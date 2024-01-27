Психологическое упражнение для женщин

Дорогие девушки, я предлагаю вам выполнить это упражнение и осознать, как вы хотите, чтобы вас любили, каких людей вы притягиваете в свою жизнь.

Для начала представьте свою маму. Вспомните, какая она по характеру, что она любит, а что нет. Представьте ее молодой, что вы знаете о том ее возрасте? Возможно, она делилась с вами воспоминаниями, возможно, вы что-то знаете про нее от других людей. Какие свойства характера у нее остались неизменными?

Женское упражнение

Затем представьте свою маму совсем маленькой девочкой. Возможно, у вас есть фотографии, где ваша мама еще ребенок, посмотрите на эти фотографии внимательно. Теперь самый главный вопрос: как ваша бабушка относилась к вашей маме? Какие у них были отношения. Ответьте себе, как ваша бабушка любила вашу маму? Какая это была любовь? Какие чувства примешивались к этой любви? Возможно, беременность была очень ранней или поздней. Возможно, бабушка тяготилась материнством или наоборот постоянно переживала за свою дочь?

Теперь соотнесите характер вашей мамы с тем отношением вашей бабушки к маме. Например, ваша мама часто раздражает близких своей нетерпеливостью и эмоциональностью. Раздражала ли ваша мама вашу бабушку будучи ребенком? Запишите это.

Переходим ко второй части упражнения. Представьте себя ребенком, вспомните это свое состояние. Какие ассоциации у вас с вашим детством? Какие чувства преобладали? Вспомните ваши отношения с мамой, когда вы были ребенком. Вспомните все то хорошее, что подарила вам мама. Теперь снова задайте себе вопрос: как ваша мама вас любила? Какая это была любовь? Какие чувства примешивались к этой любви? Запишите.

Теперь подумайте о значимых отношениях с партнерами. Не напоминает ли их любовь к вам мамину любовь? Что есть общего? Какую роль вы играете, чтобы вас любили? Попробуйте понаблюдать за собой со стороны. Это довольно болезненный процесс, поэтому не спешите. Шаг за шагом выходите из этой роли.

Попробуйте узнать другие грани любви, впускайте в себя новые чувства. Хорошим знаком будет ощущение спокойствия и мира в душе, снижение накала страстей. Дайте себе пространство для принятия себя и изменения. Удачи и любви!опубликовано econet

Автор Юлия Жаркая

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