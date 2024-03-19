Разбитый человек: признаки того, что вас незаметно разрушают

Мы все люди-зеркала. Это значит, что мы отражаемся в тех, с кем общаемся, и они отражаются в нас. Когда человек здоров как личность, с вашим отражением будет все в порядке. А если партнер (друг, родитель) - это "разбитое зеркало"?

С самого рождения нас окружают зеркала, Зеркала. Все что мы будем долгое время понимать про себя - результат отражений в других людях. Родители, учителя, ровесники... Позже появляется способность формировать о себе и собственное мнение, хотя это тоже довольно спорно. Может ли оно быть полностью автономным и очищенным от прошлого опыта... Ведь новый, сегодняшний продукт сознания и самосознания создается из вчерашнего материала, из того, что уже "наотражалось"... Зеркала... Речь пойдет о них.

Не смотритесь в разбитые зеркала

Мы каждый день смотрим на себя в зеркала, а они бывают разными. Конечно, если зеркало мутное, искривляет - избавляемся от него, только если это не антиквариат.

Мы каждый день смотрим на себя в других людей. В большей или меньшей степени наши самоощущение, самооценка, образ Я - результат отношения к нам окружающих, их оценок, описаний, восприятий нас.

Чувствую, что текст у меня будет непростым, наполненным местоимениями и метафорами. Похоже придется вчитываться и ловить смысл.

Очень долго мы верим, что наше отражение в Зеркале полностью соответствует правде о нас. Особенно верим некоторым Зеркалам. Сначала это родители, потом воспитатели, учителя начальных классов (дальше учителям уже верят значительно меньше). Сильно верим ровесникам в подростковом возрасте, сильно тем, в кого влюблены. Одна из граней личностного роста - перестать верить всему, что говорят нам про нас окружающие и не делать обрушающих выводов о себе в зависимости от их отношений к нам.

Да, люди сделаны из людей. Да, мы - есть отражение. Но мы можем выбирать в кого отражаться. Мы можем понимать что-то про Зеркало и учитывать погрешности его отражения. Они будут обязательно, в той или иной степени, в том или ином углу.

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Зеркала...

Говорят, что физики уже создали "идеальное зеркало", но нам отразить сто процентов фотонов не светит. Мы будем искажать, нас будут искажать.

Люди субъективны, они результат многолетнего отражение неидеальными отражающими поверхностями. А мы им верим!

Попробуйте протереть - иногда помогает. Наверное "протирание" отражающих поверхностей в контакте (себя и другого) - это и есть диалог.

Протираю себя, помогаю протереться другому: "Ой, смотри, похоже у тебя там пятно от пыли"... "Слушай, извини, я сейчас у себя вот здесь помыл (там жир был - мама лет десять назад набрызгала) - и я теперь вижу - ты и правда добрый и зла мне не желаешь. Дай пять!"...

Или так... чувствуем - что не то... "Как-то не очень мне в контакте с этим Зеркальцем. Ба! Да оно кривое! Ну понятно почему мне не очень. Ладно, пусть искривляет меня, раз по-другому не может, но я не буду при этом искривляться или буду "восстанавливать" верную картинку. Я же знаю, какая она. Я же не в одном Зеркале отражаюсь. Вот здесь точно не точно, градусов десять кривизна. Эх, дорогая супруга, перекосило же тебя в детстве. Но я люблю тебя и такую, кривенькую! Ты же меня тоже любишь, косенького".

Недошлифованное и недополированное зеркало - вообще не проблема. Часто с удовольствием наблюдаю личностный рост клиентов, их продвижение, когда они занимаются развитием своего сознания и осознанности.

"Разбитые зеркала"... Вот проблема...

Если разворачивать метафору - речь о банальных психопатических личностях, о психически разрушенных людях. Совсем не обязательно, что там диагноз. Там осколки. Там "расколотое" сознание, "расколотые" эмоции и такие же поступки. Нет, конечно, собрать из частей себя целое можно, особенно, если уже натренировал свой мозг на это. И если таким разбитым зеркалом является близкий родственник, то похоже общение продолжится. Общайтесь, но не смотритесь в него. Как Персей "общался" с Медузой Горгоной, а отражался в собственном щите. Очень умный Персей с очень грамотными психологическими заЩИТами.

Не верьте разбитым зеркалам... Они разбиты... Как это распознать? Если в отношениях с человеком ваша самооценка падает, если его критика превышает поддержку, если свои достоинства вам надо доказывать, если вы с грустью ждете, что однажды он вас все-таки оценит хорошо и полюбит - начинайте присматриваться... Может пыль, может жир, может подшлифовать... Себя проверьте... Конечно, начинайте с легких "диагнозов" (при дефектовке). Про себя не забывайте - а то вдруг это вы умудряетесь так круто искажать небольшое искажение.

"Разбитость" заметна, если знать ее признаки. Не буду стараться расположить их по порядку.

После общения с разбитым человеком негативная эмоция остается долго, она как торнадо гуляет внутри. Вы можете начинать рассказывать своим знакомым про него, как будто ходите по кругу. Как торнадо )) Это может быть близкий человек, тогда вы будете все время ощущать это торнадо внутри. Дистанцируйтесь по возможности. Ну или ходите все время со щитом. И такие жизненные обстоятельства бывают. Главное, чтобы это было осознанно. Компенсируйте данную данность общением с другими людьми, здоровыми, целостными.

В текстах, словах таких людей много двойных, противоречивых посланий. Их поступки расходятся с принципами, с провозглашаемыми ценностями и с теми установками, которые они пытаются вам навязать. От этого много диссонанса, ну и, соответственно, расход энергии большой. Сегодня вас за это любят, завтра критикуют. Сложно выстроить ясный образ себя в его глазах и образ ваших отношений.

Ваша самооценка в целом ползет вниз, настроение портится и даже мир начинает казаться гадким, опасным. Ищите противовес. Каждый день перечисляйте себе свои несомненные достоинства, побольше общайтесь с теми, кто смеется даже над вашими глупыми шутками. Они смеются от того, что им с вами просто хорошо.

Вы перестаете доверять себе и вдруг обнаруживаете, что этому человеку вы верите больше. Появляется желание доказывать что-то ему, много энергии тратите на то, чтобы все-таки вас отразили позитивно. Без этого вам плохо живется. Бывает и позитивно, но редко. И вы готовы уже "служить на задних лапах" за солнечного зайчика в вашу сторону. Здесь ресурсом и средством спец.защиты будет чувство собственного достоинства.

Если вы прислушаетесь к себе, очень прислушаетесь - там внутри вы обнаружите страх и тревогу в отношении разбитого человека. Ваше бессознательное уже давно знает об этом личностном нездоровье и посылает сигнал. С этим человеком небезопасно, даже если он мило улыбается. Настоящий абьюз именно такой. Если нет возможности завершить с этим человеком отношения - значит быть вам на страже все время, быть бдительным.

Не всегда Разбитые Зеркала опасны своей агрессией (прямой или скрытой), некоторые из них опасны именно своей депрессией. Они могут положительно отражать вас, но негативно отражать окружающий мир и утягивать вас в свою картинку. Зацепитесь щупальцем за свою реальность.

Если вы выбираете оставаться с этими людьми, если они вам дороги, если это жизненная данность, обеспечьте себе круг общения с позитивно мыслящими о вас, с теми, с кем ваше настроение улучшается, самооценка крепнет, мир раскрашивается в яркие краски.

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Эту статью я начала писать давно. В одной из демо-консультаций здесь на форуме поделилась мыслями с клиентом. Про разбитые зеркала. Парень, несмотря на свою молодость - очень интересная личность. Начитанный, творческий, талантливый. Но "собрать себя не мог" из осколочных образов, отражаясь в отце... Собрал... И отец оказался вовсе не разбитым, он был просто глухим. Бурбон докричался и произошла Встреча...

Так вот, Бурбон отослал меня к известному произведению, которое он читал, а я - нет ))

- А вы читали 451° по фаренгейту Рэй Брэдбери? Один из героев произносит речь и вот цитата из нее "И когда-нибудь мы вспомним так много, что построим самый большой проклятущий паровой экскаватор во всей истории и выроем самую большую могилу, какая когда-либо была и сунем туда войну и накроем могильной плитой. А теперь пошли, нам нужно прежде всего построить фабрику зеркал и весь следующий год производить только одни зеркала, чтобы можно было долго долго смотреться в них". Тут переносный смысл о зеркалах, конечно же. Прочитав эти строки, я сразу же вспомнил о вас и вашей статье, над которой вы работаете.

Да, именно так... "нужно прежде всего построить фабрику зеркал и весь следующий год производить только одни зеркала, чтобы можно было долго долго смотреться в них". В контексте произведения - это просто бесподобный момент! опубликовано econet

Автор Анжелика Мерсиянова

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