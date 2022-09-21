Признаки того, что вашей добротой злоупотребляют

Под словом «насилие» люди обычно подразумевают физическую агрессию. Но есть формы насилия, которые не так просто распознать, но оно куда более опасно и коварно, чем физическая сила. Оно исходит от партнера или близкого вам человека и заключается в попытках напугать, держать под полным контролем или полностью изолировать.

Кто бы это ни был – вы не заслужили такого оскорбительного поведения, вашей вины в этом нет. Если вы заметили, что некоторые признаки относятся к вам, то вы являетесь жертвой психологического насилия и спускать этого нельзя ни в коем случае. Давление может проявляться в словесной форме, действиях и настойчивости обидчика.

Признаки эмоционального насилия

1. Тактика унижения, отрицания или критики

Поведение насильника подрывает вашу самооценку:

ярлыки – постоянно подчеркивают вашу глупость, бездарность, называют неумехой;

неприятные клички – человек знает, что вам неприятно подобное обращение, но продолжает так называть («свинка», «курочка»);

«всегда плохой» - вы «всегда» чавкаете, ошибаетесь, говорите глупости;

повышают голос – на вас кричат и отчитывают, иногда машут руками или бросают вещи;

покровительствуют – подразумевая, что вы недостаточно умны;

публично высмеивают – рассказывают о секретах или недостатках;

пренебрегают – словесно или поведением;

«шутят» - в шутках вы всегда выглядите неприглядно;

сарказм – говорят заведомые гадости, а потом упрекают в том, что вы обиделись;

оскорбляют – делают неприятные замечания о внешности или одежде перед выходом;

уменьшают достижения – говорят, что они не имеют значения или вы кому-то ими обязаны;

откладывают ваши интересы – смеются над вашим хобби, на самом деле, желая, чтобы вы посвятили все свое время только этому человеку;

«наступают на мозоль» - человек в доверительной беседе узнает ваши «слабые места», то, что задевает или раздражает и при удобном случае напоминает их.

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2. Тактика контроля и стыда

Вас заставляют стыдиться себя и контролируют

угрожающее поведение – прямые угрозы и завуалированные;

игра в наставника – постоянно говорят о ваших промахах;

контроль – вы обязаны дать отчет о том, где и с кем находитесь, и это будет проверяться всеми способами;

принятие решений – не ставят в известность о важных для вас вещах, ваше мнение не имеет значения;

финансы – вас заставят просить деньги на расходы и требуют отчета о тратах;

приказы – вам диктуют, что надо или не надо делать, говорить, носить;

постоянно заставляют чувствовать себя неуверенно.

3. Тактика обвинения, осуждения и отказа

ревность без поводов;

отрицают происходящее – заставляют верить, что с вами что-то не в порядке и «все было не так», «сама виновата, довела»;

навязывают чувство вины и обвиняют за отрицательную реакцию;

выдают себя за вашу жертву;

обвиняют в своих проблемах;

уничтожают и отрицают – портят или «теряют» значимую для вас вещь, затем отрицают.

4. Тактика пренебрежения и изоляции

игнорирование – молчат, отключают связь, делают вид, что вас не существует, заставляют извиняться и унижаться;

прерывают общение с людьми – уговаривают не ходить на встречи, лгут о родных и друзьях, заставляют порвать все отношения;

используют секс для наказания;

не выполняют просьбы – пренебрегают, когда нуждаетесь в помощи, перебивают общение, относятся равнодушно, оспаривают ваши чувства.

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Созависимые отношения

Иногда токсичные отношения длятся так долго, что люди забывают, что возможно жить по-другому. Вы находитесь в созависимых отношениях, если:

Недовольны, но вам страшно что-то менять.

Игнорируете свои потребности в попытках помочь партнеру.

Ищите только его одобрения.

Верите ему больше, чем себе и окружающим.

Вам проще жить с ним, чем быть в одиночестве.

Идете на все, чтобы сохранить мир.

Оправдываете его неприглядные поступки в глазах окружающих.

«Спасаете» от самого себя.

Ощущаете вину, если возражаете или высказываете обиду.

Верите, что заслужили плохое отношение.

Уверены, что больше вас не будут любить.

Если обидчик просит прощения или говорит о своей любви, то возвращаетесь.

Как поступать?

Если вы чувствуете, что к вам применяют психологическое насилие, то не следует уверять себя, что на самом деле вам это кажется. Доверяйте инстинкту самосохранения и обратитесь за профессиональной помощью. Не пытайтесь самостоятельно переубедить обидчика, для этого потребуются профессионалы. Постарайтесь установить границы, не поддавайтесь на провокации и попытки вывести из себя. Если человек не захочет менять свое поведение или обращаться за помощью, то лучше прекратить все контакты с ним.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet