Психология взгляда: Как глаза отражают отношение людей к нам?

Общение при помощи взгляда - очень интересный способ коммуникации, особенно с незнакомыми людьми. Узнайте, что значит определённый взгляд, направленный на вас собеседником.

Одной из основных составляющих невербального общения является взгляд. Именно он даёт дополнительную информацию о человеке и раскрывает его намерения. Давайте разберём типы взглядов, которые лучше слов говорят об отношении людей к своим собеседникам.

Взгляд красноречивее слова

Прямой взгляд

Он демонстрирует заинтересованность в разговоре и уважение к собеседнику. Если же взгляд прямой и пристальный, то нужно понимать его как предупреждение, вызов или угрозу. К примеру, нарушив личное пространство другого человека и позволив себе панибратское отношение, вы получите взгляд в упор. Таким образом собеседник даёт понять, что вы перешли черту и ему от этого неприятно.

«Рабский» взгляд

Очень часто люди смотрят покорно и исподлобья, если хотят загладить вину. Так они выпрашивают прощение и признают, что наломали дров. Глаза при этом напоминают маленькие океаны, наполненные мольбой, поэтому есть в них что-то детское. Устоять перед таким взглядом очень сложно, и хочется быстрее простить провинившегося, чтобы только он перестал так смотреть.

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Интимный взгляд

Его применяют мужчины и женщины, чтобы установить контакт с потенциальным сексуальным партнёром. Как правило, у мужчин взгляд более откровенный, и противоположный пол без труда его распознаёт.

А женщины часто стесняются раскрыть свои истинные помыслы в отношении сильного пола, поэтому строят глазки как бы невзначай.

Блуждающий взгляд

Он говорит либо о незаинтересованности визави в беседе, либо о его неуёмном любопытстве. К примеру, если человек попадает в незнакомую обстановку, которая разительно отличается от всего, что он когда-либо видел, его глаза просто не могут остановиться. Хочется успеть изучить взглядом всё, что встречается на пути, пока есть такая возможность.

Закатывание глаз

Поднимая глаза кверху, человек сигнализирует о раздражении, усталости. Он как бы говорит таким взглядом, что его утомили и он хочет быстрее избавиться от оппонента. Но здесь нужно учитывать и выражение лица, поскольку собеседник может просто посмотреть вверх на то, что привлекло его внимание.

Распахнутые и прикрытые глаза

Широко раскрытые глаза выражают удивление или ужас. Такой взгляд возникает невольно, когда собеседник сообщает неожиданную новость или оповещает о своём решении, которое повергает в шок. А вот взгляд из-под полуприкрытых век говорит о высокомерном отношении человека или его равнодушии. Впрочем, нельзя исключать и простую усталость, при которой просто клонит в сон.

Взгляд с прищуром

Он свидетельствует либо о сконцентрированном внимании, либо о хитрости, недоверии. Если человек прищуривается и отводит взгляд в бок, то, скорее всего, пытается скрыть свои планы.

Что нужно учитывать

Общение посредством взгляда в каждой отдельной культуре имеет свои особенности. Поэтому стоит изучить эту тему хорошо, прежде чем «играть в гляделки» с представителями других национальностей.

Так, например, женщинам-мусульманкам долго смотреть на мужчину нельзя, и вызывать её на зрительный контакт не стоит. А японцы, прикрывая глаза и наклоняя голову вперёд, показывают, что сосредоточены на словах собеседника.

Более всего в этом отношении нам близки европейцы, американцы. Они, как и мы, прямой взгляд воспринимают положительно и интерпретируют его как заинтересованность и уважение. С остальными зрительными эмоциями тоже не возникает проблем. Главное – соблюдать меру.

И, даже если хочется кого-нибудь изучить взглядом, стоит подумать о последствиях.опубликовано econet

Автор Юлия Таланцева

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