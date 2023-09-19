   Психосоматическая семья

Для ребенка с первых минут его жизни ключевой персоной является мама. Она заботится, ухаживает, оказывает всестороннее влияние. Если психосоматогенная мать предъявляет жесткие требования к ребенку, тот часто болеет, малоэмоционален, его психика травмируется.

Я не сказала главного! Психосоматиком (больным с психосоматикой) не рождаются. Им становятся. Где? В семье. Существует понятие "психосоматическая" или "психосоматогенная" семья. Главная роль, по традиции, отводится матери, или лицу, ее заменяющему.

Психосоматиком не рождаются - им становятся

Психосоматогенная мать предъявляет жесткие требования к ребенку с рождения. "Правильно" и "прилично" - критерии, которым должен соответствовать даже младенец.

Будучи сама психологически незрелой и эмоционально неустойчивой, такая мать не в силах вынести обычную для детей высокую физическую активность, смену настроений, капризы, стремление к экспериментам, непослушание и т.д. За каждым нарушением правил следует наказание. Не всегда физическое: это может быть ограничение общения, бойкот, игнорирование потребностей.

В таких условиях даже ребенок понимает, что:

безопаснее вести себя ожидаемо и предсказуемо;

есть правила, которым лучше соответствовать;

эмоциональная свобода не приветствуется и даже наказуема.

Ключевой момент: если ребенок заболевает, мать оказывает ему больше внимания, и он может получить некоторые послабления. Вот так и закрепляется выгода от болезни.

В более позднем возрасте ребенка не хвалят за успехи, при этом неудачи катастрофизируются: "Тройка!? Позор семьи! Одна дорога - в дворники!"

Поэтому психосоматика, особенно большая, начинается в детстве.

Структура личности: доэдипальная, пограничная, чаще высоко функциональная.

Классический психосоматический ребенок:

удобный, неконфликтный;

у него нет (как будто нет) возрастных кризисов и подросткового бунта;

он хорошо учится (не понимая толком, зачем сразу драмкружок/кружок по фото/хор кружок и т.д. - и везде должно быть 5+);

часто болеет (выгодно);

малоэмоционален, но альтруистичен.

Нельзя обвинять психосоматогенную мать. Потому что с ней в её детстве обращались еще хуже.

Знание основ психосоматики дает нам возможность "дорастить" травмированного ребенка в процессе психотерапии и прервать передачу семейного сценария дальше.опубликовано econet

Автор Антонова Светлана

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