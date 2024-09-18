Психическое здоровье: как понять, что есть проблемы

Психическое здоровье человека становится масштабной проблемой. Изо дня в день мы подвергаемся стрессам, много времени проводим с гаджетами, мало гуляем и общаемся. Все это негативно сказывается на нашем психическом здоровье. Как понять, что имеются проблемы в этой сфере?

Сегодня как никогда актуальными вопросами становятся кибербезопасность, безопасные отношения и забота о психическом здоровье человека. Какие критерии определяют наше психическое здоровье? Чем последнее отличается от психологического здоровья? Можно ли его укрепить и где та самая граница нашей «нормальности»? Ответы вы найдете здесь.

Определите состояние вашего психического здоровья

Психическое здоровье (ПЗ)

ПЗ представляет собой состояние психики, которое гарантирует ощущение психологического комфорта, способность осмысленно действовать, выполнять должным образом социальные функции, понимать общечеловеческие и культурные особенности.

ПЗ возможно при взаимодействии психических и физиологических функций организма. Рассматривать психику и физиологию отдельно друг от друга неверно. Ведь здоровье – величина комплексная.

Можно сказать иначе: ПЗ – это все, что вписывается в рамки психической нормы. Но грань между нормой и патологией не всегда очерчена ясно и понятно. А проблема «нормальности/ненормальности» –обсуждаемая и сложная тема в таких смежных науках как психология, медицина, социология, философия, педагогика, судебная экспертиза. Отсутствие психических расстройств не гарантирует ПЗ.

Человек считается психически здоровым, если он:

В состоянии любить, строить близкие и безопасные отношения в паре.

Критично оценивает собственные поступки.

Может продуктивно трудиться, созидать.

В состоянии оперировать словами, образами, применять метафоры, сравнения.

Имеет здоровое чувство юмора, позитивно смотрит на реальность.

Продолжительный период пребывает в состояние абсолютного душевного и физического благополучия.

Склонен анализировать собственные действия, мысли.

Понимает и принимает свои экзистенциальные конфликты (одиночества, конечности жизни).

В состоянии управлять собственным поведением с оглядкой на социальные нормы и в разных ситуациях.

ПЗ - гарантия гармонии в обществе. Страдает психика – приходит в упадок цивилизация. Из всего сказанного следует, что это проблема и личная, и социальная.

Критерии нормы психического здоровья

ПЗ – понятие подвижное. И норма предполагает умение личности сохранять баланс между сферами своей жизни. Общепринятые критерии нормы:

Способность познавать.

Моральные качества.

Социально правильное адаптивное поведение.

Оптимизм.

Эмоциональность.

Сексуальность.

Критерии «нормальности» имеют в большинстве своем относительную и экспериментальную окраску. И жесткое понятие «нормы» психики до этого момента не сформулировано. Но все не так плохо. В различных научных направлениях существуют специфические подходы к делению патологии и нормы:

Статистический подход. Применяется, когда параметры психики реально вычислить посредством какой-либо шкалы (IQ-тесты).

Социологический (социальный) подход. За норму приняты общие, устои, правила, традиции данного общества, зафиксированные в нормативно-правовых актах (например, криминальное поведение).

Клинический (медицинский) подход. Как норма - отсутствие у пациента патологических симптомов поведения, реакции, мышления (клиническое тестирование и для диагностики астении, слабоумия, шизофрении).

Существуют также всемирные классификации заболеваний, относящихся к психоотклонениям. В них представлены все известные на данный момент психические патологии. Но случается, что симптомы показывают отклонения, но одновременно не соответствуют никакому диагнозу. И это говорит о подвижных границах нормальности.

Разница между психологическим и психическим здоровьем

ПЗ и психологическое здоровье – не одно и то же. Психологическое здоровье – указывает на состояние, когда психическое благополучие рассматривается в комбинации с личностным. Оно предполагает различные сферы жизни (эмоциональную, познавательную, мотивационную, волевую), и обеспечивает гармонию в них. Психологическое здоровье дает возможность видеть реальность такой, какова она есть и адекватно на нее реагировать.

Качества, которые присутствуют у психологически здоровой личности:

1. Самодостаточность. У человека развито чувство собственного «Я», помогающее не зависеть от постороннего мнения, не подвергаться манипуляциям.

2. Здоровая самооценка. Иначе говоря, возможность реально оценивать собственные силы, принимать достоинства и изъяны.

3. Осознание ответственности за свою жизнь. В трудных жизненных ситуациях человек анализирует различные варианты и принимает решение. К своим ошибкам относится не как к катастрофе, а как к полезному опыту.

4. Адаптация к трудным ситуациям. Человек не страшится жизненных виражей, он уверен в собственных силах. В форс-мажорной ситуации не теряет хладнокровие и подстраивается к переменам.

5. Уважает разные точки зрения. После спора человек умеет произнести оппоненту «мы оба были неправы».

6. Контроль своих эмоций в процессе общения. Человек в состоянии контролировать свой гнев, раздражение, скуку, нетерпение.

7. Знать и понимать самого себя. Человек осознает причину собственных реакций, анализирует поступки, делает выводы, знает способности.

8. Комфорт в одиночестве. Человек никогда не выберет за токсичные отношения. Он лучше останется в одиночестве и использует его с пользой для себя.

9. Сопереживание. Понимание себя и окружающих. Эмпатия помогает оценивать чужие поступки.

10. Готовность пойти на риск. Выход из зоны комфорта предполагает смелость. И человек рационально оценивает собственные силы.

11. Никому ничего не доказывать. Человек понимает, что не всегда личные симпатии должны иметь место. Например, без них запросто можно обходиться на работе. Достаточно уважать окружающих, быть корректным и воспитанным. А нравиться абсолютно всем невозможно.

12. Любовь к близким. Он любит не зависимо от обстоятельств, преимуществ и «минусов» родных людей.

13. Здоровый образ жизни. Человек следит за своей физической формой, практикует физическую активность, здоровое питание, разумное сочетание сна, труда и отдыха.

Приведенная выше самопроверка не является точной диагностикой. Однако, если ряд пунктов вы ставите под сомнение, возможно, есть повод подумать о ПЗ.

Как можно укрепить психическое здоровье?

Цифровая диета

Полезно на некоторое время убрать из своей жизни гаджеты, чтоб «вернуть контроль над своей жизнью». Например, отказ от социальных сетей нормализует сон, реальные взаимоотношения и даже здоровье. И все это благотворно отразится на состоянии психики.

Заведите домашнего питомца

Общение с домашними животными дарит душевное равновесие, снимает напряжение и поднимает настроение. Домашние питомцы даже в состоянии помочь лицам, имеющим определенные психические расстройства.

Домашние животные нивелируют тревожные приступы, стабилизируют артериальное давление, улучшают ночной сон. А еще прогулки с собакой вынуждают человека двигаться, что положительно сказывается на его состоянии.

Рассматривайте себя в зеркале

Люди, не имеющие привычку смотреться в зеркало, утрачивают коммуникационные навыки. А разглядывание себя, любимого, в зеркале улучшает общительность и способствует налаживанию новых контактов. Зеркало в своем роде имитирует контакт, дает возможность смотреть на себя со стороны. А это помогает держать под контролем мимику, эмоции.

Думайте о хорошем

Наше ментальное благополучие зависит от умения видеть хорошее. Это дано не всем. Но привычку акцентировать внимание на положительных моментах вполне реально выработать. Вот что для этого потребуется:

Начинать утро с позитива, а не с гаджета.

Больше гуляйте на свежем воздухе.

Практикуйте метод письма (ведение дневника, написание писем благодарности).

Раскрашивайте яркие картинки.

Танцуйте во время выполнения домашних дел.

Введите в рацион новые блюда.

Душевное благополучие является общей проблемой людей. И поэтому важно разобраться в ней, чтоб помочь себе и окружающим.опубликовано econet

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