Психология ребенка: самовлюбленный или самоуверенный?

В стремлении развить в своём ребёнке чувство собственного достоинства и высокую самооценку, некоторые родители переступают тонкую грань и прививают тому качества нарцисса. Как мамы и папы культивируют в детях нарциссизм и как этого можно избежать?

Все родители хотят, чтобы их ребенок был успешным, имел высокую самооценку. Это вполне отвечает вызовам современного мира. Но как же так получается, что в стремлении повысить самооценку, они культивируют детях неприглядные качества нарцисса? Где лежит тонкая грань между нарциссизмом и чувством собственного достоинства?

Нарцисс или уверенный в себе человек?

Где-то с 70-х годов ХХ столетия родители в Европе и Америке начали ориентироваться на воспитание чувства собственного достоинства в детях. Находя логическую связь между высокой самооценкой и жизненным успехом, благополучием, личным ростом, мамы и папы поднимали самооценку своих детей. Они убеждали тех в их уникальности и неповторимости.

Однако, есть факты, что именно с этого времени молодые люди запада становились все более нарциссичными и самовлюбленными. Вроде бы, вывод налицо: стремясь воспитать у подрастающего поколения чувство собственного достоинства, родители превращают их в типичных нарциссов.

Но одно научное исследование опровергает данное заблуждение.

Чем отличаются нарциссизм и чувство собственного достоинства

На самом деле нарциссизм и чувство собственного достоинства имеют существенные различия. Нарцисс может иметь заниженную самооценку, а завышенная самооценка далеко не всегда сопутствует нарциссизму. Как ведёт себя нарцисс? Будучи убежденным, что он выше других, тот считает, что априори имеет право на лучшие условия жизни (во всех сферах) и ожидает всеобщего восхищения. Нарцисс пребывает в заблуждении, что солнце светит только для него. И когда видит, что это не так, то ведёт себя агрессивно. В противоположность ему человека с высокой самооценкой устраивают его личностные качества, но он не считает себя лучше других.

Когда вопрос касается самооценки, большую роль играет то, оценивает ли персона себя адекватно, и не считает ли себя лучше окружающих людей.

Данное различие и есть ключ к пересмотру вопроса самооценки ребенка. Только осознав незримую грань между нарциссизмом и самоуважением, болезненным превосходством и здоровым достоинством, можно дать ребенку возможность сформировать адекватный, реалистичный взгляд на свою личность.

Возникает вопрос: почему одни дети убеждены, что они «пуп земли», а другие лишь нравятся себе, но никогда даже не задумывались о том, лучше ли они своих сверстников (одноклассников, друзей)?

Основы нарциссизма и чувства собственного достоинства закладываются частично как наследственные. Но они также являются результатом переживаний ребенка.

Причины формирования нарциссизма и чувства собственного достоинства у детей

Причины формирования нарциссизма и чувства собственного достоинства у ребенка различны.

Нарциссизм поддерживается, стимулируется переоценкой родителей: те видят (часто совершенно необоснованно) собственное дитя как уникальную и неординарную личность. Родители, склонные к переоценке, как правило, предъявлять завышенные требования, превозносят и восхваляют на пустом месте возможности и способности сына или дочери. Такие мамы и папы убеждены, что их отпрыск умнее, чем на самом деле. Они приписывают своему чаду всевозможные познания, таланты, черты. Их восхищение часто не имеет под собой никакой реальной основы. Они захваливают ребенка без причины. К чему чаще всего приводят эти методы? Дети привыкают к тому, что их считают особенными и исключительными персонами. И требуют поклонения, исполнения своих капризов.

С обратной стороны, благодатной почвой для воспитания чувства собственного достоинства является родительское тепло, когда мамы и папы демонстрируют любовь, нежность и ласку к ребёнку. Это никак не связано с переоценкой. Любящие, неравнодушные родители оберегают внутренний мир ребёнка, живо интересуются его деятельностью и всеми способами дают ему почувствовать свою любовь и заботу. Такая практика вырабатывает в ребёнке склонность видеть в себе достойную персону, а того, кто лучше/хуже окружающих.

Теперь становится понятным, почему такое качество как самовлюбленность не выступает следствием развитого чувства собственного достоинства. Она культивируется из практики, которая, вроде бы призвана повысить самооценку, но в реальности развивает нарциссизм. Многие родители в стремлении поднять самооценку своего ребёнка, убеждают его в собственной уникальности, особости. Но лишь формируют нарциссичные взгляды, а не здоровое чувство собственного достоинства.

Безусловно, повышение детской самооценки крайне важно. Самооценка связана с ощущением счастья и чувством удовлетворения в сфере социальных отношений. Но повышение самооценки - не такой уж простой вопрос.

Что посоветовать родителям, которые хотят эффективно поднять самооценку своего ребёнка? Специалисты советуют, прежде всего, доверять совей интуиции. Но и интуиция иногда не лучший путеводитель в вопросах воспитания, и то, что мы интуитивно принимаем и развиваем, может вызвать формирование нежелательного нарциссизма.

Любовь, душевное тепло, забота и внимание – вот непременные условия воспитания счастливого человека с адекватной самооценкой. Если ребёнок будет расти в условиях разумных ограничений, дисциплины, если ему будут даны полезные практические знания и навыки, ребёнку не будет нужды сравнивать и противопоставлять себя всему миру.опубликовано econet

Фото ©Adriana Duque

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