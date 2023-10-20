Простейший рецепт счастья и успеха, доказанный наукой

В чем заключается простое человеческое счастье? В здоровье, накоплении, жизненном успехе? Совсем нет. Для ощущения счастья человеку необходимо одно условие. Чтобы его соблюдать, необходимо пересмотреть свое мировоззрение и отказаться от ложных представлений о благополучии.

В бесконечной погоне за счастьем мы буквально упускает последнее из рук по той причине, что не верим в легкость его достижения. Об этом сказано во всех мировых религиях и написано в большом перечне умных и глубоких книг. Может, пришла пора прислушаться к этой мысли, поставить перед собой реальную задачу, научиться, наконец, просто (без задней мысли и корысти) отдавать и стать по-настоящему счастливым здесь и сейчас? Зачем откладывать это на будущее? Ведь жизнь идет, время уходит, и возможность быть счастливым – тоже.

Простой секрет человеческого счастья

Удивительный эксперимент

Коллектив учёных одного из университетов Великобритании поставил цель выяснить, в чём заключается основа счастья. В ходе решения вопроса специалисты поставили ряд экспериментов с участием лиц с разным уровнем образования, материального благополучия, телесного и психического здоровья. Также, принимался во внимание способ постановки участниками эксперимента целей по достижению счастья.

Результаты исследования оказались довольно неожиданными даже для самих участников мероприятия. Одновременно с этим они в очередной раз подтвердили существование вечных истин и ценностей.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Выяснилось, что самое сильное счастье человек испытывает, когда он видит главной целью собственной жизни помощь другим. Не физическое здоровье и не богатство, не взлеты в карьере и удачная личная жизнь дарят нам чувство счастья, а безвозмездная помощь людям.

Чёткая, реальная цель помогать другим (а не отвлеченные рассуждения о таковой) и реализация данной цели демонстрируют устойчивый эффект счастья. Как это работает?

Ответ отыскался в процессе экспериментов – стремление бескорыстно отдавать и добрые поступки поднимают самооценку, дарит более гармоничное, радостное жизненное восприятие. И, что интересно, удовлетворение от суммы накопленных денег или приобретённого имущества ощущается меньше, чем удовлетворение жизнью и собственным поведением, если человек помогает окружающим.

Только те, кто способны отдавать и готовы делать это, могут быть реально счастливы. Вот такой незамысловатый, но мудрый секрет счастья!

В этой связи полезно рассмотреть модели мышления бедных и богатых.

Бедняки полностью сконцентрированы на себе.

Богатые много времени уделяют созданию благ для других людей.

Бедные беспрестанно ломают голову, как получить.

Богатые размышляют, как отдавать.

Не надо думать, как получить конкретное количество денег, лучше поразмыслите, как создать ценность. И деньги сами придут непостижимым образом. Не надо искать любовь, отдавайте, дарите свою любовь. И тогда любовь вас найдет. Все, что отдается без сожалений и скрытого желания получить обратно, вы получаете, но в большем размере.

Но тут кроется своеобразная ловушка для бедных. Они рассуждают: «Если следует отдавать, чтобы получать больше, тогда я стану это делать». И они отдают в ожидании последующего возврата. Отдают пять «золотых» в скрытой надежде получить десять «золотых». Это не дар, а банальная сделка. Они вроде заключают сделку с самой Вселенной Это ложное, ошибочное мышление бедняка.

Богатые отдают без стремления получить обратно. Они делают это с чистым сердцем.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Следует начать менять собственную модель мировоззрения.

Вместо поисков, как и откуда получить, нужно искать, что вы в состоянии отдать. И тогда Вселенная сама будет вас одаривать.

Чем активнее вас завлечет поток богатства и благополучия, тем более вы захотите отдавать другим людям, не ожидая благодарности или ответных даров. Это касается любви, денег, друзей, уважения, счастья.

Хотите иметь настоящих друзей? Станьте другом для кого-то.

Хотите найти свою любовь? Любите сами.

Хотите иметь деньги? Не жалейте их, отдавайте.

Ощущение счастья не тогда, когда ты получаешь, а когда отдаешь, ни с чем не сравнимое. Интересно, что отдача полностью зависит от вас. Вы ее хозяин. И в вашей власти отдавать сколько хотите и когда хотите. Получение же предполагает определенное ожидание и даже зависимость (от обстоятельств, например). Не бывает благополучия, построенного на том, чтобы получать, ничего не отдав взамен. Это путь бедности.

Попробуйте дарить бескорыстно прямо сейчас. И благоприятные перемены в вашей жизни не заставят себя долго ждать!опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet