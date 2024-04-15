Простить – это значит перестать требовать

Когда мы на кого-то обижаемся, это переживание ложится на нас тяжким грузом. Что значит простить? Забыть? Начать хорошо относиться? Все немного сложнее. Простить – это перестать требовать от себя и окружающих соответствовать вашим меркам и стандартам.

Довольно часто можно слышать о технике прощения, которая помогает снять груз обид с наших плеч и облегчить жизнь. Да, и обращаясь в тяжелые минуты за поддержкой к близким и друзьям, мы часто можем слышать: «Прости себя, и тебе станет легче!», «Прости других за причиненные обиды! Отпусти их!», «Прощая себя, мы прощаем других», «Прощая других, мы прощаем себя»…

Прощая себя, мы прощаем других

На первый взгляд, ничего сложного в этом нет – возьми и прости, и сразу станет легче, но как это сделать? И в этом вопросе есть доля возмущения, а может даже раздражения, ведь мы ни в чем не виноваты, за что тогда нам себя прощать? Да и обиды других не столь велики, чтобы уж прямо нуждались в прощении, уж слишком это грандиозное слово и действие по отношению к обычным человеческим обидам.

И вообще, непонятно, как это «простить»? Какое это внутреннее действие, которое должно привести к облегчению страданий?

Давайте обратимся к происхождению слова «простить».

Оказывается, что слово «простить» происходит от древнерусского слова «прость». Древнерусское слово «прость» значило «простой», т.е. прямой, не согнутый. «Простить» означало «дать прость», буквально, «дать право выпрямиться». Просьба «Прости меня!» означала «Позволь мне поднять повинную голову, встать с колен, выпрямиться».

Честно говоря, такое определение «прощения» мало что проясняет. Попробуем зайти с другой стороны.

Слово «простить» переводится на английский язык как «forgive». Вооружившись словарями и выписав все значения этого слова в переводе на русский язык, можно найти среди них следующие: «не взыскивать, не требовать, забыть». И как раз это значение слова вносит недостающую ясность для его понимания: «Простить» значит «перестать требовать». Простить – это значит перестать требовать от себя и других соответствовать определенным меркам и стандартам.

Простить себя - это значит позволить себе быть неуверенными в себе, иногда безответственными, иногда капризными как ребенок, иногда жаждущими внимания и любви других, иногда не знающими и не умеющими чего-то.

Простить других - это значит освободить их от наших требований соответствовать каким-то определенным нашим меркам, эталонам и стандартам, а значит простить их за их неадекватные поступки вследствие их слабостей, комплексов или других причин.

Прощать – это не осуждать, не требовать, подняться с колен, поднять голову и позволить себе быть тем, кем ты являешься.

Ведь никто не может быть никем иным, кроме того, кем он является. Когда мы исходим из этого убеждения, мы обретаем опору в себе самом, обеспечивающую нам внутреннюю силу и уверенность для качественных изменений в нашей жизни.опубликовано econet

Автор Добровольская Алевтина

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