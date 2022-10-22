Психопаты любить не умеют!

Если вам "посчастливилось" встретить психопата - бегите от него, и побыстрее. В таких отношениях помощь потребуется не ему, а именно вам, если хотите выжить...

Психопат – это человек с глубокой патологией характера. Он с легкостью переступает через судьбы других людей, превращая их в ступеньки на лестнице своего личного успеха. Ему неведомы муки совести и сострадание. Другой для него лишь вещь, и если вещь больше нельзя использовать по назначению, то ее следует выбросить. Нормы общества и морали он воспринимает как досадную помеху в достижении собственных целей. Он без раздумий их нарушит, не размышляя о том, что поступает плохо.

Портрет психопата

Искреннее общение ему недоступно, он взаимодействует с этим миром исключительно через манипуляции. Его не привлекают простые человеческие радости. Дружба, любовь и все другое, что ценно для обычного человека, не находят отклика в его пустом и холодном эмоциональном мире.

У психопата полностью отсутствует способность к эмпатии. Он не ощущает другого никак – вещам не бывает больно. Другой для него лишь объект манипуляций и источник ресурсов. Поэтому он действительно не умеет любить и развивать здоровые отношения. Психопат не в состоянии предложить партнеру эмоциональную поддержку, потому, что его собственный эмоциональный мир пуст.

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Страдает ли психопат от того, что лишен любви? Нет. Невозможно страдать от отсутствия того, о чем не имеешь представления, что чуждо и незнакомо. Психопат ничего не знает о том, что потерял. Когда он смотрит на поведение любящих людей, то оно кажется ему странным и нелепым. Ему совершенно не хочется становиться похожим на них.

Любовь для психопата равнозначна слабости, а слабость он ненавидит. Слабые люди вызывают у него чувство презрения. Любовь в его внутреннем мире ассоциируется с болезнью, глупостью и зависимостью. А это так не вяжется с его стремлением к превосходству и желанием повелевать окружающими. Он не обесценивает любовь по принципу «А виноград то зелен», чтобы избежать страданий. Он действительно так чувствует.

Психопат разрывается между стремлением отгородиться от окружающих из чувства презрения и превосходства и потребностью получать от них ресурсы. Он ненавидит то, без чего не может жить. Оставшись без достаточно ресурсной жертвы, он рискует впасть в тяжелейшую депрессию. А обретя необходимую поддержку, начинает разрушать личность того, кто ему ее дает. В этих отношениях нет равномерного обмена энергиями, психопат забирает, ничего не отдавая взамен.

Не составляет труда догадаться о том, что происходит с его партнером – день за днем он истощается и приближается к тому состоянию, когда его нельзя будет больше использовать.

Жизнь с психопатом тяжела и беспросветна. С людьми из ближайшего окружения он преимущественно мрачен, подозрителен, эмоционально холоден и капризен. Его день состоит из бесконечных жалоб и угроз, внезапных приступов гнева и ярости. Потому семья психопата, как правило, состоит из глубоко несчастных, а в иных случаях и тяжело больных людей. При этом вне семьи, особенно с людьми, которые играют важную роль в реализации его жизненных планов, он может вести себя совершенно иначе. Он очень хорошо научился маскировать свои «нежелательные качества», но время от времени защиты не срабатывают и ненависть выходит из-под контроля. Унижая других, он защищается от собственного унижения.

Психопат очень любит, когда чужие желания не сбываются. Для этого он готов пожертвовать собственной выгодой. Он может фрустрировать женщину в сексуальных отношениях, даже путем противостояния собственной страсти. А если эта женщина переходит в категорию «близких», то он начинает фрустрировать ее еще и эмоционально.

Большинство психопатов испытывают ненависть к женщинам. Ведь именно женщина - мать воспитала их такими, какими они стали, глубоко нарушенными и эмоционально мертвыми. Потому в первую очередь психопат злится на мать, а уже следом за ней на всех остальных женщин. При этом женщина необходима ему и он вынужден ее завоевывать. Она для него - жизненно важный источник ресурсов, способный оживить его эмоциональную пустыню. Проблема в том, что ресурсов нужно так много, что это опустошает саму женщину.

Можно ли это вылечить? Нет, это не болезнь. Это состояние присутствует в человеке либо с самого начала жизни, либо с очень ранних лет. На таких детей часто обращают внимание воспитатели детских садов и врачи в поликлиниках. Они совершенно неуправляемы, ведут себя агрессивно, а подчас даже жестоко. Возникает ощущение того, что именно этот ребенок хочет все сделать на зло. Став взрослым такой ребенок воспринимает свою личность и свой характер как данность, которая выгодно отличает его от других.

Психопаты как правило легче, чем другие добиваются успеха, и это служит им подтверждением того, что быть таким хорошо и правильно. Со временем они наоборот начинают смотреть на обычных людей с высока, наблюдая как сложно им идти вперед под гнетом социальных норм и правил. Это приводит к отсутствию у психопата мотивации меняться. Кто же по доброй воле станет лишаться личного преимущества?

Если кому-то и нужна в этой ситуации помощь, то людям, которым не повезло оказаться с психопатом слишком близко. Жизнь с психопатом разрушает партнера день за днем. Сначала это воздействие минимально и неощутимо, затем все больше и сильней. Когда отношения становятся достаточно прочными, а партнер достаточно зависимым, психопат дает своим деструктивным импульсам полную свободу. Партнер подвергается постоянной травматизации, он не успевает отойти от предыдущего удара, как уже получает новый. Спустя несколько лет жизни с психопатом он превращается в совершенно неуверенного в себе человека, с нарушенной самооценкой и кучей комплексов. Это цена за то, что он пытался стать для психопата достаточно хорошим. Подобная миссия не выполнима – во внутреннем мире психопата нет представления о достаточно хорошем.

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Перспектива таких союзов безрадостна. Либо, намучавшись по полной, партнер находит в себе силы вырваться из деструктивных отношений, либо его ресурсы полностью иссякают и психопат сам отправляется на поиски нового источника.

Восстановится и вернуться к нормальной жизни после таких отношений очень сложно и сделать это удается не всем. Порой приходится буквально собирать себя по кускам, восстанавливать разрушенную самооценку, заново учиться верить себе и людям.

Сделать это быстрей и эффективней можно обратившись за квалифицированной психологической помощью. Специалист поможет преодолеть болезненную эмоциональную зависимость, справиться с депрессивными состояниями, повысить самооценку и вернуть радость жизни.опубликовано econet.ru.

Автор Ирина Никнютьева

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