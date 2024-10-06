Психологическая косметология: упражнения для мышц лица

Эти упражнения можно делать несколько раз в течение дня и вечером. Это обеспечит ясность в голове утром и днем, а также легкое засыпание ночью.

Мимические мышцы лица принимают участие в выражении эмоций. Поэтому издревле существует много высказываний по этому поводу: «Сердце веселится, и лицо цветет», «В худом житье лицо чернеет, в добром – белеет», «Что на сердце варится, в лице не утаится», «Видна печаль по ясным очам, а кручина – по белу лицу».

Упражнения для мышц лица от Михаила Литвака

Зная это, некоторые люди стараются, чтобы на их лице было «написано» как можно меньше информации о том, что они сейчас думают и что чувствуют. Как они это делают? Очень просто. Одни мышцы сильно сжимаются (даже желваки ходят на скулах), а другие перестают сокращаться вообще. И лицо принимает застывшее выражение.

Своеобразная маска. И у нас таких масок может быть много на разные ситуации. Заинтересованный слушатель на лекциях (а на самом деле скучно), улыбчивый коллега или продавец (а на самом деле плакать хочется) и т.д.

Регулярное использование маски приводит к нарушению кровоснабжения в мышцах, кожа не получает питания и становится дряблой, отечной, серой, провисает, глаза тускнеют.

А для многих из нас важно выглядеть свежими, отдохнувшими, здоровыми, особенно с годами. И тогда косметолог становится нашим лучшим другом и с помощью кремов, пилингов, инъекций гиалуроновой кислоты восстанавливает нашу кожу ежемесячно. А еще делает массаж и мышцы расслабляются, и лицо принимает совсем другое выражение: спокойное, достойное. Но эффект от всех этих процедур будет в два раза выше, если вы что-то будете делать сами. Что можно сделать?

Делать зарядку для мышц лица ежедневно, как рекомендует Михаил Ефимович Литвак много-много лет.

Вот эти упражнения.

Упражнения для мышц лица

«Маска удивления»

Выполняется сидя или стоя, лучше перед зеркалом. Одновременно с медленным вдохом поднять брови, как это делает удивляющийся человек. На свободном выдохе опустить брови.

«Маска гнева»

Нахмурить брови, сжать губы, раздуть крылья носа. Мышечное усилие наращивается постепенно, одновременно с медленным вдохом. Во время свободного выдоха мышцы освобождаются от напряжения.

«Маска смеха»

Медленно выдохнуть. Углы рта прищуриваются, рот приоткрывается, обнажая зубы (между верхними и нижними должно поместиться два пальца). Задержите дыхание. Теперь быстро выдохнуть и расслабить мышцы лица.

«Маска брюзги»

Углы рта опустите, рот сожмите, мышцы подбородка напряжены.

«Маска трубача»

Выполняя упражнение, следует не только раздувать щеки, но и напрягать мышцы. Рот плотно сжат, круговая мышца рта напряжена.

Упражнение для круговых мышц глаз

Выполняется сидя. На медленном вдохе опускайте верхние веки, сперва мягко, затем постепенно нарастающим усилием. Наконец глаза теперь сильно зажмуриваются. Упражнение для обоих глаз одновременно. Вариант – для каждого глаза поочередно.

Упражнение «ЛЬ»

Выполняется стоя. Имитируется движение языка при произношении звука «ЛЬ»: язык прижат к корням верхних зубов на границе с твердым небом. Рот приоткрыт. Медленный вдох – постепенное напряжение, свободный выдох – расслабление.

Упражнение для жевательных мышц

Жуйте жевательную резинку, морковку или хлебную корку. Сжимание челюстей сопровождается вдохом, разжимание – выдохом. «Кусающие усилия» (вертикальной плоскости) следует чередовать с растирающими (горизонтальной плоскости). Движения должны быть неторопливыми, повторять их следует 10-15 раз.

К этому комплексу еще можно добавить следующие упражнения.

Зажмурьте сильно глаза на вдохе, а на выдохе, наоборот сильно выпучите. И так сделайте несколько раз.

Поднесите руку к подбородку, опустите нижнюю челюсть на руку, рука сопротивляется опусканию челюсти. Усилия делайте на вдохе, расслабляйтесь на выдохе.

Тонизирует мышцы шеи следующее упражнение. Сожмите шею ладонями, как будто хотите задушить себя. Вытянете голову на пару сантиметров вперед, оставляя шею на месте. Чувствуйте, как мышцы шеи напрягаются и выталкиваются вверх под ладонями. Расслабьтесь.

Эти упражнения можно делать несколько раз в течение дня и вечером. Это обеспечит ясность в голове утром и днем и легкое засыпание ночью. Успехов!опубликовано econet

Автор Ирина Созонова

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