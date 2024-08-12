Разгрузите голову! Техники избавления от НЕГАТИВНЫХ мыслей

В этой статье психолог Ольга Цыбакина поднимает тему «расцикливания» мыслей, особенно негативных, чтобы продвигаться к целям в жизни. Как повернуть «русло мыслей»? «Расциклить» их?

Способность мыслить зарождается в человеке одной из первых, в первые семь дней жизни зародыша человека. Мысль – результат электрической активности мозга, мгновенное и существенное изменение как внутри большого числа нейронов, так и снаружи их, в межклеточном пространстве, в синаптических связях между нервными клетками. Вместе со способностью мыслить в человеке зарождается способность чувствовать и испытывать эмоции, а так же действовать.

Как избавиться от негативных мыслей

Мысли и мысленные приказы

Внимание, мысли, свобода воли

Зацикленные мысли

Как «расциклить» мысли?

Что первично в этой триаде «мысли-чувства-действия»? Чем определяется жизнь человека? Давайте разбираться.

Сразу оговорюсь, я не претендую на научность, на полноту, и прочее. Это только моя картина мира.

Мысли и мысленные приказы

Жизнь человека, ее наполненность, глубина, легкость, смысл напрямую зависят от того, что именно человек делает/предпринимает в своей жизни. От ежедневного, ежеминутного выбора. От действия или бездействия в той или иной ситуации.

Чтобы человеку изменить не устраивающую его ситуацию необходимо делать, производить другие действия, отличные от тех, что уже делал.

Действия не начинаются без мысленного приказа делать это действие. Физически делать действие – поднимать руки, переставлять ноги, держать тело в вертикальном положении, ориентироваться в пространстве, банально просыпаться по утрам и так далее.

Получается, между мысленным приказом и собственно действием находится буфер – тело.

Есть рефлексы тела, системы очищения, восстановления, терморегуляции, дыхания и прочие, системы, которые совершают эволюцией закрепленные ежесекундные/мгновенные действия, необходимые, чтобы жить. Приказ мозга распрямлять легкие, совершать обмены и прочее – автоматический, встроенный, и не требует сознательного участия человека.

Другие мысленные приказы сделать что-либо проходят через тело, и тело всегда подчиняется этим приказам.

Человек не распознает «давность» приказов, и подчиняется мысленным приказам, которые даны в младенчестве, в детстве, в стрессовых ситуациях, угрожающих здоровью и жизни. Приказы предков шифруются на генном уровне и передаются по наследству, и приказы эти связаны с выживанием рода.

Времена меняются, но вот приказы могут оставаться неизменными, пока не заменятся на новые, более сильные приказы.

Как пример: в 20 веке Россию несколько раз перемололи революции, войны, раскулачивание, перестройка и прочие катаклизмы. У наших предков на один-два-три поколения назад сформировался принцип жизни – «сиди тихо, будь бедным, иначе умрешь».

Сейчас, в 21 веке, самоубийство быть бедным. Наоборот, быть обеспеченным – это значит выжить. Иметь медицину, образование, место жизни и работы такие, которые могут обеспечить выживаемость свою и детей.

Раньше был приказ – «сиди тихо, будь бедным – спасешься». Сейчас должен быть приказ «будь обеспеченным – спасешься».

И много ли таких, чей приказ самому себе быть обеспеченным сильнее приказа предков и собственных ранее полученных приказов сидеть и не высовываться?

Мало. Многие живут в негативе и дефиците, в мире, в котором ограничены ресурсы, в котором есть только серая беспросветная жизнь.

Что препятствует переходу из «плохой» жизни в «хорошую»? Нет мысленного приказа.

Почему нет мысленного приказа? Потому что сложно направить мысли “правильно” в нужное русло.

Почему же так сложно направить мысли в нужное русло? На улучшение жизни? Потому что негативные мысли «зациклены» у человека, да так, что выбраться из этого цикла крайне тяжело.

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Внимание, мысли, свобода воли

Вообще до сих пор не доказано точно, является наш мозг генератором мыслей, или только приемником и передатчиком, по типу передатчиков и приемников сотовой связи. Принято придерживаться тезиса о том, что «человек – хозяин своей мысли, человек сам делает свою судьбу».

Человек полагает, что мысли — «его личные», говорит: «я так думаю», «это мои мысли». Хотя сам же себе противоречит – говорит «мне пришла в голову мысль», как бы признавая, что на самом деле мысль пришла извне и не является его собственной.

Я склоняюсь к тому, что люди существа матрицы и именно она изначальный источник, провокатор и генератор наших мыслей.

Мысль зарождается в ответ на «раздражение», «стимулирование» определенных отделов головного мозга волнами определенной частоты. Есть источники этих самых волн, задача которых спровоцировать в человеке внимание.

Внимание – это фокусировка сознания на одну частоту. На что направлено внимание, но то и направлены мысли. Если идет длительное внимание на что-либо, этот объект становится желаемым, а потом и воплощенным в реальности.

Матрица генерирует безумное количество волн, но человек улавливает лишь часть из них. Вполне возможно, что мозг каждого человека способен воспринимать только определенный спектр частот, именно этим объясняется способность к тем или иным наукам, творчеству, каким-то специфическим умениям.

Раз матрица генерирует огромное количество волн, а они провоцируют мысли, то человеку остается лишь выбирать между мыслями и наделять их силой своего внимания. Получается, человек реально живет под внешним влиянием, и буквально раздираем «частотами» матрицы, его мысли – это мысли матрицы.

Куда коллективное бессознательное, куда чаяния и веяния толпы, куда вектор мыслей окружающих – туда и человек.

И это одна из причин того, почему человеку тяжело изменить мысли. Окружение человека формирует его жизнь и судьбу.

И психологи в один голос говорят – хочешь изменить жизнь – меняй окружение. Потому что мысли и внимание окружения «затягивают» человека на свои частоты.

Этому сложно противится, но можно.

Для этого у человека имеется один инструмент, встроенный механизм, позволяющий «двигаться» в частотном диапазоне, определенном уже при рождении.

Называется этот механизм «свободной волей»; человеку с рождения «предлагают» разрешенный диапазон «свободной воли», как «коридор», по которому можно идти и формировать свою судьбу.

Большинство имеют узкий диапазон движения, немногие – средний, единицы – широкий. Я его представляю как «коридор», и у кого-то от стенки до стенки может быть полметра, а у кого-то тысячи.

Основной проблемой тогда является то, что человек не знает насколько широк диапазон его частот, насколько широк его «коридор», может ли он прыгнуть «из грязи в князи» или нет. Матрица делает все, чтобы человек думал, что он может.

Для чего? Чтобы получать от человека энергию для поддержания жизни матрицы в целом. Мысленная энергия – тоже энергия, и может быть даже более предпочтительная для матрицы, чем энергия действия.

Как предположение, матрице не нужны сильные изменения, которые могли бы делать люди, будь у них возможность применять волю без всяких препятствий, а мысленные приказы бы исполнялись быстро, не встречая заковыков в теле.

Повторюсь, тело – буферная зона между желаниями человека и приказами на осуществление этих желаний и действиями. Зажимы, блокировки энергии, ограничения, какие-то ментальные константы, страхи, тревога «сидят» в теле. Они не дают «пройти» мысленным приказам, чтобы сделать нужное действие. А иногда и уплотняются.

Получается, чтобы преодолеть буферную зону, начать действовать, нужно иметь свободу воли на изменение приказов, которые уже «засели» в теле, а так же «правильные» мысли, раз уж они становятся источником приказов.

Человек получает ровно столько, насколько надумал, насколько сделал, и насколько хватило свободы воли.

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Зацикленные мысли

Давайте вернемся к мыслям, как к источнику мысленных приказов.

Вроде бы, что тут сложного, думай о «хорошем», и вот она – новая реальность через некоторое время.

Много ли таких, кто «позитивным мышлением» изменил свою жизнь? Примеры есть, но их единицы. А тем, у кого не получается, говорят, мол, «плохо хочешь».

«Стоит всего лишь как следует захотеть и можно добиться чего угодно» – знакомо?

И вопрос только в том, что ты не правильно хочешь. А надо «правильно» захотеть.

Что значит «захотеть»? Значит, начать отдавать мысленные приказы на преодоление буферной зоны, на ликвидацию зажимов, ограничений, страхов, блоков, сидящих в теле, а так же на действия.

Понимаете, да, что не каждая мысль дает импульс мысленному приказу. Ведь если представить ситуацию, что мир устроен таким образом, что абсолютно любое желание абсолютно любого человека исполняется в течение какого-то небольшого промежутка времени, и желание «да что б ты сдох, скотина» тоже, то очевидно, что при таком раскладе мир очень быстро скатился бы в хаос, и человечество перестало бы существовать. Однако наш мир устроен не так.

Мысленный приказ проистекает только из «устойчивых» мыслей, которое повторяются изо дня в день, из минуты в минуту.

Вот эти «устойчивые» мысли и есть «зацикленные» мысли, и именно они формируют жизнь.

Невозможно выбраться на «другую сторону», если думать о старом.

Вот мы едем на работу, гуляем ли, идем в магазин, делаем другие действия, не выпадающие из нашей повседневной картины мира, и мы постоянно думаем о чем-то своем.

Большинство! при этом думает «зацикленные» мысли. Мы не пытаемся (или пытаемся, но не сильно получается) найти в привычных, рутинных действиях какие-то предпосылки, какие-то идеи, как нам улучшить жизнь, как найти варианты, к кому обратиться, может быть чему-то поучится и как это сделать.

Скорее мысли «зациклены» на том, как все плохо, безнадежно, как тяжело, мир дефицитен и на всех не хватает, эти мысли топчутся вокруг одного и того же, крутятся на «холостом» ходу, и не дают увидеть дальше своего носа. Мысли гоняются по одному контуру до одурения, не давая уснуть вечером, приводя к депрессии, апатии.

Среди зацикленных мыслей может проскочить полезная, но энергии на то, чтобы ее отловить и рассмотреть получше обычно нет. Человек пытается спастись сном, сексом, алкоголем, едой. Спастись от зацикленного внутреннего монолога.

Многие так живут десятилетиями. Им кажется, что они пытаются что-то сделать, но каждый раз не получается, поэтому они бросают попытки.

Не хватает свободы воли, не хватает знаний, умений преодолеть зацикленность мыслей, не хватает настоящего желания что-то изменить, нет понимания в том, как изменить «русло мыслей» и направить их по другому пути.

Чаще человека просто «уносит» в «мысли масштаба вселенной»: «эх, мне бы миллион, я бы зажил», «мне бы мужчину богатого, все проблемы бы решил».

Мысли масштаба вселенной есть, ресурсов на их исполнение нет. Любое «мечтательство», которым занимается человек, пытаясь изменить «русло мыслей», которое направлено на сладкую жизнь без проблем, причем с минимальным временным зазором, утопично.

Мало того, что свободы воли на это не хватает, так еще и любое изменение «русла мыслей» всегда меняет структуру персональной внутренней системы. И это автоматически приводит к активизации страхов, блоков, зажимов.

«А вдруг такого надумаю, что все пойдет по отрицательному пути?». Это и сдерживает человека даже на уровне мыслей. А вот если не отклоняться от стабильного привычного русла, то вероятность, что жизнь останется без изменений – самая высокая. Вроде как уже знаешь, что ждать.

Давайте пример приведу:

Человеку денег хочется. Много и сразу. Или пусть даже немного. Он бесконечно, по кругу «гоняет мысли» о том, где и как взять денег. Человек не понимает, что для получения денег нужно найти, придумать, сделать новые действия, которые в перспективе могут привести к деньгам.

Или понимает, но боится. Что потеряет то, что имеет, что друзья отвернутся, что убьют, еще чего-то. Страх – на уровне тела. Тело умирать не хочет. Когда-то уже был опыт получения денег и смерти после этого.

Поэтому идет блокировка желания и зажим страха на уровне тела. Или уплотнение страха на уровне тела. Человек не может пройти буферную зону. Мысленные приказы прошлого блокируют прохождение, а желание оказывается не таким сильным, чтобы преодолеть страхи и убрать блоки.

На блокировку желания тратится энергия. На подстройку мыслей, что «и не больно то и хотелось» тратится энергия. На койтейнирование эмоций и переживаний тратится энергия. Итог: энергия потратилась. Результата нет. Денег нет.

Страшно делать реальные шаги, думать маленькие приземленные мысли для изменения жизни, «есть слона по кусочкам», нет понимания, что сначала нужно «освободить» тело от блоков и зажимов.

Человек находит себе альтернативу в виде «мыслей масштабов вселенной» и искренне верит, что он же старается, мыслит позитивно.

Но пока жизнь человека искусственно занята «мыслями масштаба вселенной» самого человека выжимают как лимон, манипулируя его энергией. Энергия отдается Матрице впустую, человек не получает равноценного обмена, теряет контакт с собой.

Начинает жить придуманной жизнью, из разряда «вот меня повысят, вот выйду замуж, вот как только получу миллион». Часто на уровне тела начинает жить «как не в себя». Запускается здоровье, может быть нечистота дома, болезни, различные недомогания. Это и есть неосознанность.

Нельзя получить результат, минуя тело. Это касается и денег, и отношений, и других сфер жизни. Не рискнешь пойти по другому пути – все останется как прежде. Рискнешь, можешь получить то, что хотел, а можешь не получить, но в любом случае произойдет получение нового опыта, а значит человек станет более устойчив к воздействию матрицы.

Итак, наши мысли являются своеобразным «каркасом», который полностью определяет течение нашей жизни. События нашей жизни формируются в соответствие с мыслями, и этот ментальный каркас подобен скелету, на котором держится тело. Стоит нам изменить русло движения мыслей, как изменится вся реальность. И обратно: если поменять реальность – поменяется и русло течения мыслей.

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Как «расциклить» мысли?

Зацикленные мысли могут быть как в отношениях, как в сфере работы, семьи, достатка, призвания, так и в жизни в целом. В любой сфере.

У меня получатся очень широкие и не конкретные советы, понятно, что у каждого своя ситуация. Но направление, в котором можно двигаться, думаю, будет понятно.

Итак, как повернуть «русло мыслей»? «Расциклить» их?

1. Понять, что они зациклены.

Самый главный критерий того, что мысли зациклены – ничего не меняется годами, какие бы вы усилия не прилагали.

Работа, отношения, деньги, призвание. Кажется, вы все делаете, чтобы изменить ситуацию, которая не устраивает в какой-то сфере. Прилагаете усилия, что-то делаете. Но «воз и ныне там».

Это значит, что мысли зациклены, и ресурса на выход из этого состояния нет.

Вернее весь ресурс, выделенный на эту сферу, просто тратится на то, чтобы скомпенсировать отрицательную дестабилизацию, которую вы сами себе устроили.

Отрицательная стабилизация – это целенаправленное действие, позволяющее «выбить» человека из стабильного эмоционального состояния в сторону отрицательных эмоций.

Когда человек сам себе устраивает «армагедон» его никто остановить не может.

2. Отстать от себя.

Попросту перестать унижать себя, ругать, гнобить, думать о себе плохо в связи с той сферой, в которой не получается.

Начать конструктивно тратить энергию, не сливая ее туда, куда не нужно.

Нужна тренировка, с первых дней ничего не получится. Нужно внутри согласиться с тем, что мысли зациклены, что справиться с этим пока не хватает ресурсов, что нужен переходный период.

На этот период в первую очередь понять, что вы ничего не теряете, если перестанете крутить мысленный монолог, ругать и жалеть себя. Любое наше эмоциональное состояние есть мост к нашему завтра и соответствующим ситуациям, которые мы получаем в будущем благодаря своему настрою.

3. Признать, что предыдущее поведение и настрой не принесли желаемых результатов, значит, были ошибочными.

У каждого есть придуманный мир. Он виртуально-романтический. В нем есть сложности, проблемы, события и состояния, которые кто-то «организовал» для нас. В нем есть иллюзии, мечты, люди, которые нам должны просто потому что, абсолютно нежизнеспособные выводы об обустройстве мира, о том, кто кому чего должен.

И есть реальный мир. Где мы получаем ровно столько, насколько «правильно» надумали, насколько хватило ресурсов и свободы воли действовать. Насколько хватило мозгов и этичности. Где есть реальные ситуации, которые мы сами себе «организовали».

Не стыковка двух миров ведет к зацикливанию мыслей, «перетеканию» их из одного мира в другой. Одна часть, романтическая, говорит, что кто-то виноват в вашей текущей жизни, и проблемах в ней, другая говорит о том, что самому неплохо бы пошевелиться, чтобы что-то изменить.

В большинстве случаев человек опирается в своих действиях, в своих решениях на виртуально-облачный мир. Человек хочет видеть сказку, и не хочет видеть действительность.

Признать, что мир справедлив конкретно для вас – крайне тяжело. Признать, что нет денег, мужчины, работы именно потому, что ты сам неумен, инфантилен, не обладаешь нужными знаниями, навыками, умениями, что мыслишь в категориях «мне должны» – на это способны единицы.

Но именно с этого начинаются изменения.

4. Понять, что нужен «взрыв» извне, чтобы начать изменения.

Если мысли зациклены, то самостоятельно они не перестанут крутиться вокруг одного и того же. Но если есть понимание, что они зациклены, нужно устроить себе собственноручно историю, когда просто необходимо будет переключить мысли на другое.

Здесь можно посоветовать пойти учится именно тому, в какой сфере есть провал. Курсов в интернете полно, книг в магазинах так же, бесплатных видео на YouTube еще больше.

Нужно найти способ посмотреть на свою провальную сферу со стороны.

Начать задавать себе неудобные вопросы. Искать на них ответы.

Работать со страхами, с телом, чтобы растворить зажимы, блоки. Как невозможно лечить избыточный вес кремовыми тортами, так и невозможно стоять у развилки перед камнем и кричать тем, кто уже прошел: «Ну как там? Норм все или не очень?» и ждать самого лучшего ответа.

Процесс изменений не быстрый, могут потребоваться годы, но импульс для изменений нужно выбрать.

5. Перестать ждать «чего-то большего».

Мысли «зацикливаются» когда на фоне повседневной жизни постоянно присутствует ощущение нехватки «чего-то большего», какого-то аспекта.

Получается «отложенная» жизнь, и она непременно настанет, как только это «чего-то большее» вдруг войдет в жизнь. А пока жизнь в напряжении, в ожидании и тоске.

Понятно, что это ожидание и тоска может тянуться из детства, из неправильного сформировавшихся отношений со взрослыми, с родителями и окружением. Но если вы уже вышли из подросткового возраста, и вам даже не 25, то нужно начать разворачивать свое восприятие мира из ожидания «большего» извне на активное снабжение этим самого себя.

6. Поверить.

Поверить, что изменить ситуацию можно. Это не быстрый процесс, это не простой процесс.

Верить, мыслить в этой вере, находить людей, кто уже там, где хочется быть, видеть, что с ними ничего страшного не случилось, и действовать так, как нужно, исходя из веры.

Запустить веру можно фантазиями о той жизни, идеальной для вас. Просто отбросив все запреты, ограничения, страхи. Будто бы пишешь сценарий для фильма.

Главное тут не уходить в иллюзорный мир. Пусть вера будет маленькой, приземленной, понятной.

С чего могли бы начаться перемены у героя, если бы вы по-настоящему писали сценарий фильма? С отказа от какой-то привычки? С похода к косметологу, массажисту, бизнес-тренеру? С покупки обучающего курса? С перемены места работы? С решения перестать разговаривать с хамоватой соседкой? С решения перестать быть бесплатной прислугой для многочисленной родни?

Что может запустить перемены?

Тут даже надежда не нужна. Тут просто надо подумать и тупо начать следовать этой мысли. Это и есть свободная воля. Воля начать управлять своей жизнью. Начать тратить энергию конструктивно.

7. Начать работать с:

телом

ограничивающими убеждениями

собственными страхами

окружением

Здесь расшифровывать не буду, и так много материала получилось.

В заключение скажу, расциклить мысли и изменить жизнь можно. Не в один день, и даже не за один год. Это сложно. К этому надо быть готовым.опубликовано econet

Автор Ольга Цыбакина

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