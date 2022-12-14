Проблема добрых и щедрых людей

Знаете, почему нас иногда так дёшево ценят? Даже совсем не ценят. Съедят все, что мы выставили на стол, а потом ещё покритикуют? Я вам объясню сейчас.

Писательница Л.Васильева приехала в Англию. И пригласила в гости англичан. Она очень постаралась, как у нас положено, - как раньше было положено: салат с белыми душистыми грибами сделала и ещё много других закусок. Селедочку пряного посола, малосольные огурцы. Пирожков напекла, сделала холодец вкусный-превкусный. Пожарила цыплят-табака по всем правилам. И ещё кучу всего вкусного выставила на стол, все свежайшее, с пылу-с жару! И торт, конечно. Изобилие! Гости плотно поели и ушли, поблагодарив.

Почему не ценят душевную щедрость. Надо давать понемножку

А соседка-англичанка потом расспросила писательницу о том, как прошёл обед. И пришла в ужас. «Ах, - говорит, что же вы наделали, широкая русская душа! Какую фатальную ошибку вы совершили! Теперь вас не будут считать аристократами и ценить высоко. Да разве же можно такие обеды подавать?». Оказывается, надо было сварить немного моркови. Немного горошка - по два на ложку. Открыть баночку шпрот на всех. Можно ещё какие-нибудь сухие крендельки в вазочке подать. И немного напитков. Все. Тогда гости были бы удовлетворены изысканным обедом. Это аристократично, понимаете? Когда всего по чуть-чуть, понемножку. И гость сидит и грызет чёрствый кренделёк или жуёт шпротину. Медленно и изысканно. Вот это аристократический обед для привилегированных людей, ценный и изящный. Нельзя стол уставлять закусками, пирожками, холодцами и колбасами. Это дёшево смотрится и ценится… Хотя съедается, да. И домой уносится в пакетах.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Вот оно что! В этом проблема многих добрых, искренних, щедрых людей. Они вываливают все сразу на стол. Они делают слишком много добра. Они слишком много дают и слишком часто помогают другим. Они делятся всем, чем могут. Они расточают свою энергию чересчур обильно и живут для других, себе ничего не оставляют. Задаром раздают свой талант и свои способности. И гости с аппетитом это едят. Потребляют. А потом критикуют и посмеиваются над простодушной щедростью того, кто даёт. И не ценят полученное.

А кучку варёной моркови и две горошины они оценят. Раз так мало, значит, дорого и изысканно. А вкус противный - так это же деликатес, деликатес дают понемногу и на вкус он такой, оригинальный. Поэтому картину прекрасного художника задаром посмотрят и три копейки заплатят. А крошечный мазок краски на холсте сочтут гениальным произведением и заплатят миллионы…

Не надо давать слишком много тем, кто это не оценит. Съест, добавку возьмёт, а потом посмеётся над вашим простодушием и щедростью. Вы слишком простой и добрый. Слишком много на стол поставили, чересчур много приготовили яств. Вам не за что платить. И благодарить вас не за что. Даже наоборот; раз вы так много и щедро даете, вы никакой не аристократ. Не гений. Не талант. И можно брать, есть, утаскивать домой и даже считать, что сделали одолжение. Поели, попили у вас, почтили своим присутствием. И нашли время на критику.

Не давайте слишком много. Душевная широта и щедрость не ценятся. Вы сами обесцениваете своё добро, когда так великодушно его делаете. Надо по чуть-чуть, по горошинке. И при этом рассказывать, как дорого вам этот горох обошёлся.

Вот тогда будут ценить. Пусть это печально, но чаще всего это именно так. Только душевно щедрый человек не может измениться. И снова выставляет на стол все, что у него есть. Все, что он своим трудом заработал, создал и приготовил старательно...опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet