Прощальное письмо симптому: техника работы с психосоматикой

За любым психосоматическим заболеванием стоит способность тела брать на себя функции души. Или способность души делегировать телу те аспекты переживаний, которые кажутся для неё невыносимыми.

Можно разобрать общую схему возникновения психосоматических нарушений на примере проблем с позвоночником. «Он все взвалил на свою спину», «пока не переломил хребет» — знакомые выражения, не правда ли? Как правило, так поступают очень ответственные люди, искренне переживающие за результат своей деятельности. Очень часто этим переживаниям сопутствует повышение внутреннего напряжения. Такие люди, как правило, не меняют своих установок повышенной ответственности. Следовательно, напряжение становится хроническим и постепенно трансформируется в соматические симптомы (боль, дискомфорт), а потом и в полноценные психосоматические заболевания. В данном случае обычно возникают проблемы с позвоночником.

Как активировать внутренние ресурсы

Мы не сможем напрямую договориться со спиной или с головной болью. Потому, что сознание и тело разговаривают на разных языках: первое использует слова, а второе – ощущения. Невозможно приказать зубу перестать болеть. Можно попробовать попросить. Можно попробовать договориться с мозгом и расслабиться. И вот тогда, на языке ощущений, зуб, возможно, поймет вашу просьбу. Но вероятность того, что это получится, невелика.

Есть очень красивая фраза: «Язык оккупировал мозг». Все внутренние диалоги происходят с использованием языка. Следовательно, тело в нем не участвует. Или участвует косвенно и не совсем понятно, каким образом. Считается, что речь — процесс левополушарный. Однако эксперименты Лурии времен Второй мировой войны показали, что правое, эмоциональное, полушарие тоже воспринимает речь. Речь воспринимается на уровне отдельных звукосочетаний. Благодаря этому мы воспринимаем поэзию, мантры, заговоры. Зубы можно заговорить. Мне приходилось использовать русские заговоры против зубной боли для своего сына, когда он был маленьким. Это работает. Но это все симптоматическое воздействие. Хочется понять, как может работать психотерапия в глобальном, глубинном смысле.

Постоянно приходится сталкиваться с вопросом «Почему это со мной происходит? Объясните мне, в чем причины моих проблем?». Человеку кажется, что, если я скажу, что–то типа «Ваша депрессия возникла из-за того, что вас в пятилетнем возрасте уронили с балкона», проблема рассосется.

Возможно, этому распространенному убеждению мы обязаны психоанализу. Согласно этой концепции в процессе развития и социализации личность проходит ряд критических моментов. Если кризис пройден успешно, то человек развивается гармонично, если — нет, то возникшая дисгармония в развитии способствует накоплению невротических проявлений.

Кроме возрастных травм могут быть также травмы, возникшие в результате переживания ситуаций, несущих угрозу для жизни или потери близких. Считается, что в результате переживания травмирующей ситуации возникает очень сильный аффект, который вытесняется в подсознание из-за того, что человек не может его пережить и, как следствие, осознать. Актуализация вытесненного переживания позволяет выпустить негативные эмоции, связанные с ним. Таким образом происходит своеобразная нейтрализация психотравмы.

Казалось бы, все просто. Но, на самом деле, эта история несколько сложнее. Как можно отреагировать травмирующую ситуацию младенчества, когда речь, в нашем понимании этого слова, отсутствует? Как мы можем понимать, что отреагируем именно эту ситуацию, а не какую-то другую, подкинутую нашим воображением? Конечно, дыма без огня не бывает, но все же…

Но, на наш взгляд, самая главная сложность с отреагированием заключается в другом. Над невротическим ядром, возникшим в детстве, надстраивается огромное количество более поздних связей. Если дерево растет на краю обрыва, оно уже приспособилось к этим условиям, которые со стороны кажутся неприемлемыми для жизни. Что с ним будет, если его пересадить в другую почву и, самое главное, в другой рельеф? Ему придется заново учиться выживать. Поэтому далеко не всегда отреагирование травмирующей ситуации ведет к прогнозируемым изменениям и улучшению качества жизни.

Еще более загадочная история происходит тогда, когда без всякого отреагирования нам просто предлагают объяснение источника возникновения всех бед. Что-то типа того, о чем я написала в начале. Мне ни разу не приходилось встречаться с тем, что подобные рационализации кому-то помогли. Совершенно не понятно, что делать с этим знанием. Практические рекомендации, которые часто даются на основании подобных истолкований, часто не связаны с ними напрямую. Если связаны — то человек не в состоянии их выполнить, именно потому, что не знает, как их выполнять. Это и был его запрос. Поэтому выражение «Зри в корень» в контексте практической психологии часто оказывается, как минимум, неполезным. Лучше ориентироваться на ресурс.

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Прощальное письмо симптому

Одним из способов использования языка для адресной активации внутренних ресурсов человека является «прощальное письмо симптому». Прощальное письмо симптому — это прием, предложенный Носсратом Пезешкианом, который можно рассматривать как квинтэссенцию позитивной психотерапии. Основной целью данного эксперимента является выработка у человека принятия симптома. Под симптомом мы понимаем те обстоятельства или личные переживания, которые воспринимаются как травмирующие.

Принятие предполагает осознавание роли и места симптома в жизни человека, в результате чего снижается субъективная значимость травмирующей ситуации. Когда нас что-то беспокоит, кажется, что в жизни нет ничего, кроме этого. Письмо позволяет не только научиться рассматривать симптом как часть жизни, но и найти новые способы реагирования на него, активировать ресурсы для качественно нового стиля адаптации к жизни. Это своего рода контрпрограмма для мозга.

Например, у подростка есть велосипед. Он с удовольствием им пользуется. Но потом вырастает, и велосипед становится слишком мал для него. Кроме того, старый велосипед не выполняет тех функций, которые необходимы юноше. Он ощущает потребность в новом двухколесном друге и меняет его. Точно так же — у человека были определённые личностные качества, которые его вполне устраивали и позволяли структурировать свою жизнь. Но потом ситуация изменилась, и то, что раньше помогало, превратилось в помеху.

Инструкция. Представьте, что у вас длительное время был друг — симптом (например, «страдание от неразделенной любви», «созависимые отношения» и т.п.). Общение с этим другом, очевидно, привносило в вашу жизнь что-то важное для вас. Но, как это часто бывает, этот контакт сам себя исчерпал. Вы решили расстаться с этим другом.

Сейчас вам надо написать ему прощальное письмо. Ваше послание должно состоять из трех частей. В первой части послания вам надо поблагодарить симптом за то, что он вам давал. Во второй — вам надо обосновать, почему вы решили с ним расстаться, в третьей — описать, как будет складываться ваша жизнь без этого симптома. Какие конструктивные действия вам позволят строить более конструктивные отношения с окружающей средой и другими людьми.

Методические комментарии. Обратите внимание на точное название симптома. Оно должно соответствовать самоощущению. Прежде чем собирать текст, желательно тезисно прописать идеи всех трех частей. Очень важно, чтобы текст был максимально конкретным. Желательно избегать общих фраз, типа «благодарю тебя за все хорошее, что ты мне давал», «после того как мы расстанемся, моя жизнь станет безоблачной» и т.п. Необходимо постараться максимально точно указать, какие именно проблемы в жизни симптом помогал решать человеку.

В письме важно также объяснить, почему симптом стал ему мешать и какие другие жизненные ресурсы он подключит для того, чтобы справляться с теми ситуациями в жизни, когда симптом был ему необходим. Стилистически, обращаясь к симптому, надо избегать формулировок «Из-за тебя я не могу делать что-либо. Ты мешаешь мне» и т.п. Их стоит заменить на фразы: «С тобой я не делаю что-либо». Тем самым мы избегаем перекладывания ответственности за свою жизнь на симптом.

По стилистике текст должен соответствовать эпистолярному жанру. Например: «Здравствуй, мое отсутствие чувства меры! Это — мое прощальное письмо к тебе». И т.д. При этом желательно, чтобы клиент избегал излишних «красот», свойственных этому жанру.

Мы далеки от иллюзии возможности исцелять онкологию психотерапевтическими методами. Но, тем не менее, некоторые специалисты считают рак психосоматическим заболеванием. Следовательно, в его зарождении и развитии значительная роль принадлежит психологическому фактору.

При составлении письма в случаях психосоматических нарушений есть смысл обращаться не к диагнозу как таковому, а к эмоции, чувству, убеждению или переживанию, которые сопровождают человека, когда он задумывается о болезни. В случае онкологических заболеваний мой опыт показывает, что чаще всего таким разъедающим изнутри чувством является переживание, которое может быть выражено словосочетанием «я виновата». Обратите внимание, не «чувство вины», а именно ощущение «я виновата». Вообще, когда мы пытаемся сформулировать разрушительное убеждение, имеет смысл поиграть словами и подыскать такие, при проговаривании которых будет возникать наиболее сильный эмоциональный или телесный отклик.

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Текст письма

Здравствуй, дорогое моё убеждение «Я виновата»! Я пишу тебе впервые, и это — моё прощальное письмо. Мы много лет были вместе, ты помогало мне, поддерживало меня и было мне нужно. Я благодарна тебе за это время. Ты научило меня смотреть критическим взглядом на себя и свои поступки, научило обращать внимание на самые мелкие мелочи жизни и подмечать все черты моего характера. Благодаря тебе я научилась вникать в проблемы и тревоги других людей, понимать и заботиться о тех, кто рядом. Благодаря тебе я научилась понимать, что уже сделанные мною поступки — свершившийся факт, их не изменить. Научилась анализировать себя, свои мысли и сделанное мною. Ты научило меня структурировать время и давать оценку событиям.

И, научившись всему этому, я поняла, что нам пришло время расстаться. Оставаясь с тобой, я не могу в полной мере реализовать себя. Время, структурированное с твоей помощью, — не креативно, расходуется не творчески. Постоянно оглядываясь назад, я показываю будущему спину, лишаю себя возможности ставить себе перспективные задачи. С тобой я нахожусь в иллюзии, что я что-то могу изменить в прошлом, а это невозможно. Копание в прошлом лишает меня возможности развития. А это — путь в никуда. Из-за постоянного осуждения себя и нелюбви к себе я не могу любить и дарить любовь моим близким, потому что не умею.

Я благодарна тебе за то, что ты было рядом, но теперь у меня будут другие спутники. Мне нужно многому научиться. Видеть смысл в моих поступках, даже тех, которые мне не нравятся, и извлекать из них опыт. Мне необходимо осознать моё место в жизни других людей. Перестав цепляться за прошлое во имя будущего развития, я смогу принять то, что моё развитие может оказывать на близких различное воздействие. Прощай.опубликовано econet

Автор Елена Кулёва

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