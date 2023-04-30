Разрешите себе жить счастливо в любой ситуации

У каждой монеты есть обратная сторона, а что есть «орёл» или «решка», зависит от вас.

Недавно я очень обрадовалось язве двенадцатиперстной кишки, потому что врач-диагност сказала, что все очень плохо, а в моем положении первая мысль была о метастазах или прогрессировании онкологии. Врач тянула с ответом и попросила меня выйти за дверь. Пока, я ждала, в моей голове прокрутилось все, от того, куда мне нужно обратиться на химиотерапию, до того, как я буду выстраивать свою практику.

Как оставаться счастливым в любой жизненной ситуации

Ведь, не известно, где теперь мне придется проходить лечение, теперь, когда мою карту швырнули мне в лицо, вслед за тем, как выжили из клиники мою Мою Крёстную Фею. Оказалось, что это просто язва. Всего лишь, язва, детка!

Этот случай подарил мне два персональных инсайта.

Инсайт-1. Получая наименьшее, из зол ‒ ты обретаешь, действительно, самый благоприятный выход, из возможного решения данной задачи.

Инстайт-2. Только в экстремальной ситуации, выхода из зоны комфорта, ты можешь позволить себе быть собой.

1. Только тяжело заболев, я разрешила себе заниматься любимым делом.

2. Я, наконец, поняла, что строить карьеру, не самое главное в жизни

3. Перестала ездить в офис каждый день

4. Гораздо реже спускаюсь в метро в час пик, избегая давки

5. Сама планирую свой рабочий день

6. Выбираю, с кем и когда хочу работать

7. Разрешила себе есть все, что хочу

8. Перестала бесполезно тратить время на пустые разговоры

9. Получила много новых знаний и компетенций

10. Реально, радуюсь каждому дню, при любой погоде.

Как освободиться от жизненного балласта? Упражнение

Рассмотрим не такой тяжелый случай, как у меня, а три других, довольно распространенных, но не смертельных.

Как это применимо к любой ситуации?

Сложности со здоровьем, не ведущие к инвалидности, но неприятные

Наименьшее, из зол. Возможно, так тело пытается обратить на себя внимание, чтобы уберечь от более серьезной ситуации. Призывает осмотреться вокруг.

Возможно, так тело пытается обратить на себя внимание, чтобы уберечь от более серьезной ситуации. Призывает осмотреться вокруг. Позволить себе быть собой. Скорее всего, человеку придется отказаться от чего, что вгоняет в эту проблему и, наконец, получить долгожданный отдых.

Развод или разрыв отношений для стороны, которую бросают

Наименьшее, из зол. Это, действительно, наименьшее зло, чем жизнь в деструктивных отношениях. Развод спасает человека от нелюбви, которая состоит из: обид, измен, грубости, обмана, унижений, оскорблений и т.д.

Это, действительно, наименьшее зло, чем жизнь в деструктивных отношениях. Развод спасает человека от нелюбви, которая состоит из: обид, измен, грубости, обмана, унижений, оскорблений и т.д. Позволить себе быть собой. Человек становится собой, потому что он перестает делать что –либо в угоду тому, кто этого никогда не оценит, ибо, чувства, брошенные в топку нелюбви, прогорают настолько быстро, что неспособны согреть никого. А самое главное, что у человека появляется возможность встретить того, кто сможет его оценить.

Сокращение, для того, кого сокращают

Наименьшее, из зол. Вы перестаете ходить каждый день туда, где вам не рады и тратить силы на то, что никогда не будет оценено по заслугам.

Позволить себе быть собой. Скорее всего, вы сами занимались тем, что не являлось для вас делом вашей мечты. А теперь вы свободны в выборе и можете поискать себе дело по душе. Поверьте, сегодня это возможно в любом возрасте и в любом месте проживания, достаточно, лишь шире взглянуть на свои возможности.

А в заключении, выполните простое упражнение:

Напишите не меньше 10 плюсов, которые вы получили от вашей проблемы.

P. S. Завтра я поеду на исследование и, наконец, узнаю, где я сейчас в рецидиве или ремиссии? У любой ситуации будет своя задача и свое решение но об этом я подумаю завтра.

Приглашение на казнь или кандидат на выбывание?опубликовано econet

Автор Наталия Филимонова

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