Психологическая техника освобождения от тяжёлого негатива, копившегося годами

Негативные переживания, злость и обиды накапливаются и тяжелым грузом повисают на наших плечах. Эта несложная психологическая техника поможет вам избавиться от всего, что отравляет ваше существование и мешает жить.

Друзья, сегодня, в процессе полезной психологической практики, мы попадём на чудесный, волшебный остров – остров Освобождения. На котором похороним – утилизируем – тяжёлый скопленный негатив: душевные обиды, недобрую память, невыраженную агрессию, злость – всё, что мешает нам оставаться гармоничными, отягощая наши дороги. Готовы? Тогда поехали…

Техника «Остров Освобождения»

1. Для начала займём удобное место для проведения подобной работы.

2. Расслабим позу и закроем глаза.

3. А теперь соберём в специальный психологический рюкзачок весь накопленный внутренний негатив.

4. Представим, что в некой точке огромного душевного океана существует волшебный остров – остров Освобождения, который принимает отовсюду психологический мусор, на который вывозят подобный груз.

5. А сейчас силой воображения мы построим в эту точку фантастический, дивный мост. Он и приведёт нас на остров Освобождения.

6. В начале этой волшебно-строительной работы устанавливаем устойчивые опоры – под будущее мостовое устройство.

7. Ставим на опоры мостовую дугу. Закрепляем её к опорам.

8. Устанавливаем крепкие поручни.

9. Украшаем свой мост.

10. И начинаем своё движение. Впереди у нас серьёзная цель.

11. Осуществляем движение. Думаем о скором, важном для нас процессе. О процессе освобождения от скопленной «грязи», «копоти», «напылении».

12. Достигаем волшебного острова.

13. Вступаем на его территорию.

14. На острове установлены специальные мусорные контейнеры для утилизации негатива. В их числе – ваш личный, персональный контейнер.

15. Подойдите к нему.

16. Он вложен в разверзшуюся в земельном участке щель, которая по осуществлению выброса, замкнётся, сгладится, зарастёт, погребив под собой контейнер.

17. Выбросьте в щель принесённый в рюкзаке негатив. Отправьте следом рюкзачок с остатками мусора.

18. Всё это исчезает в глубинах земной дыры.

19. Вы свободны!

20. Щель затягивается, закрывается...

21. Обратите внимание на своё душевное состояние. Вы чувствуете, сколько в Вас пространства, какое оно чистое, прекрасное, доброе? Как во всём этом дышится? Вы – другой человек!

22. Поблагодарите волшебный остров!

23. И с чувством глубокого душевного очищения возвращайтесь домой.

24. Обернитесь к мосту и следуйте по нему к первоначальной точке отбытия – в новом, духовно облагороженном состоянии.

25. Обратите внимание: в этот раз дорога через мост радостная и лёгкая. Мы быстро добираемся в отправную точку пространства.

26. И вот, мы на месте. Прислушайтесь к новому состоянию! Зафиксируйте его в теле! Разлейте по всему внутреннему пространству!

27. Вы – лёгкая, крылатая личность. Близкая к своей подлинности, без невыгодных наслоений. Сохраните эти светлые ощущения!

28. Отправьте их в будущее – пусть выстелют своей положительной энергетикой благословенные дороги дальнейшего.

29. Спокойно открывайте глаза! Вы в настоящем, в точке «здесь и сейчас».

30. Будьте счастливы в обновлённом, положительном содержании и гармоничных настройках!

Так, посредством специальной психологической практики мы экологично контейнируем весь накопленный негатив, освобождая себя от душевного мусора, очищая своё пространство. опубликовано econet

Автор: Алена Блищенко

Иллюстрации Mariano Peccinetti

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