Проблемы роста: пять вещей, которые нужны подросткам от родителей

Как родители могут помочь подросткам вступить во взрослую жизнь? Многие юноши и девушки просто не знают, как сформулировать свои потребности, они перегружены, напряжены. Но им бы очень хотелось, чтобы эти пять вещей взрослые понимали о них.

80% подростков иногда чувствуют себя одинокими. Подростковый возраст – это время потрясений, открытий. Отношения с окружающими и с самим собой перестраиваются. Знакомство со взрослой жизнью может быть очень непростым.

Как помочь детям в переходном возрасте

1. Обеспечить зону для саморефлексии

Подросток будет заново открывать, кто он есть. Поэтому ему потребуется место для раздумий.

В переходном возрасте ребенку нужны музыка, танцы, природа и свобода всё это исследовать. Рождение личности - это важный процесс, в котором будет движение и самовыражение без какого-либо давления. Это значит, что подростку требуется пространство, где можно уединиться. То есть, место, в котором пустота в его жизни наполнена осознанием того, кто он есть.

Роль взрослых - не требовать от подростка результатов (в учебе, спорте), не заполнять максимально его жизнь деятельностью. Да, учеба в школе важна, но у ребенка есть потребность в зоне для игр и одиночества.

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2. Наладить контакт

Подростковый период предполагает развитие осведомленности. Подростки могут стать застенчивыми, в них могут бурлить идеи, и им необходимо подтвердить свои теории. И задача родителей в этом - слушать. Неподдельный интерес к их идеям, попытка понять их точку зрения и то, как они видят мир, помогут взрослым перебросить мостик доверия и открытости в общении.

Подростки не любят отвечать на вопросы. Им больше по вкусу совместное времяпрепровождение в естественной среде (прогулка с собакой, поездка, беседа в кафе).

Подростки реагируют на любое давление (если, например, вы вынуждаете их поделиться чем-то) и попросту закрываются для общения. Родители могут увлечь ребенка, создать пространство, где он имеет свое мнение без осуждения и страха перед наказанием или осуждением.

3. Создать условия для естественного разочарования

Подростки – большие идеалисты и они могут не признавать жизненных проблем.

В будничной жизни подростки получают практические уроки и возможность усвоить их. Они неизбежно будут совершать ошибки и испытывать разочарование. Не лишайте их этого. Разочарование – ценный опыт и стимул к переменам.

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4. Впустить грусть

С взрослением приходят и приобретения, и потери. С одной стороны, есть свобода, но есть и не всегда приятная для подростка ответственность. Когда приходится переживать чувство потери, важно убедить подростка в том, что это нормально, что он не сломлен и не виноват и может естественно выражать свои чувства, не держать их внутри. Понимание того, что заботы сопровождают взрослую жизнь, дает успокоение и уверенность в своих силах.

5. Терпение

Для родителей подростковый возраст их ребенка – тоже нелегкое время. Они видят, что чадо стало более самостоятельным, взрослым. Вместе с этим отца и мать не отпускает беспокойство о благополучии их ребенка. Они видят, что тот стал эмоциональным, ранимым. И прикладывают все усилия, чтобы помочь подростку пройти этот сложный этап развития.опубликовано econet.ru.

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