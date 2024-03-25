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Признаки того, что у отношений нет будущего

Источник: b17.ru 25 марта 2024 7014
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Какие у личных отношений могут быть перспективы? Станут ли они долговечными или союз обречен на крах? Есть яркие признаки, которые покажут, что пару ожидает расставание. И имеет смысл обратить на них внимание, чтобы партнеры могли сделать верный прогноз.

Признаки того, что у отношений нет будущего

Как правило, перспективу отношений можно отследить по самым простым и банальным признакам. И они могут многое рассказать! Безусловно, вступая в отношения, мы уверены в том, что они продлятся, как минимум, долгие годы. Однако реальность такова, что даже самые прочные союзы распадаются. Но это можно было предугадать. Как? По нижеперечисленным признакам!

Как понять, что у отношений нет будущего?

Сумасшедшие эмоции и страсть на начальном этапе отношений

Может показаться, что это, напротив, гарантирует крепкий союз пары. Однако в большинстве случаев сильные чувства на начальном этапе отношений приводят к довольно стремительному разрыву связи. Люди попросту истрачивают на этот союз слишком много энергии и внутренних ресурсов, что впоследствии чувствуют себя опустошенными.

Отсутствие конфликтов в отношениях

И снова парадокс: бесконфликтные пары чаще остальных расходятся. «Но почему, ведь отсутствие конфликтов говорит о том, что люди прекрасно ладят друг с другом?» - подумаете вы. Нет, отсутствие конфликтов говорит о том, что люди не сближаются. В таких парах не стремятся посвятить близкого человека в собственные мысли и чувства. И особо не вникают в мысли и чувства партнера.

Идеальный секс

Интимная жизнь, безусловно, является важной составляющей отношений. Однако она ­­- не единственное, что влияет на них. Как правило, те, кто определяет качество своего союза по сексуальной совместимости, очень быстро разочаровываются. Ведь совсем скоро на первый план выходит обычная рутинная жизнь, секс в которой оказывается не главным. И если в других планах людям сложно взаимодействовать друг с другом, их отношения, рано или поздно, дают трещину.

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Признаки того, что у отношений нет будущего

Конфликты на почве домашних обязанностей

Быт никто не отменял. Он есть в отношениях каждой пары, каждого человека. Порой домашние обязанности нас тяготят. Кому захочется мыть посуду после бурной вечеринки?! Тем не менее, взрослый человек понимает, какие последствия повлечет игнорирование хаоса в доме. Убирать все равно придется, только утром. Тут уж каждый выбирает для себя более приемлемый вариант.

Но если партнеры ссорятся на почве «Кто выносит мусор» и «Кто готовит ужин», их отношения сложно назвать гармоничными. Я часто встречала семейные пары, которые на протяжении нескольких лет вели «войны» на почве домашних дел. Как правило, перспективы у таких пар не самые радужные.

Автор Бычкова Ольга

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