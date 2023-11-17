Простые истины в воспитании детей, о которых мы забываем

У всех родителей имеются собственные взгляды на воспитание детей. Однако, каких бы индивидуальных правил в этом важном вопросе вы не придерживались, существуют непреложные истины и законы, применяемые в воспитании. Вот, пожалуй, главные из них.

С того времени как человек овладел речью, она стала важнейшим компонентом жизни, общения, передачи информации и трансляции чувств. Каждое наше слово в общении с ребенком падает в благодатную почву и прорастает побегами его будущей жизни. Потребность в родительской ласке, поощрении, одобрении реализуется через ваше общение. Что вы говорите своему ребенку? Каким образом выражаете свое одобрение или недовольство? Как поощряете и вдохновляете на меленькие успехи? Как хвалите и учите общаться? Все это происходит через слово.

Ключевые правила воспитания

Вот что психологи советуют делать родителям как можно чаще

Произносить:

«Я очень люблю тебя».

«Люблю тебя вопреки всему».

«Я люблю тебя, если ты сердишься на меня».

«Я люблю тебя, если я сержусь на тебя».

«Я люблю тебя и на расстоянии тоже».

«Благодарю».

«Мне так нравятся наши прогулки».

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Рассказывать:

Как ваш ребенок появился на свет.

О том, как вы заботились о нем, когда он был малышом.

О себе в детстве.

О своих любимых занятиях.

О чем мечтаете.

Слушать:

Какие события с ним произошли.

Его обиды и проблемы.

Его мечты и планы.

Кем он хочет стать.

Его фантазии.

Спрашивать:

«Как ты считаешь, почему это произошло?»

«Как считаешь, что будет, если..?»

«Как в этом можно разобраться?»

«О чем ты сейчас думаешь?»

«Какое у тебя лучшее воспоминание за день (лето, год)?»

Показывать:

Как правильно проделать действие.

Как готовить пищу.

Как наводить порядок.

Как искать ответ на определенный вопрос.

Основные правила гигиены и ухода за собой.

Находить время:

Наблюдать явления жизни (стройки, магистрали, супермаркеты).

Прогуливаться в парке.

Играть вместе.

Читать вместе.

Выслушать своего ребенка.

Отдавать:

Вкладывать в свой взгляд всю теплоту и нежность.

Улыбаться при встрече с ребенком.

Отвечать на его прикосновения.

Давать ребенку шанс справиться с собственными негативными эмоциями.

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А вот основные правила грамотного воспитания

1. Ваше собственное поведение — самое главное в воспитании.

Ошибкой было бы думать, что процесс воспитания ребенка запускается только тогда, когда с ним говорите, поучаете, читаете нотации. Воспитание происходит в каждый момент жизни, без пауз.

Каким образом родители одеваются, как разговаривают с окружающими, как радуется и грустят, как взаимодействуют с друзьями или недругами, как веселятся, трудятся - все имеет для ребенка огромное (хотя и невидимое) значение. Малейшие перемены интонации ребенок тонко (и, может, болезненно) ощущает. Он ловит ваше отношение чутко, как камертон.

Если в стенах дома отец груб, хвастлив, злоупотребляет спиртными напитками, оскорбляет и обижает мать, он, даже не задумываясь о воспитании, уже воспитывает своих детей. И какие бы красивые речи он не произносил в «минуты просветления», механизм этот работает без остановок.

2. Воспитание предполагает серьезный тон, простой и искренний.

В указанных 3-х качествах состоит простая правда жизни. И серьезность не означает, что ласке и нежности нет места. Постарайтесь быть искренними, ведь дети тонко чувствуют любую фальшь.

3. Отец и мать должны четко представлять, какие качества они желают взрастить в собственном ребенке.

Необходимо отдавать себе отчет насчет собственных родительских стремлений. Ошибки на этом пути неизбежны. Главное – понимать их, анализировать и избегать в будущем.

4. Быть в курсе, что делает, где и кем пребывает ваш ребенок.

Безусловно, ребенку полезно ощущать необходимую ему свободу, чтобы он знакомился с разносторонними влияниями жизни. Родители должны помогать ребенку разбираться с чуждыми и негативными персонами и обстоятельствами, противостоять им.

5. Не навязывать свою поддержку, но в любой момент прийти на помощь.

Помощь родителей не должна быть назойливой, настойчивой. В ряде ситуаций важно предоставить ребенку самому выбраться из затруднительного положения, чтоб он учился бороться с проблемами и разрешать трудные жизненные вопросы.

6. Не платить и не наказывать за труд.

Поощрения/наказания в сфере труда – не совсем верная стратегия. Трудовые функции (и их результат) должны приносить ребенку радость. Признание его трудов как успешной и полезной работы должно быть высшей наградой для ребенка. Наградой также станет для него родительское одобрение его изобретательности, креативности. Не нужно наказывать ребенка за некачественную или несделанную работу.

7. Научить любить нельзя без воспитания чувства достоинства.

В любых отношениях (и любви тоже) необходимо иметь чувство собственного достоинства. Только тогда можно построить полноценные и гармоничные взаимоотношения.

8. Не приносить себя в жертву ребенку.

В счастливых отношениях не должно быть никаких жертв. Демонстрируя то, как вы всю свою жизнь кладете к ногам ребенка, - это либо воспитывать в нем непомерный эгоизм, либо прививать неверную модель отношений, которую он станет использовать во взрослой жизни.опубликовано econet

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