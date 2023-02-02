Простой способ вернуть душевное равновесие

Советы психолога: Что делать, если ваше душевное равновесие пошатнулось.

Душевное равновесие потерять очень легко. Кто-то сказал или сделал неприятную вещь, произошло что-то нехорошее, вы оказались втянуты в конфликт или в спор, комментарий вам написали оскорбительный… Казалось бы, это пустяк. Но душевное равновесие пошатнулось. И вы чувствуете себя раздражённым, расстроенным, обессиленным…

Как простыми способами вернуть душевное равновесие после конфликта или неприятности

Душевное равновесие - вещь очень тонкая и хрупкая. Достаточно маленького тычка, толчка, чтобы его нарушить. И тогда вслед за одной неприятностью начнутся другие; может пострадать здоровье. Особенно, если неприятность была неожиданной, как удар сзади. Как толчок, от которого вы потеряли равновесие и начали падать. Ещё не упали, но вот-вот упадёте…

Особенно опасен такой толчок, если вы по своей природе склонны «застревать» на плохом и долго переживать случившееся. Если переживания длятся дольше трёх часов - это вредно для здоровья. Жертвы кораблекрушений и несчастных случаев часто погибают именно в течение первых трёх часов. Не от повреждений и ран; они целехонькими остались. Они погибают от последствий стресса, от того, что утратили душевное равновесие.

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Конечно, вы не погибнете; но вернуть душевное равновесие после конфликта или неприятности можно довольно быстро. Обезьяны после драки и ссоры немедленно ищут, кого можно обнять? И заключают в объятия малыша-обезьянку; или делятся едой с другой обезьяной. Они ищут объект для любви и нежности - и правильно делают. Во время драки в организм поступили вредные, разрушительные гормоны. Их надо «погасить» хорошими гормонами. Гормонами счастья и любви. А эти полезные вещества вырабатываются от ласковых прикосновений, от нежного общения со «своими», от добрых отношений и приятных контактов.

Обнимать кого-то не обязательно. Но можно немедленно сделать что-то доброе для других. Покормить собаку или кошку, птицам крошек насыпать, наставить другу «лайков» на его странице, сказать приятные слова коллеге или родственнику, - да хоть соседу. Подарить кому-то маленький подарок. Можно и большой! В общем, вступить в доброе общение со «своими», вот что нужно поскорее сделать. И организм немедленно выработает спасительные «хорошие» гормоны. Так уж он устроен.

Душевное равновесие вернётся. Баланс станет правильным. И последствия «толчка» уничтожатся, исчезнут. Он не повредит вашему здоровью. Вы не упадёте! Более того, вы гораздо быстрее забудете о неприятном инциденте. Он поблекнет в вашей памяти, не превратится в мучительное воспоминание.

Так что в течение трех часов надо вернуть душевное равновесие. Не жалобами и рассказами о случившемся, а вот таким способом - «причинением добра». Хорошими словами и поступками можно полностью обезвредить последствия неприятности. Сохранить своё здоровье и силы.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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