PRO тех, кому не нужны отношения

Контрзависимость - это такая же травмированность, как и созависимость. В последнее время, я даже думаю, что серьезнее проблема. Потому что никто не собирается ее исправлять. Они же все такие социально-коммуникабельные и с кучей друзей. Одиночество в мире людей называется.

Я вот знаете, что не пойму. Везде так много книжек про созависимость, зависимость. Про то, как люди зависят друг от друга и нужно срочно перестать. И стать независимыми. И сейчас это прям мода: быть самостоятельным, успешным, крутым и таким без привязанностей и бесконечно свободным.

Мне не нужны отношения

И все вдруг забыли о том, что без привязанностей и бесконечно свободные - это такие же зависимые, только в обратную сторону. Контрзависимость называется. И вот про нее все тихонечко молчат.

Потому что в обществе контрзависимые все такие модные. Они же супер-успешные, в большинстве своем, в работе. Все такие талантливые. При деньгах. Путешествуют. Даже дети у них могут быть. И всем они рассказывают, что вот не нужны им отношения. Или уже лет 5-10 рассказывают, что нужны, но ничего при этом не меняют в себе. И все их отношения заканчиваются быстрыми разочарованиями. И они все время якобы в поиске. Чего-то, что они сами себе придумали.

Контрзависимые - это те, которые:

1. Ищут идеальное и все не найдут.

2. Как только в их жизни начинается намек на близость, они уже заранее знают, чем это все закончится. И скоро. И явно не хорошо. Поэтому лучше прекратить уже сразу прямо сейчас.

3. Как только они чувствуют, что сближаются с человеком, они начинают придумывать "а почему нет", искать в человеке кучу недостатков. И, поверьте, находят.

4. Не дай Бог дело дойдет до брака, они могут сбежать прямо перед регистрацией.

5. Они всем рассказывают, что счастливы работой. И 80% их времени занимает работа. При этом они даже могут рассказывать, что они жуть как хотят отношений, но вот места для них так и не оставлять. И никаких осознанных действий не предпринимать. А если и предпринимать, то явно не те, что ведут к отношениям.

6. Они могут долго оставаться якобы в отношениях. Специфических. Чаще всего на расстоянии или отношениях все время "стой там, иди сюда", где часто собираются чемоданы и они то сходятся, то расходятся. Вместе жить и решать вопросы страшно. Отношения - это когда вместе все-таки. Просыпаться. Тереться. Договариваться.

7. Они очень хорошо заучили легенду, что счастливы в этой жизни и так. У них другая миссия. Напоминаю вежливо, что близость - одна из наших базовых потребностей.

8. У них на лбу бегущая строка:"Я весь такой независимый. Ни в чем не нуждаюсь. Мне никто не нужен. Я сам от себя прусь. И наслаждаюсь жизнью". Ну и никто с предложением про отношения к ним не подходит. Ну не нуждаешься - не надо.

9. Они решили, что поиск просветления, истины еще чего-нибудь там - это их путь. Медитируют себе. Иногда в игрушки компьютерные играют. Вообщем, нормально так страхи прикрывают вроде бы полезным делом.

10. Они почему-то все время влюбляются то в занятых, то на другом конце континента, то уже лет 10 любят безнадежно кого-то недоступного.

11. А еще иногда у них случаются отношения. Не сильно продолжительные. Заканчиваются одинаково. Но они все никак не догонят, что дело в них и продают историю, что это партнеры пока не те.

12. У них всегда есть история про то, почему не сейчас.

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И обычно это в их жизни длится долго. Лет 5. Не меньше. Ну а у классических - всю жизнь.

И самое главное. Им же прям грех не поверить. Очень убедительные и харизматичные товарищи.

Дорогие мои! Давайте признаем честно, что это всего лишь страхи. И контрзависимость - это такая же травмированность, как и созависимость. В последнее время, я даже думаю, что серьезнее проблема. Потому что никто не собирается ее исправлять. Они же все такие социально-коммуникабельные и с кучей друзей. Одиночество в мире людей называется.

Если начать с этим работать, то можно иного интересного узнать о себе. И о людях. И жизнь может быть совсем другой. И сами себе поранитесь. И все случится так, как вы даже не планировали.

Поэтому бросьте вы свои истории про "почему не".

От души желаю заняться этим вопросом и ощутить счастье быть близким.опубликовано econet

Автор Агния Сержантова

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