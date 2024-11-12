Психологические проблемы, которые доводят нас до психосоматики

Когда доктор объясняет пациенту, что его телесное заболевание имеет психологические корни, тот начинает сомневаться в профессионализме эскулапа. И напрасно. Чтобы отыскать причину болезни, можно записать на бумаге, что вам приходится терпеть в жизни. А потом разобраться, что вы будете и дальше терпеть, а что сможете изменить.

Еще не так давно многие из нас даже не догадывались о том, что причиной расстройств и заболеваний нашего тела, могут быть какие-то психологические установки или наше деструктивное поведение. Уже сегодня, так или иначе мы прояснили для себя эти вопросы. И вместе с тем, поскольку тема психосоматики очень часто всплывает в парапсихологических течениях, все-таки остается не до конца ясным, как это можно «лечить» и что здесь реально может помочь.

Причины психосоматических заболеваний

В разных статьях, посвященным психосоматике, я уже писала и о том, что «может или не может сделать психолог-психотерапевт», работая с психосоматическими больными (например, что психолог не исцеляет и не видит вас насквозь, чтобы по одному диагнозу, сказать, какая проблема вызвала заболевание). Так же мы обсуждали природу используемых методов, а точнее то, что научные методы, имеют преимущества над парапсихологическими именно потому что в них можно доказать взаимозависимость заболевания с конкретной проблемой и обратную связь, если она действительно есть.

В этой заметке я также буду ориентироваться на научный подход, используемый в психосоматической медицине. Поскольку чаще всего клиент, увлекающийся эзотерикой и парапсихологическими учениями, имеет свое представление и понимание того, как работает «психосоматика» и соответственно как ее лечить, и зачастую «помощь» психолога-психотерапевта ему только «мешает», если этот специалист не работает теми же парапсихологическими методиками.

Человеку же научного склада такой подход в первую очередь кажется странным. И не столько даже потому что он в него не верит, сколько потому что он его не знает и не понимает. Ведь в медицине все очень просто, вы приходите к врачу, он назначает обследование, изучает результаты, выписывает препараты или другие коррекционные методы и вы начинаете лечиться. Через время вы имеете результат или повторное обследование и результат.

Когда же врач говорит пациенту «Это у вас психологическое», спектр чувств нахлынувших на пациента бывает достаточно разный. Начиная от мыслей о том, что врач просто некомпетентен, или от него хотят отмахнуться, не верят ему и считают симулянтом и заканчивая мыслью, что значит он какой-то псих, или невероятно безнадежен — неизлечим.

И что теперь делать? Врач помочь ему не может (и второй и третий, как правило тоже), орган реально болит или расстройство мешает нормально функционировать, но таблетки от этого нет. Пациент усердно начинает изучать различного рода литературу, пытается понять, что это за такие «психогении» и прочее, и в целом, теоретически связь психики и тела становится вроде ясна, он понимает, что с ним все в порядке и что врач действительно компетентен, потому направляет его к смежным специалистам.

НО каким образом это все касается его лично вообще непонятно. Ведь обратите внимание, что психосоматическое расстройство или заболевание, это ни что иное, как проекция ПОДАВЛЕННЫХ переживаний, вытесненных или списанных как не существующие. Отчего ему идти к психологу? Он же настолько привык игнорировать свои психологические проблемы, что у них не осталось другого выхода, как соматизироваться…

Отчасти в таком случае может помочь ведение структурированного дневника, о котором я писала в одной из предыдущих статей. Однако приводит клиента к психотерапевту именно тот случай, когда клиент так и не понял, что «все это значит», но симптом никуда не ушел, а может еще усилился или появился новый.

Тогда делать нечего. Свесив голову и набравшись храбрости, клиент приходит к медицинскому (клиническому) психологу или специалисту по психосоматике и говорит: «У меня проблемы со здоровьем, но врач сказал, что это психологическое». И пауза, вроде «я ему верю, раз к вам пришел, но если вы скажите, что это ерунда, с удовольствием посмеюсь с вами вместе, поскольку даже не представляю, какие такие психологические проблемы могли со мной такое сотворить». Безусловно, клиенты разные, и помочь каждому посмотреть в лицо своим проблемам и начать их решать могут разные техники и упражнения. Тем не менее, на начальном этапе, большинству подходит именно следующее.

Как записаться на консультацию и другие часто задаваемые вопросы

Я предлагаю взять лист бумаги, и перечислить все, что клиенту приходится терпеть в этой жизни. Начиная от шерсти собаки в постели или скрежета ножа по пустой тарелке и заканчивая тещей/свекровью, которая просто сводит с ума или финансовыми проблемами и пр. Чем честнее и развернутее список – тем лучше для самого клиента. Как только в создание списка вмешиваются абстракции вроде «не так, не то или неудобно и пр.», я прошу уточнить, что конкретно не так и в чем именно неудобно. Вам рекомендую не читать дальше, а попробовать проделать это упражнение, так скажем «для себя». Создайте и вы свой «black list», над которым потом можно будет поработать.

После того, как список закончен, мы берем его и делим на два других – «Это я буду терпеть, потому что…» и вспоминаем, что «когда мы не можем чего-то изменить, мы можем изменить свое отношение к этому». Такая постановка вопроса способствует пониманию, почему мы выбираем «это» оставить в нашей жизни неизменным. И второй — «Это я не хочу терпеть, потому что…».

Затем мы берем второй из образовавшихся список и снова делим на два – «Это я не хочу терпеть и знаю как изменить» и « Это я не хочу терпеть и не знаю, что с этим делать».

Именно последний из этих списков и будет так или иначе постоянно всплывать в психотерапии, и именно он может лечь в основу вашего запроса к психотерапевту. Также специалист по психосоматике может предложить вам задуматься, чем ваше психосоматическое расстройство или заболевание, помогает терпеть все то, что вы «не знаете как изменить». И если на первый взгляд связь эта не очевидна, то работа с психотерапевтом, вскоре так или иначе приведет вас к пониманию этого. Список же «Это я не хочу терпеть и знаю как изменить» просто ожидает волшебного стимула и лучше бы этим стимулятором стали вы сами.опубликовано econet

Автор Анастасия Лобазова

фото Эрик Мэдиган Хек

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