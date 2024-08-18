Проверка на искренность

✅Будьте искренними сами с собой. И остальные подтянутся: люди, события и обстоятельства. И да, здоровье с деньгами тоже подтянутся - в то место, где искренне их хотят, а не прикидываются и делают вид.

Почему одним людям мы верим, а другим нет? Потому что мы чувствуем. И интуиция нас не подводит. На подсознательном уровне мы замечаем подвох.

Будьте искренними сами с собой

Все дело в искренности. Не к людям. Нет. А к самому себе.

Мы сразу заметим, когда человек что-то делает искренне. Это совсем другая энергетика.

Но речь сегодня не о других. А о нас с вами.

Я хочу чтобы мы умели быть искренними с самими собой. Чтобы мы умели различать, что для нас хорошо, а что нет.

Когда я продавала свою любимую машину, то мой помощник в этом деле запретил грустить. Он сказал, что жалеть нельзя. И я с трудом сдерживала слезы, отдавая свой танчик в новые надежные руки. Мне искренне было жаль, не смотря на необходимость этого мероприятия. Я знаю, что у меня будет новая машина, что новый владелец - прекрасный человек, и все прошло гладко. Только по дороге домой, когда все было позади, я расплакалась. Искренне. Этот был день расставания с другом, который меня ни разу не подвёл, не предавал, всегда помогал и хранил. С ним выросли мои дети, узнали много нового в путешествиях и, вообще, это были незабываемые моменты жизни проведённые вместе.

Тогда почему нельзя грустить? Потому что мне сказали, что нельзя?

Можно!

Я отгрустила и мне стало легче.

Если нам говорят о пользе позитивного мышления, а мы этого не чувствуем, не насилуйте себя. Грустите. Иначе это вред.

Вам говорят о пользе физических нагрузок, а вам нужно отлежаться и выспаться. Лежите и отдыхайте. Будте искренни с собой. Вам ведь не бегать хочется? Отдохнёте и наступит момент, когда захочется активно двигаться. Сделаем - и будет польза.

Нам рассказывают про прощение и благодарность, а мы не чувствуем и злимся? Отлично! Мы искренни сами с собой. Придёт время и мы станем благодарными. Искренне, а не потому что так надо.

Мы говорим - я тебя люблю, но знаем что это не так, то пользы не будет.

Не стоит насиловать себя. Это вредно. Будем искренними сами с собой. И остальные подтянутся: люди, события и обстоятельства. И да, здоровье с деньгами тоже подтянутся - в то место, где искренне их хотят, а не прикидываются и делают вид.

Ответьте сейчас себе на вопрос: Я искренне хочу для себя....Что?опубликовано econet

Автор Елена Клименкова

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