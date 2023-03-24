Простой признак: любит вас человек или нет

Это утверждение рискует навлечь на себя гнев моралистов. Дескать, а как же искреннее сочувствие, поглаживание по плечу, совместные слезы и прочие проявления эмоций? На самом деле все просто: если человек вас любит, он примчится на помощь. Если нет такой возможности - он вышлет деньги.

Если любимый человек далеко, это любви не мешает. Можно любить и за тысячи километров. Сейчас можно писать друг другу сколько угодно, разговаривать и видеться - через экран. Но это все равно связь и любовь. Экран не мешает любви.

Простой признак любви

Иногда месяцами, годами люди вынуждены жить в разлуке. Всякое бывает. Нет возможности пока быть вместе, а любовь есть. Сообщения, звонки, милые картинки и слова любви.

И один способ есть понять, любовь это или не любовь. Настоящее чувство или просто такая романтическая игра со стороны человека, который прекрасно без вас обходится и имеет, скорее всего, вполне реальные отношения. Другие. Один есть способ понять, любят вас или нет. Нужны вы или нет. Очень простой.

Если вы попали в беду, если заболели, если проблемы постигли вас, тот, кто любит, тут же соберётся в путь. Преодолев все препятствия. Чтобы помочь.

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Если это невозможно и вы разделены необоримыми обстоятельствами, любящий немедленно предложит деньги. Вышлет их моментально, найдёт и вышлет. Даже если придётся в долги залезть или продать имущество, немедленно вышлет деньги. Если откажетесь, он предложит. Обязательно предложит деньги.

Вот такой простой способ. Простой признак любви. И не только любви на расстоянии; он всегда работает, этот признак.

В каких бы обстоятельствах ни находился тот, кто любит, деньги он предложит. Если надо - вышлет.

Так сестра высылала Георгию Эфрону, сыну поэтессы Цветаевой, деньги из лагеря, где сидела. Копейки. Но это были копейки любви. Святые копейки… Она истинно любила брата.

А охи, ахи, лучи поддержки, слёзы и слова сочувствия - это эмоции. Это хорошо. Мы небезразличны человеку!

Но это не любовь. Это небезразличие. Бесплатные эмоции и возможность считать себя добрым и любящим. Не более того…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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