши редко бывают такими. И есть большая разница между тем, что ребенок просто шумно играет, не понимая, что мешает взрослым и тем, что он полностью игнорирует любые замечания.
Разберемся, почему дети не слушают родителей и как исправить ситуацию.
Дети могут не реагировать на замечания взрослых по разным причинам, основные из них следующие:
1. Намеренное проявление опасного поведения.
Иногда происходит, что дети, невзирая на замечания, подвергают себя опасности – начинают играть с острыми предметами, пытаются перебежать дорогу на красный свет и прочее. Родители должны понимать, что не всегда ребенок совершает такие поступки, чтобы разозлить их, особенно это касается детей в возрасте до 5 лет, которые в силу отсутствия жизненного опыта не понимают, какая ситуация может навредить их здоровью или даже жизни. Психологи советуют родителям придумать кодовое слово, которое бы моментально останавливало действия ребенка (например, «стоп»), а после обязательно нужно объяснить малышу, почему так поступать нельзя. Произносить такое слово нужно спокойно, не показывая, что родитель взволнован или испуган, поскольку иногда дети намеренно провоцируют родителей и не стоит идти у них на поводу.
2. Проявление протеста.
Если на просьбы родителей ребенок реагирует очень бурно (категорически не соглашается выполнять просьбу, плачет, кричит), значит, стоит пересмотреть требования. Возможно, родители выражают их в весьма жесткой форме, а возможно ребенок хочет проявить самостоятельность, а ему не дают. Например, если дочь хочет пойти в сад в розовой, а не красной юбке, то следует ей уступить.
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А если просьба родителей логична, но ребенок противиться, то следует дать ему право на ошибку (безусловно, если его выбор не причинит вреда) и затем убедиться, почему лучше было послушать родителей. Чем больше ребенок плачет и кричит, тем спокойнее должны вести себя родители, иногда успокоить малыша помогает переключение внимания на другую тему. Если же истерики случаются на публике с целью заполучить желаемое, лучше оставить ребенка одного, наблюдая при этом за ним на расстоянии, ведь когда он убедится, что зрителей нет, сразу успокоиться.
3. Протест в общественном месте.
Иногда приходится наблюдать такие ситуации, когда дети устраивают истерики в публичных местах. Это упущение родителей, что не разъяснили малышу, как нужно себя вести. Но когда разговаривать поздно, то достаточно всего одной фразы: «ты большой, а ведешь себя как малыш!». Все дети мечтают быстрее вырасти, поэтому для них такая фраза является весомым аргументом. После того, как малыш успокоился, нужно обязательно поговорить с ним на тему правил поведения в общественных местах.
4. Игнорирование.
Если ребенок вовсе никак не реагирует на замечания родителей, то это может происходить по двум причинам – малыш слишком увлечен своими делами и попросту не слышит либо обижен и протестует. В первом случае достаточно позвать ребенка по имени, во втором задать ненавязчивый вопрос, на который нельзя ответить однозначно, это поможет завязать диалог и помириться.
5. Требование немедленно получить желаемое. Дети до 5 лет часто требуют что-то купить в магазине, причем срочно и без отговорок, в этом случае родители могут попытаться переключить внимание малыша. Если ребенок старше, с ним можно договориться, например, пообещать ему купить то, что он хочет ко дню рождения и обязательно выполнить просьбу, чтобы не потерять доверия!
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Поведение ребенка напрямую зависит от воспитания. В зависимости от того, как вы относитесь к ребенку, такой и получите результат. Если вы хотите выстроить доверительные отношения с малышом, воспользуйтесь следующими советами:
Родителям нужно постараться стать авторитетом для ребенка, но при этом следует учесть, что не авторитарными и властными. В воспитании крайне важно соблюсти баланс, чтобы в подростковом возрасте отношения с ребенком были здоровыми.опубликовано econet
Фото Julie Blackmon
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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